Минск, , 16:38 — REGNUM В колхозе «Заря» на юго-западе Могилёвской области Белоруссии зарплаты находятся на уровне самых отсталых стран Африки. Работницы рассказали о своих денежных доходах, а начальство Глусского района прокомментировало ситуацию в опубликованном 20 января «Радио «Свобода» (СМИ — иностранный агент) репортаже «Колхоз, в котором зарабатывают 70 рублей в месяц».

Главная героиня репортажа — мать четверых детей Наталья. Она живёт в доме, который принадлежит колхозу, и работает на местной ферме.

«Я проработала 27 рабочих дней и получила 70 рублей», — рассказала она журналистам.

В ведомости Натальи указана начисленная зарплата — 70 рублей 68 копеек. Эта сумма в белорусских рублях эквивалентна примерно $35 по нынешнему обменному курсу.

Журналисты расспросили о зарплатах доярок с фермы: отрабатывая по 8−9 часов (с учётом уборки), они получают до 250 белорусских рублей в месяц (около $125 в эквиваленте). По их словам, сложилась странная ситуация: пишут и говорят о росте зарплат, о повышении ставки оплаты труда, однако их реальные зарплаты не повышаются, а понижаются.

«У нас вниз идёт всё», — сказала одна из доярок.

Районный начальник Владимир Карпович (первый зампред райисполкома) пообещал «разобраться» и заявил, что надо больше работать с людьми, «объяснять, разъяснять». По конкретной ситуации Натальи с зарплатой в 70,68 чиновник сообщил, что, по его данным, работнице начислено 240−246 белорусских рублей.

Карпович уверен, что людям надо повернуться лицом к государству, которое помогает, а люди «немножко как бы не ценят то, что есть». Он отметил: «Работать надо лучше — вот и всё, и всё тогда будет».

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявлял о «возрождении села» по итогам реализации специальной госпрограммы. На это были потрачены десятки миллиардов долларов бюджетных средств, а бюджет постсоветской республики пополнялся в том числе благодаря экономической помощи России.

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Отметим, что помимо низких зарплат в белорусской провинции не изжита практика выдачи части зарплаты продуктами местного производства. Как и век назад, в местной лавке авансом можно получить продукты питания под запись — деньги высчитывают со счёта работника. Подобная практика существовала в «лихие девяностые» прошлого века и в начале века в США, став одной из причин забастовок и вооружённых восстаний.