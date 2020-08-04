Минск, , 13:08 — REGNUM Зарплаты в Белоруссии будут удвоены, а пенсии и пособия будут на уровне 40% от средней зарплаты. Об этом 4 августа в Минске заявил Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

По словам белорусского лидера, власти и далее будут осуществлять контроль за ценообразованием и регулировать его. В итоге сдерживание повышения цен при повышении зарплат, пенсий и пособий позволят улучшить благосостояние граждан Белоруссии, отметил Лукашенко.

Напомним, в 2010 году Александр Лукашенко обещал поднять уровень средней зарплаты до $500 в эквиваленте и к концу года этот уровень был достигнут административными мерами. После этого наступил кризис 2011 года.

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