Москва, , 19:34 — REGNUM

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Овсянникова от занимаемой им должности губернатора Севастополя, сообщил 11 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Дмитрия Пескова, Дмитрий Овсянников уходит с этой должности по собственному желанию. Автор

Обязанности главы Севастополя, имеющего статус региона Российской Федерации, будет временно исполнять Михаил Развожаев, до сегодняшнего дня занимавший должность председателя Исполкома Общероссийского народного фронта.

«Михаил Развожаев прошел большой путь — президентская программа по подготовке управленческих кадров, руководство Хакасией в очень сложный период, в «момент безвластия», и очень много тогда сделал для республики. Затем — руководство исполнительным комитетом Общероссийского народного фронта. Теперь он назначен исполняющим обязанности губернатора Севастополя, — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог, президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.

«Это назначение говорит о том, что в стране имеется кадровый резерв, менеджеры, которые могут работать в любых регионах», — подчеркнул эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Михаил Развожаев проходил обучение в первом потоке программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

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