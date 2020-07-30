ВоенкорСемён Пеговв своём Telegram-канале WarGonzo со ссылкой на некие источники в «российских спецслужбах» отметил, что «Минск ЧВК Вагнера использовали как транспортный хаб в период коронавируса», «как перевалочный пункт для переброски бойцов в другие страны. Преимущественно африканские».
«Естественно, белорусские спецслужбы были заранее в курсе и предупреждены, а по факту обеспечивали спокойный процесс в период пандемии переброски наших бойцов на восточные фронты. Коронавирусный режим между Белоруссией и другими странами, как вы сами понимаете, гораздо более мягкий, чем в случае РФ, — сказано в публикации. — Договоренности об этом транспортном коридоре были достигнуты на самом высоком уровне, и Лукашенко, конечно, был в курсе о том, для чего вагнеровцы находятся в Минске и куда улетают. И наверняка имел с этого собственные висты. Без его личного покровительства такие вещи не делаются». «Теперь главный вопрос — зачем было сейчас втыкать нож в спину соседу? С точки зрения спецслужб — это вообще не по-пацански. Парни и были в форме — потому что не ждали удара от своих и пункт назначения у них был отнюдь не Минск», — отметил Пегов.
Вспомнили про мифический джип с оружием, который якобы прорвался со стороны Украины. Причём так, что украинские пограничники этого не заметили, а сам автомобиль вместе с содержимым и водителем бесследно исчез.
Вспомнили про громкое уголовное «дело «Белого легиона» 2017 года: по версии спецслужб Белоруссии, продвигавшейся всей мощью пропагандистского аппарата, давно канувшая в Лету военизированная организация националистов вдруг решила воскреснуть и использовать нарезанную арматуру, прикопанную в лесном массиве Минской области.
Вспомнили 32 «криминальных авторитетов»,задержанных в начале лета в Лиде (райцентр Гродненской области). Однако общим с инфоповодом дня оказалась разве что цифра количества задержанных.
Припомнили «слитое» в сети видеопостановки на тему общения с проститутками одного из претендентов на президентский пост. В главной роли, как выяснилось позднее, выступил сотрудник МВД.
Припомнили и другую постановку — в Гродно, где также сотрудник МВДимитировал умирающего лебедя после того, как пытался задержать (не имея на то законных оснований) блогераСергея Тихановского — главу предвыборного штабаСветланы Тихановской, теперь уже главной соперницы Александра Лукашенко в нынешней президентской кампании. Многих позабавило привлечение к провокации проституток.
Белорусские обыватели на форумах и в социальных сетях сначала стали высмеивать «вброс» спецслужб. Многие припомнили официозные фейки, появлявшиеся каждый раз, когда у Лукашенко возникали напряжённости с Москвой.
«Вагнер» в Белоруссии: Лукашенко плюнул Москве в лицо
Сообщения официальных СМИ Белоруссии о захвате бойцов ЧВК «Вагнер» стали ожидаемым предложением поторговаться. Взамен белорусский лидер может рассчитывать получить также политические выгоды.
Москва запросила уведомление о задержании граждан РФ в Минске
Официальное уведомление запросило посольство РФ в Белоруссии относительно задержания в Москве граждан РФ — служащих ЧВК, сообщили 29 июля в пресс-службе российского диппредставительства.
Прилепин заявил, что власти Белоруссии задержали его бывших бойцов
Несколько военнослужащих, которые были задержаны властями Белоруссии, раньше служили в батальоне Захара Прилепина в Донбассе. Комментируя информацию о том, что бойцы российской ЧВК были задержаны для дестабилизации ситуации в Белоруссии, Прилепин сказал, что, вероятно, цель военных была в другом. Он предположил, что военные приехали в Минск (где их и задержали) как в транзитный город, откуда они должны были ехать в какую-то другую страну.
На Украине сегодня, 30 июля, политики и эксперты активно обсуждают ситуацию с задержанием в Белоруссии 33 граждан России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Депутат Рады предыдущего созыва Борислав Береза заявляет, что задержание сделано Минском намерено и ситуация, по его мнению, «явно злит» Кремль.
«То, что по наемникам уже открыли уголовное дело говорит, что их таки будут садить — за терроризм, и похоже, что на большие сроки. Версии с транзитом и постановкой, которые активно вкидывали российские источники, провалились. Все больше появляется ощущение, что Путин хотел создать в Беларуси точку напряжения и сделать Лукашенко более покладистым, а Лукашенко теперь это использует в своей игре», — отмечает Береза.
Государственное телевидение Белоруссии («Белтелерадиокомпания») сообщило о прибытии «более двухсот боевиков на нашу территорию для дестабилизации обстановки в период избирательной компании». При этом было зачитано то же сообщение, что и в публикации БелТА со ссылкой на анонимных «правоохранителей».
Спецслужбы Белоруссии заявили о задержании 32 бойцов ЧВК «Вагнер»
Государственное информагентство «БелТА» опубликовало список задержанных граждан Российской Федерации:
1. Милаев Артем Викторович,
2. Бахтигараев Тахир Минигаянович,
3. Алтухов Александр Викторович,
4. Ли Владимир Александрович,
5. Кожевников Андрей Юрьевич,
6. Сапронов Алексей Владимирович,
7. Щербаков Сергей Владимирович,
8. Волгин Алексей Владимирович,
9. Дрига Олег Игоревич,
10. Павленко Сергей Григорьевич,
11. Руденко Александр Святославович,
12. Харитонов Денис Юрьевич,
13. Сидоров Сергей Александрович,
14. Кошман Максим Ярославович,
15. Бубнов Сергей Геннадьевич,
16. Нижник Павел Александрович,
17. Селихов Владимир Иванович,
18. Фетисов Геннадий Евгеньевич,
19. Фомин Михаил Николаевич,
20. Екимов Владимир Сергеевич,
21. Каримов Ринат,
22. Шубин Александр,
23. Шеломенцев Игорь,
24. Маслов Сергей Алексеевич,
25. Зайдулен Рустем,
26. Токаренко Андрей Викторович,
27. Сердюков Андрей Викторович,
28. Сергеев Федор Михайлович,
29. Танов Рафик Кабулович,
30. Зяблицев Евгений Сергеевич,
31. Самарин Павел Львович,
32. Бакунович Андрей Петрович,
33. Шацкий Артем,
В официальных сообщениях говорилось:
«При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех — три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин. По прибытии в столицу в ночь с 24 на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц Минска и должна была выселиться 25 июля, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района. По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория. Сегодня ночью 32 человека силами группы «А» КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома были задержаны. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны. В отношении указанных лиц Следственным комитетом проводится проверка».
Около полудня 29 июля официальное информагентство Белоруссии «БелТА» сообщилоо задержании 33 человек, из которых «32 боевика иностранной частной военной компании». После обеда оно же опубликовало список 33 граждан России, отметив, что «была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».
Государственное информагентство и другие государственные СМИ, включая телеканалы «Белтелерадиокомпании», стали тиражировать одно и то же сообщение— очевидно, подготовленное спецслужбами и одобренное Александром Лукашенко и его старшим сыном — помощником президента по национальной безопасности Виктором Лукашенко.