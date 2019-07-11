Москва, , 19:45 — REGNUM

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Овсянникова от занимаемой им должности губернатора Севастополя, сообщил 11 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента, Дмитрий Овсянников уходит с этой должности по собственному желанию.

«Президент принял отставку Овсянникова по собственному желанию», — сказал Дмитрий Песков.

Обязанности главы Севастополя, имеющего статус региона Российской Федерации, будет временно исполнять Михаил Развожаев, до сегодняшнего дня занимавший должность председателя Исполкома Общероссийского народного фронта.

«Работа на благо города заключается не в громких лозунгах и шумных акциях. Месяцы работы в Севастополе убедили меня, что прорыва в развитии города без серьезных перемен не добиться. Севастополю, на который смотрит весь мир, нужны не бесконечные склоки, а единая команда, которая начнет работу, которая должна была быть сделана раньше. Президент прислушался к нашим выводам, будем оправдывать его доверие. Партия в Севастополе настроена исключительно на конструктивный диалог и взаимодействие с Михаилом Развожаевым. Работаем», — прокомментировал кадровые решения секретарь Севастопольского регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы Дмитрий Саблин.

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