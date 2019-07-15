Скоропостижная смена власти в Севастополе: новые чаяния, старые надежды
В городе-герое Севастополе — вновь серьёзные кадровые перестановки: за полтора месяца до выборов в Законодательное собрание города досрочно покинул свою должность губернатор Дмитрий Овсянников. Как и его предшественник Сергей Меняйло, он не продержался на посту губернатора города-героя и трёх лет.
«Завершён этап напряжённого труда»
11 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что Владимир Путин освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
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«Завершён этап напряжённого труда, президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и мной приняты соответствующие решения. Благодарю всех севастопольцев, которые поддерживали меня на протяжении всех предыдущих лет, всех коллег за их кропотливую, упорную работу во благо города-героя Севастополя. За три года удалось сделать многое для развития города, повышения качества и комфорта жизни в нём», — скромно подвёл итог своей деятельности уже экс-губернатор.
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При этом Овсянников предпочёл не конкретизировать свои достижения. За него это сделали его коллеги и оппоненты.
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По мнению Алтабаевой, отчасти Дмитрий Овсянников повторил ошибки своего предшественника Сергея Меняйло, который в виду своего военного прошлого избрал достаточно жёсткую и авторитарную линия управления городом.
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Призванный в 2016 году уладить конфликт, разгоревшийся между группой бывшего «народного мэра» Алексея Чалого и командой Сергея Меняйло, Дмитрий Овсянников со временем лишь усугубил внутриполитическую ситуацию в Севастополе.
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Не сошлись характерами
С этим мнением солидарен и депутат Заксобрания Александр Кулагин.
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При этом депутат уверен, что увольнение Овсянникова накануне выборов, которые должны состояться 8 сентября, не является политтехнологическим решением, призванным уберечь рейтинги «Единой России». Напомним, что в руководстве партии власти также в последнее время были недовольны линией поведения губернатора, в частности, его решением снести предвыборные билборды с портретами однопартийцев Екатерины Алтабаевой и Михаила Чалого.
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По его словам, истинной причиной отставки стал провал всех главных социальных проектов города — от строительства очистных сооружений до новых больниц, реализации нацпроектов и проектов ФЦП.
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А вот по мнению Алексея Чалого, конфликт которого с командой губернатора Дмитрия Овсянникова по поводу развития города длился несколько лет, на вопрос о том, что конкретно помешало Овсянникову выполнить поставленные руководством страны задачи, лучше всего ответит время. И правоохранительные органы.
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Городу нужен диалог
На место Дмитрия Овсянникова президент Владимир Путин назначил руководителя исполкома ОНФ Михаила Развожаева. 12 июля он прибыл в Севастополь вместе с полномочным представителем президента РФ в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым.
«Михаил Владимирович располагает определённым опытом государственной службы, успешно работал и на региональном уровне, и на федеральном, в правительстве Российской Федерации. Кроме того, возглавлял исполком Общероссийского народного фронта. То есть не понаслышке знает, как организовать действие граждан и гражданского контроля за работой государственного аппарата», — отметил Устинов, представляя нового руководителя города.
По его словам, президент России уделяет значительное внимание тому, чтобы в Севастополе были созданы все условия для динамичного социального и экономического развития, чтобы повышалось благосостояние севастопольцев и качество их жизни.
«Впереди у вас, Михаил Владимирович, серьезная, ответственная работа по решению насущных вопросов социально-экономической жизни горожан. Желаю вам оправдать высокое доверие президента России и не подвести ожидания жителей города», — подчеркнул Устинов.
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В свою очередь, Михаил Развожаев пообещал приложить все свои усилия и своей работой доказать, что достоин доверия севастопольцев.
«Считаю назначение очень ответственной задачей. Воспринимаю это как высокое доверие президента. Приложу все усилия, чтобы своей работой заслужить доверие севастопольцев», — написал на своей странице в Instagram Развожаев.
Скорее всего, с приставкой врио — временно исполняющий обязанности — ему придётся работать не менее года, поскольку в соответствии с действующим законодательством, не менее чем за 90 дней до единого дня голосования действующий состав Законодательного собрания объявляет всенародные выборы губернатора. То есть в этом году данную процедуру просто физически не успеют выполнить.
Политолог, президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев отмечает, что Михаил Развожаев прошёл большой путь.
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Секретарь севастопольского регионального отделения «Единой России», депутат Государственной думы Дмитрий Саблин уверен, что перемены в городе давно назрели.
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А севастопольские депутаты ждут от нового врио губернатора демонстрации умения вести диалог с другими ветвями городской власти.
Получится ли у нового руководителя наконец-то навести порядок в одном из ключевых регионов страны и сделать жизнь в городе-герое для рядовых граждан хоть немного легче? Предшественникам Михаила Развожаева в начале их севастопольской карьеры выдавались не меньшие авансы, чем ему сейчас. Но что из этого в итоге получилось, все прекрасно увидели. В третий раз подряд такого эксперимента жители Севастополя не выдержат.