Севастополь, 12 июля 2019, 15:36 — REGNUM
Исполняющий обязанности губернатора города Михаил Развожаев, которого президент РФ назначил вместо Дмитрия Овсянникова, прибыл в Севастополь 12 июля. Представил его полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов.
По его словам, президент России уделяет значительное внимание тому, чтобы в Севастополе были созданы все условия для динамичного социального и экономического развития, чтобы повышалось благосостояние севастопольцев и качество их жизни.
В свою очередь, Михаил Развожаев пообещал своей работой доказать, что достоин доверия севастопольцев.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля президент России освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона руководителя исполкома ОНФ Михаила Развожаева.
Подробности: Уход Овсянникова накануне выборов не политтехнология, а провал — депутат
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