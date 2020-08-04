Москва, , 17:15 — REGNUM Белорусские власти и СМИ раздули скандал, задержав группу российских граждан, но Москва отстоит интересы своих соотечественников, сообщила 4 августа журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова отметила, что белорусский президент Александр Лукашенко, который активно комментирует ситуацию с задержанными, «политик многоопытный, выборы проводит не первый раз».

При этом он заявляет, что отношения народов России и Белоруссии «не подвержены конъюнктурным сиюминутным интересам», добавила российский дипломат.

Захарова «Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лукашенко в рамках подготовки к президентским выборам зачитал послание народу и парламенту, в котором заявил:

Лукашенко «Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Беларуси или в России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на «партнёрские». Напрасно».

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Что касается уголовного дела, расследуемого в Белоруссии, в рамках которого были задержаны 33 российских гражданина («боевики ЧВК Вагнера»), Лукашенко заявил, что «эти люди были направлены специально в Белоруссию». Таким образом он отвергает версию российской стороны, что граждане РФ находились на белорусской территории транзитом.

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