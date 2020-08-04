Минск, , 19:04 — REGNUM «Координационный совет офицерских собраний ВВС и войск ПВО обратился к офицерскому корпусу Вооруженных сил Белоруссии с предложением о всемерной поддержке действующего главы государства на президентских выборах. Офицерские собрания поддержали обращение единогласно», — сообщает пресс-служба министерства обороны постсоветской республики.

В опубликованном 4 августа на министерством сайте сообщении приводится цитата из обращения офицерских собраний: «Мы осознаем, что в мире далеко не всем по душе успехи нашей страны и сегодня осуществляются попытки вмешательства во внутренние дела суверенного государства — Республики Беларусь с целью дестабилизации обстановки. Это бесперспективно. Мы — белорусы — сами решаем свою судьбу. Армия Белоруссии гордится своим главнокомандующим — президентом страны А.Г.Лукашенко, и под его руководством и впредь надежно обеспечит независимость, суверенитет, территориальную целостность и незыблемость конституционного строя Белоруссии. Не сомневаемся во всемерной поддержке народом Белоруссии Главы государства и уверены в его победе на выборах».

Кем и как «сегодня осуществляются попытки вмешательства во внутренние дела» Белоруссии — белорусские военные (или заявляющие от их имени) не уточняют. Возможно, речь идёт о заявлении главы белорусского совбеза Андрея Равкова об угрозе интервенции из России.

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Напомним, 4 августа в Белоруссии началось досрочное голосование на выборах президента Белоруссии. В июле Александр Лукашенко посетил несколько воинских частей, указав на перспективу применения армии для подавления протестных выступлений.

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