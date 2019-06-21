В ЕР ждут личных объяснений главы Севастополя по сносу билбордов партии

Севастополь, , 13:44 — REGNUM Генеральный секретарь «Единой России» Андрей Турчак хотел бы услышать личную позицию губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по поводу ситуации со сносом агитационных билбордов с изображениями кандидатов в Законодательное собрание региона от партии власти. Об этом он заявил журналистам 20 июня в Севастополе.

«Для нас комментарии пресс-службы в данном случае не являются объяснением, мы хотим личных объяснений Дмитрия Овсянникова. Надеюсь, когда он вернётся из отпуска, он чётко прокомментирует свою позицию», — отметил Турчак.

Он также подчеркнул, что задача исполнительной власти — обеспечить равные условия для всех, создать максимально широкий доступ кандидатов и агитационных материалов.

«Когда эта мелочность начинает проявляться… Я думаю, что всё это сводится к личностным качествам тех людей, которые принимают соответствующие решения», — подчеркнул Турчак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Севастополе снесли предвыборные билборды «Единой России» с фотографиями Екатерины Алтабаевой и Михаила Чалого. Последний предположил, что демонтаж связан с решением губернатора Дмитрия Овсянникова.

«Это вполне укладывается в моральный облик господина Овсянникова. Билборды могут демонтироваться только по решению соответствующих структур правительства Севастополя. Структуры правительства Севастополя без указаний губернатора чихнуть даже не могут. Поэтому, я думаю, этот демонтаж вполне вписывается в моральный облик губернатора и его методы дискуссии. После Матросского бульвара я даже не удивляюсь подобным вещам», — отметил он.

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