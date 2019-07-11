Севастополь, 11 июля 2019, 20:04 — REGNUM
Карьеру Дмитрия Овсянникова на посту губернатора Севастополя погубили те же ошибки, что и его предшественника Сергея Меняйло — слишком авторитарный стиль управления. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 11 июля высказала спикер Заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева.
По её словам, Дмитрию Овсянникову не только не удалось как-то сгладить внутриполитический конфликт в городе, но и он ещё больше его усугубил.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона руководителя исполкома ОНФ Михаила Развожаева.
Подробнее: Путин снял с должности губернатора Севастополя
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