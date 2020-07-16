Минск, , 21:38 — REGNUM Несмотря на отказ от карантинных мер во время пандемии, стимулирования производства и торговли, по итогам первого полугодия 2020 года экономика Белоруссии продемонстрировала регресс. Национальный статистический комитет Белоруссии проинформировал 16 июля о падении ВВП на 1,7%.

«Объем ВВП в текущих ценах составил 66,3 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 98,3% к уровню первого полугодия 2019 г. Индекс-дефлятор ВВП в первом полугодии 2020 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 111%», — сказано в официальном сообщении Белстата по итогам первой оценки ВВП за первое полугодие.

Промышленное производство Белоруссии с начала года снизилось на 3,1% к аналогичному периоду прошлого года. Сельхозпроизводство — напротив, выросло на 3,7%.

Напомним, согласно подписанному в прошлом году Александром Лукашенко указу об утверждении плановых показателей социально-экономического развития Белоруссии на 2020 год ВВП республики должен вырасти на 2,8%, экспорт товаров и услуг — на 3,6%, производительность труда по ВВП — на 2,6%, реальные располагаемые денежные доходы населения — на 2,4%, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составит 1% к ВВП, а инфляция не превысит 5%.

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