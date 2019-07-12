Севастополь, , 11:43 — REGNUM

Дмитрий Овсянников дал оценку своей работе на посту губернатора Севастополя, отметив, что за три года удалось сделать «многое» для развития города-героя. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте правительства города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Завершён этап напряжённого труда, президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и мной приняты соответствующие решения. Благодарю всех севастопольцев, которые поддерживали меня на протяжении всех предыдущих лет, всех коллег за их кропотливую, упорную работу во благо города-героя Севастополя. За три года удалось сделать многое для развития города, повышения качества и комфорта жизни в нём», — отметил экс-губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля президент России освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона руководителя исполкома ОНФ Михаила Развожаева.

По мнению депутат заместителя председателя Законодательного собрания Александра Кулагина, преждевременная отставка Дмитрия Овсянникова с поста губернатора связана с его неудовлетворительной работой в области развития большинства ключевых социальных проектов.

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