Севастополь, , 15:36 — REGNUM

Исполняющий обязанности губернатора города Михаил Развожаев, которого президент РФ назначил вместо Дмитрия Овсянникова, прибыл в Севастополь 12 июля. Представил его полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов.

Владимир Устинов «Михаил Владимирович располагает определённым опытом государственной службы, успешно работал и на региональном уровне, и на федеральном, в правительстве Российской Федерации. Кроме того, возглавлял исполком Общероссийского народного фронта. То есть не понаслышке знает, как организовать действие граждан и гражданского контроля за работой государственного аппарата».

По его словам, президент России уделяет значительное внимание тому, чтобы в Севастополе были созданы все условия для динамичного социального и экономического развития, чтобы повышалось благосостояние севастопольцев и качество их жизни.

«Впереди у вас, Михаил Владимирович, серьезная, ответственная работа по решению насущных вопросов социально-экономической жизни горожан. Желаю вам оправдать высокое доверие президента России и не подвести ожидания жителей города», — подчеркнул Устинов.

В свою очередь, Михаил Развожаев пообещал своей работой доказать, что достоин доверия севастопольцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля президент России освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона руководителя исполкома ОНФ Михаила Развожаева.

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