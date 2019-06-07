Как убивают Севастополь: парки и яхты важнее онкобольных детей?

Александр Дремлюгин, , 18:58 — REGNUM

На мероприятиях к пятой годовщине воссоединения Крымского полуострова с Россией министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заверила, что в 2019 году в Севастополе начнётся строительство целого ряда новых больниц, поликлиник и суперсовременного многопрофильного онкологического центра.

«Все медико-экономические и медико-технические документы готовы, очень надеемся, что уже в этом году стартует стройка этих объектов. И будет завершена до 2024 года», — отметила Скворцова 15 марта на совместном заседании Госдумы РФ и Заксобрания Севастополя.

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Жители города с облегчением вздохнули. Новый онкоцентр должны были начать строить ещё в 2017 году, однако реализации проекта постоянно что-то мешало. Шли годы, в мучениях умирали люди, местные власти находили тысячи причин оправдаться, но дело не двигалось с мёртвой точки. Проект не прошёл вовремя главгосэкспертизу, потом не могли утвердить его сметную стоимость, Минкульт РФ долго не разрешал строить возле «древнего Херсонеса Таврического».

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Обратил внимание на проблему и президент Владимир Путин, пообещав проверить эффективность расходования бюджетных средств — почему стоимость диспансера выросла с 750 млн до 3,5 млрд рублей?

«По Севастополю, я обязательно вернусь к этому, обязательно. Средства выделяются, посмотрим, как они используются, насколько эффективно работают региональные власти в этой связи. Надо только понять, как расходуется то, что уже выделено. Я обязательно посмотрю на это, даже не сомневайтесь», — пообещал президент 16 мая на медиафоруме независимых региональных и местных СМИ ОНФ.

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Кое-что забыли

Но жителей Севастополя ждал ещё один неприятный сюрприз — чиновники, утверждавшие проект нового онкодиспансера, забыли про детей. В самом прямом смысле — выяснилось, что в проекте столь важного для города учреждения детское отделение просто отсутствует.

«В 2018 году на учёте с онкологическими заболеваниями были зарегистрированы 87 детей, из которых один ребёнок уже умер. Согласно ответу департамента капитального строительства, в соответствии с медико-техническим заданием на разработку проекта строительства лечебно-реабилитационного онкологического центра, детское отделение не предусмотрено», — шокировала общественность 22 мая уполномоченный по правам ребёнка в Севастополе Марина Песчанская.

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Как? Почему? Местные власти считают, что тяжелобольным детям вполне хватит совместного пребывания со взрослыми онкобольными?

«Произошла путаница понятий. В рамках нового онкоцентра всё предусмотрено, в том числе и оказание помощи больным детям. Отдельного отделения, например, как в Москве, не будет — этого практически нигде нет. Но детские койки будут, они предусмотрены проектом. Так что дети без помощи не останутся», — утверждал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM вице-губернатор Иван Кусов.

Какое количество детских коек планируется в новом онкоцентре, он не вспомнил.

Лечение детей — нерентабельно?

Возникают вопросы. Почему на помпезные многомиллиардные реконструкции парков и скверов (например, на Парк Победы направлено около миллиарда рублей), на строительство элитной яхтенной марины в Балаклаве (до 7 млрд рублей) местные чиновники могут найти бюджетные средства, а на организацию нормальных условий для тяжелобольных детей — нет?

К слову на весь крымский полуостров с населением в несколько миллионов человек работает одно детское онкологическое отделение на 30 коек в «Республиканской детской клинической больнице» Симферополя! При этом, по данным главного внештатного детского специалиста-онколога Минздрава России по ЦФО Максима Рыкова, Севастополь в пятёрке регионов по самой высокой заболеваемости детской онкологией.

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«Это к вопросу о приоритетах. Их необходимо расставлять по шкале важности и необходимости для большинства наших граждан, — заявил ИА REGNUM депутат Заксобрания Виктор Посметный. — Лично я не понимаю, почему именно сейчас нужно было затевать такую пышную реконструкцию многострадального Парка Победы с музыкальными фонтанами и тому подобное. Зачем такие огромные вложения бюджетных средств были необходимы? Для того чтобы пускать кому-то пыль в глаза? Их что, больше некуда потратить? Достаточно было за гораздо меньшие деньги сделать нормальную систему полива и высадить больше новых деревьев. А все эти фонтаны и прочие изыски должны были делаться за внебюджетные средства», — отметил депутат.

По его словам, история с детским онкологическим отделением отражает общую ситуацию в городе — тотальная некомпетентность.

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«Губернатор неспособен организовать работу. Говорят они много, а результата — нет. Как подготавливается кадровый состав, который не может ничего нормально сделать, я не знаю… Мы фактически исключены из процесса, год он занимается чем хочет, и что из этого получилось? Всё, что возможно и невозможно, всё загубил. Куда ни глянь, везде провал. То немногое, что в городе происходит положительного — сделано не благодаря ему, а вопреки», — уточнил Виктор Посметный.

Депутаты обещают помочь

В Госдуме, узнав об этой ситуации, очень удивились, заговорив о саботировании поручений президента РФ в Севастополе, данных им, в частности, в послании Федеральному собранию.

«Я могу только выразить слова удивления и негодования: куда раньше смотрел детский омбудсмен и в Севастополе, и в Крыму. Куда смотрели власти, куда смотрели в департаменте здравоохранения — они давали техзадание, даже если бы и не давали техзадание, они должны понимать, что необходимо построить, — дождались, пока вмешается президент РФ», — завил ИА REGNUM глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).

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Спикер Заксобрания города Екатерина Алтабаева также уверена, что вопрос создания такого отделения можно решить, скорректировав проект, ведь строительство онкоцентра ещё не началось.

«Поскольку впереди будет ещё один круг конкурсных процедур, я уверена, что этот вопрос можно решить, скорректировав те планы, которые были. Это отделение необходимо городу. Очень надеюсь, что в 2019 году уже будут заключены договоры и строительство начнётся», — отметила Алтабаева.

По её словам, взрослым пациентам и докторам очень сложно находится в старом онкодиспансере.

«Более мрачного места сложно себе представить. Люди находятся в очень непростых условиях», — добавила спикер.

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Депутаты «Справедливой России», которые работают в комитете Госдумы по охране здоровья, а также в комитете Госдумы по бюджету и налогам, пообещали лоббировать появление либо корпуса, либо детского онкоцентра в Севастополе.

«Вопрос строительства следует обсуждать в ходе работы над федеральным бюджетом на 2020−2023 годов», — заявил журналистам первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

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Пролоббировал бы ещё кто-то для чиновников Севастополя порядочность и здравый смысл…

Кому боль, а кому — деньги

По словам руководителя постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Заксобрания Севастополя Татьяны Щербаковой, онкоцентр так долго не начинали строить из-за коммерческой застройки, потому что местные чиновники вместе с проектом больниц пытались «пропихнуть» у Херсонеса возведение жилых многоэтажек.

«Естественно, в Минкульте РФ отказали. До тех пор пока депутаты Заксобрания и сенатор Ольга Тимофеева не написали соответствующее письмо с просьбой согласовать строительство больниц без коммерческой недвижимости, проект был заморожен. А правительство сидело, сложа руки, и рассказывало о том, какой плохой Минкульт», — рассказала ИА REGNUM депутат.

По её мнению, всё дело в том, что у губернатора и его команды вопрос здравоохранения стоит далеко не на первом месте.

«А теперь давайте подумаем, почему постоянно возникают проблемы с подрядчиками строительства онкоцентра и с конкурсными процедурами. Вполне может быть, что всё это происходит неспроста», — намекнула Щербакова.

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Система не работает, её просто нет

Специалисты солидарны во мнении, что одним, пусть даже современным, онкоцентром проблему роста заболеваемости раком в городе не решить. Необходимо выяснить, что спровоцировало рост болезни в городе, а также наладить систему ранней диагностики недуга.

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«Отсутствие детского отделения в новом онкологическом центре, строительство которого никак не могут начать, это, безусловно, большая проблема. Но, на мой взгляд, сейчас самая главная проблема города в том, что у нас крайне плохо работает система выявления заболевания, люди обращаются за помощью на поздних стадиях. Тем более дети, которые и сформулировать свои болезненные ощущения толком не могут. Все наши огромные цифры связанны именно с этим», — говорит Татьяна Щербакова.

По её словам, этот процесс нужно формировать на базе районных поликлиник.

«Есть определённая система, по которой терапевт, в случае выявления подозрительных симптомов, направляет пациента в онкодиспансер на более полное обследование. К сожалению, пока обучение таким методикам у нас плохо отлажено. Болезнь пациента нужно выявить и обеспечить ему высокую приверженность, чтобы он понимал: если он выполнит определённые действия, ему с высокой гарантией обеспечат качественное лечение. Пока я не могу сказать, что наше здравоохранение к этому готово», — добавила Татьяна Щербакова.

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Не менее важно местным чиновникам озаботится и кадровым вопросом — где брать специалистов, учитывая острый дефицит врачей, специализирующихся по онкологическим заболеваниям.

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«Построить хорошо оснащённый современным оборудованием центр — это часть проблемы. Дальше нужно будет укомплектовать его грамотными специалистами. Возникает вопрос: кто у нас сейчас занимается подбором кадрового состава для этого онкологического центра? Где эти люди будут жить? Если специалисты будут местные, значит, уже сейчас их необходимо начинать готовить, чтобы не получилось, что некому будет работать на новом оборудовании», — заявил депутат Заксобрания Вячеслав Горелов.

Символом полной неразберихи в этой сфере стала отставка директора старого севастопольского онкодиспансера Михаила Голованова — депутата Заксобрания Свердловской области, под руководством которого местные врачи-онкологи «залечили до смерти» 54-летнюю Елену Красулину, вернее, необоснованно отказали ей в предоставлении медпомощи

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Почему же, несмотря на громкие обещания, за пять лет после воссоединения с Россией жителей Севастополя так и не смогли обеспечить нормальным здравоохранением?

«Я не буду рассказывать про наше пресловутое «украинское наследие», уже достаточно времени прошло для того, чтобы организовать другую систему здравоохранения в городе. Проблема в том, что местные власти, организаторы здравоохранения не ставили себе такую задачу. У них были другие вопросы на повестке», — говорит Татьяна Щербакова.

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Трусливое и незаконное молчание чиновников

Действительно, почему? Какие социальные вопросы жизни города в приоритете у губернатора Овсянникова и его правительства? Знает ли он и его подчинённые, сколько детей и взрослых зарегистрировано в Севастополе с онкологическими заболеваниями? Куда отправляют на лечение онкобольных детей, если в городе им не могут предоставить лечение? Кто в правительстве города отвечает за реализацию проекта строительства нового онкоцентра в рамках ФЦП и когда его построят? Почему в этот проект не включили детское онкологическое отделение? Что сделал губернатор Овсянников и профильные чиновники для того, чтобы в проект онкоцентра включили детское онкологическое отделение? Когда больным онкологическими заболеваниями будут оказывать качественную помощь в Севастополе?

На эти и множество других важных вопросов редакция ИА REGNUM — как и читатели — так и не получили ни одного ответа от Дмитрия Овсянникова и его подчинённых. Губернатор и его команда, в чей адрес 23 мая было отправлено три официальных информационных запроса, просто проигнорировали их.

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