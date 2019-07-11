Севастополь, , 20:04 — REGNUM

Карьеру Дмитрия Овсянникова на посту губернатора Севастополя погубили те же ошибки, что и его предшественника Сергея Меняйло — слишком авторитарный стиль управления. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 11 июля высказала спикер Заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева.

По её словам, Дмитрию Овсянникову не только не удалось как-то сгладить внутриполитический конфликт в городе, но и он ещё больше его усугубил.

«Попытки подмять под себя Законодательное собрание — не очень хорошая практика, на мой взгляд. У нас есть Конституция Российской Федерации, есть 184 федеральный закон, устав города, которые предполагают паритетное функционирование всех ветвей власти. Игнорировать одну из ветвей власти, препятствовать её работе — а это то, что у нас происходило в течение последних полутора лет — неправильно. Это мешает развитию города», — уверена Алтабаева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона руководителя исполкома ОНФ Михаила Развожаева.

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