Минск, , 15:22 — REGNUM Послание Лукашенко — токсичная смесь лжи, самолюбования и лицемерия. Об этом 4 августа заявил ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Пастораль Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Он ухитрился несколько раз пнуть Россию, к примеру, заявив, что она сменила братские отношения на партнёрские, и обвинив её руководство в том, что оно послало боевиков для того, чтобы дестабилизировать обстановку в Белоруссии. При этом он постоянно упирает на то, что Белоруссия является «островком стабильности в бушующем мире», что созданы сотни тысяч рабочих мест, что развиваются целые отрасли промышленности — параллельно с обещаниями улучшить жизнь завтра. Всё это напоминает речь сразу нескольких литературных персонажей — известный спич Остапа Бендера о Нью-Васюках, а также хамоватые высказывания Полиграфа Полиграфыча Шарикова», — отметил эксперт.

«Послание Лукашенко, по сути, являлось декларацией того, что государством является именно он. Он обеспечивает стабильность, он выкармливает своей грудью молодёжь, он милостиво впускает обратно граждан, уехавших учиться в Польшу и оказавшихся в кризисной ситуации из-за коронавируса. Основная идея послания — «государство — это я», — подчеркнул Безпалько.

По его словам, когда Лукашенко утверждал, что он «наелся власти» и что он больше не хочет быть президентом, он, безусловно, лгал. «Послание длилось всего полтора часа, хотя обычно он говорит несколько часов подряд. Скорее всего, это связано с тем, что Лукашенко болен. В любом случае престарелый диктатор цепляется за власть уже даже не посиневшими, а приросшими к президентскому креслу пальцами», — отметил политолог.

«Бойню в Минске могут устроить не люди, которые поддерживают Светлану Тихановскую. Бойню в Минске может устроить именно Лукашенко — в борьбе за власть, которая превратилась для него в самый страшный, самый сильный и постоянно необходимый ему наркотик», — резюмировал Богдан Безпалько.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа Лукашенко огласил послание Национальному собранию, которое одновременно является его предвыборной программой. На фоне рекордно низкого уровня поддержки действующего президента его речь носила откровенно конфронтационный характер, озвучивались многочисленные угрозы, суть которых сводилась к тому, что отказываться от власти он не собирается при любом развитии событий.