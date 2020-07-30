29 июля 2020 года власти Белоруссии сообщили о задержании в стране 33 российских граждан. По мнению КГБ республики, это были сотрудники частной военной компании «Вагнер», прибывшие в страну, чтобы дестабилизировать обстановку во время президентских выборов. В отношении задержанных заведено уголовное дело по статье «Терроризм». Официальный Минск утверждает, что всего в стране может находиться около 200 «боевиков».

В тот же день на экстренном заседании Совета Безопасности президент Белоруссии Григорий Лукашенко поручил обратиться к российским властям за разъяснениями.

30 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инсинуациями сообщения о том, что «какие-то организации из России посылают, кого-то, чтобы дестабилизировать обстановку в Белоруссии», а также обратил внимание, что признаков нарушения закона россиянами нет — «отсутствует какая-либо информация о каких-либо противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной для задержания».

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