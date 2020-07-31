Минск, , 12:47 — REGNUM Государственный долг Белоруссии на 1 июля составил 52,6 млрд белорусских рублей ($21,83 млрд), что на 17,5% больше уровня начала 2020 года. Об этом 31 июля проинформировало министерство финансов республики.

Внешний госдолг Белоруссии по состоянию на 1 июля составил $18 млрд — его с начала года нарастили на $0,9 млрд (с учётом курсовых разниц), или на 5,3%.В январе-июне 2020 года были привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $1,8178 млрд: $1,3915 млрд — облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках; $362,6 млн. — правительства и банков России; $41,4 млн. — Экспортно-импортного банка Китая; $16,6 млн. — МБРР; $5,7 млн. — ЕБРР и СИБ. За I полугодие погашение внешнего госдолга составило $786,2 млн: $343,4 млн. — правительство и банки РФ; $209,4 млн. — банки КНР; $176,6 млн. — ЕФСР; $54,8 млн. — МБРР; $1,3 млн. — ЕБРР и СИБ; $0,7 млн. — Товарно-кредитная корпорация США.Внутренний госдолг по состоянию на 1 июля 2020 года составил 9,3 млрд бел.руб. ($3,9 в эквиваленте), увеличившись с начала года на 557,5 млн бел.руб. (с учётом курсовых разниц), или на 6,4%.За I полугодие размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму $210 млн в эквиваленте. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $360,4 млн в эквиваленте и 161,2 млн бел.руб.

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Тем временем зампред Нацбанка Белоруссии Сергей Калечиц в интервью правительственной газете «Республика» заявил: «Предпосылок для возникновения кризисов сейчас не наблюдается. Даже те сильные шоки, которые мы испытали в марте-апреле текущего года, не привели к дестабилизации ситуации на финансовом рынке».

Напомним, за I полугодие Нацбанк Белоруссии сократил ЗВР на 6,4% до $8,7957 млн. ВВП Белоруссии за этот же период снижен до $27,4 млрд (на 1,7%).