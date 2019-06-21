Жители сибирских регионов активно отправляли свои вопросы на «прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным, состоявшуюся 20 июня, однако пробиться в прямой эфир смогли лишь два человека из Сибири. Вопросы, которые они задали, касались «острых» тем — «мусорной» реформы и отсутствия социальной инфраструктуры в густонаселённом микрорайоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Ещё одна сибирская тема — репортаж из горно-алтайского аэропорта. Регион в настоящее время переживает туристический наплыв и, что важно, готовится к губернаторским выборам, которые состоятся в сентябре 2019 года.

Просьба о помощи из Красноярска

Так уж повелось, что проблемы из регионов, обозначенные в ходе «прямой линии» с президентом, решаются весьма оперативно. Очередной пример тому — Красноярск.

Жительница Красноярска Ксения Бессонова обратилась к президенту с вопросом о недостаточности социальной инфраструктуры:

«От лица жителей всего третьего микрорайона мы просим вас, пожалуйста, посодействуйте в строительстве школы, детского сада и парка в нашем микрорайоне. <…> Школы переполнены более чем в три раза. У нас самый высокий уровень рождаемости был в Красноярске, но с социальной инфраструктурой большие проблемы. Нехватка детских школьных и дошкольных мест — более трёх тысяч».

Вадим Кофман. krskstate.ru Ксения Бессонова

Красноярка рассказала, что месяц назад жители района узнали о том, что на последнюю муниципальную землю, которая осталась под парк, администрация города также выдала разрешение на строительство жилых домов:

«У нас, получается, где новостройки — это большинство всего района Солнечный, — нет ни единой зелёной зоны, нет ни единого парка, ни сквера, то есть нашим детям негде гулять. Пожалуйста, помогите нам в этой проблеме».

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Для решения вопроса президент обратился к губернатору Красноярского края Александру Уссу, отметив, что «сделать это, безусловно, нужно, как бы сложно это ни было».

Взявший слово губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что микрорайон Солнечный, о котором шла речь в обращении, «далеко не идеальный», однако работа по улучшению ситуации ведётся.

«Относительно того, что земля, пригодная для застройки, в том числе такого социального плана, в этом году отдана муниципалитетам под коммерческое жильё, — это для меня новость. Если это так, то мы подкорректируем это решение», — сказал Усс.

Затем, чуть позже, в ходе «прямой линии» было ещё одно включение из Красноярска. Нам показали, что губернатор Александр Усс и мэр Красноярска Сергей Ерёмин уже прибыли на место и проводят совещание.

«Сразу после публикации видеообращения к главе государства с Ксенией Бессоновой связались сотрудники управления по работе с обращениями граждан — общественной приёмной губернатора Красноярского края — и пригласили на встречу с главой региона. Встреча будет организована в удобное для заявительницы время», — сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве.

Вадим Кофман. krskstate.ru Ксения Бессонова на встрече с Александром Уссом

Встреча произошла 21 июня. Её итоги прокомментировала сама Ксения Бессонова:

«Парк будет создаваться за третьим микрорайоном на участке, который в настоящий момент принадлежит Емельяновскому району. Там будет организовано общественное пространство для всего жилмассива «Солнечный». Парк будет разбит уже в следующем году».

А на совещании 20 июня Усс подчеркнул, что «с застройщиком достигнута договоренность о выделении необходимого участка земли для строительства школы и детского сада». В прошлом году в микрорайоне обустроили сквер, но «это не отменяет необходимости создавать полноценный парк».

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Стоит также напомнить: в ходе «прямой линии» стало известно, что по поручению председателя Следственного комитета России организована проверка по информации о нарушении прав граждан, проживающих в микрорайоне Солнечном.

Президент на связи с народом

По мнению политического аналитика Павла Клачкова, проблема микрорайона Солнечный решится в обязательном порядке. В целом же «прямая линия» — мероприятие важное и востребованное.

«Во главе угла в ходе «прямой линии» стояли самые основные, самые насущные заботы и проблемы большинства россиян. И сейчас это — уровень благосостояния населения. Не секрет, что есть, по мнению некоторых специалистов, падение доходов. Это реальные, ежедневные проблемы, которым и была посвящена большая часть «прямой линии». И самое главное, президент, отвечая, своё внимание акцентировал на путях их решения», — сказал Павел Клачков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Что касается звонка из Красноярска, по его мнению, он был довольно-таки важным:

«Я отслеживал мнение аналитиков, реакцию телеграм-каналов. Речь идёт о том, что в Солнечном есть третий микрорайон, в котором наблюдается недостаток социальной инфраструктуры. Самое главное, что уже даже в течение самой «прямой линии» пошла реакция губернатора и мэра. Причём в Красноярске настолько оперативно удалось отреагировать на проблему, что даже в ходе «прямой линии» показали наш город вновь. Акции красноярского губернатора Александра Усса, его рейтинг — однозначно вверх. Самой проблемой здесь плотно занялись, уже проходит не первое совещание по ней. Как сказал сам губернатор, этот район действительно сложный, там есть проблемы, но они начинали решаться ещё до этого звонка. Там планируется библиотека и детский сад, и школа, всё это должно быть. Сейчас уже, насколько я понимаю, речь идёт об общественных слушаниях по планировке именно третьего микрорайона, о котором говорила жительница Красноярска. Конечно, это вроде бы такая локальная ситуация, больше относящаяся к местным властям, но на её примере можно показать, что такая проблема, в общем-то, существует по всей стране, и пора делать определённые выводы. Я полагаю, что проблема Солнечного теперь будет решаться темпами просто космического масштаба».

Kremlin.ru Прямая линия с Владимиром Путиным

Президенту были заданы и другие вопросы, напомнил собеседник ИА REGNUM.

«Говорили о коррупции и о проблемах правоохранительной системы, что сейчас очень актуально. Даже, я бы уточнил, о защите людей от произвола правоохранительных органов, это сейчас в повестке дня. Большое эмоциональное впечатление произвёл сюжет о второй чеченской войне — благодарные жители Дагестана, которые воевали вместе с нашими войсками за целостность России, первые шаги Путина во власти. Не обошлось и без международной повестки, были вопросы по Белоруссии, по Украине, по санкциям. Нас сейчас упрекают в некой милитаризации. Владимир Путин приводит данные, что только седьмое место у нас по затратам на оборону, но это довольно эффективные затраты. Так что, подводя некий итог, на первом месте на «прямой линии» было, конечно, благосостояние людей. Также это честность и неподкупность политиков. Не зря говорили о Павле Грудинине. Вроде бы его образ народный, а когда копнули, там и зарубежные счета, и нет прозрачности. Я думаю, этот ответ президента разъяснил многим, как нужно подходить к выбору руководящих кадров. Перед нами фактически предстал президент — нормальный, совестливый человек, без какой-то звёздной болезни. Он на связи с народом, с простыми людьми. Он насквозь видит коррупционеров, казнокрадов, держит контроль над страной. Такие «прямые линии» нужны, поскольку это позволяет нашей большой стране непосредственно общаться с первым лицом и собирать информацию о проблемах людей, минуя множество административных и информационных барьеров, которые неминуемо искажают информацию. Всё собирается в одном центре, потом анализируется, обрабатывается — в том числе правительством и правоохранительными органами. Следственный комитет особо оперативно реагирует. «Прямая линия», как всегда, оказалась востребованной», — резюмировал Павел Клачков.

Напомним, в Красноярском крае в конце мая — в июне разгорелся конфликт, связанный с лесной отраслью. Глава региональной Счётной палаты Татьяна Давыденко в интервью журналисту Андрею Караулову заявила о криминализации этой отрасли в крае и об угрозах в её адрес. В свою очередь, власти края жёстко ответили Давыденко, обвинив её в отстаивании семейных бизнес-интересов.

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Spkrk.ru Татьяна Давыденко

В настоящее время доводы обеих сторон проверяет прокуратура. Однако, по словам политолога Виктора Потуремского, пока сложившаяся ситуация «сказывается крайне негативно на репутации региональной власти».

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Судя по всему, то, что Усс показал себя в ходе «прямой линии» с позитивной стороны, быстро отреагировав на проблему, действительно, может поднять его рейтинги и сгладить последствия от «лесного» скандала.

«Мусорный» вопрос из Омска

Ещё один вопрос из Сибири касался прохождения так называемой «мусорной» реформы в Омске. В Омской области она стартовала в апреле 2019 года.

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С президентом получил возможность пообщаться омич Роман Дмитриев из Старого Кировска. Он рассказал, что до «мусорной» реформы, за март, заплатил по квитанции 90 рублей 27 копеек. За апрель пришёл счёт в 133 рубля, а в последней квитанции было уже 266 рублей. При этом ситуация с мусором, по его словам, к лучшему не изменилась.

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«Почему у нас реформа на бумаге проходит, а на самом деле никаких продвижений нет?» — спросил омич.

Дмитрий Артеменко Горы мусора на ул. 5-я путевая и ул. В. Тытаря в Омске

Владимир Путин ответил, что, «само собой разумеется, такого не должно быть». При этом он всё же подчеркнул, что услуга, в принципе, может быть дороже, ведь раньше никто «вообще не считал, сколько стоит вывоз мусора». Кроме того, мусор приходится везти, использовать транспорт, тратить «горючку», платить водителям. Однако ситуация, о которой поведал омич, всё равно «требует дополнительной проверки и внимательного рассмотрения».

"И повторяю ещё раз, самое важное — чтобы нашёлся, в конце концов, хозяин: либо это управляющая компания, либо региональный оператор. Это, безусловно, нужно сделать. В этом случае надо проверить. Я обязательно попрошу ФАС, чтобы они обратили на это внимание», — сказал президент.

Оперативно отреагировали, опять же, следственные органы, организовав проверку информации о необоснованном завышении тарифа по вывозу бытовых отходов.

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Региональным оператором по обращению с ТКО в Омской области является ООО «Магнит». В пресс-службе организации пояснили, что тарифы не завышены, а большая сумма в квитанции появилась из-за ошибки самого омича.

«Что касается слов омича о том, что плата за май у него выросла со 133 до 266 рублей, то, по предварительной информации, мужчина ошибочно заплатил не той организации за услугу. Сейчас этим вопросом занимаются экономисты регоператора», — цитирует представителя «Магнита» «Город 55».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Квитания об оплате ТКО в Омске

Тем временем омский губернатор Александр Бурков назвал «прямую линию» с президентом «хорошей встряской». Также, по его словам, это очень оперативная проверка работоспособности руководителей всех уровней — от федеральных до муниципальных.

«Для себя мы должны понимать главное. Если сегодня жители обращаются напрямую к президенту, значит, кто-то их в регионе не услышал, не доработал, не захотел помочь и решить ту или иную проблему. Из Омской области в эфир попал только один вопрос. Но обращений было гораздо больше. Мы рассмотрим каждый случай и дадим жителям чёткий и понятный ответ: что и когда будет сделано, чтобы решить проблемы, которые волнуют жителей области», — приводит слова губернатора официальный сайт регионального правительства.

Будет ли толк?

Омичи делятся своими впечатлениями от «прямой линии» в соцсетях.

«Вообще-то, проверка идёт с первых дней. Только толку с того… Смотрите новости, каждый день говорят за помойку. Прокуратура работает. Только итог… Цены те же, мусор лежит…», — отметил подписчик городского паблика «Типичный Омск» в соцсети «ВКонтакте».

Развёрнутый комментарий в беседе с корреспондентом ИА REGNUM дала омский общественный деятель Татьяна Садилина:

«Мои впечатления после «прямой линии» с президентом неоднозначны. Меня, как и большинство россиян, в первую очередь интересует социальная сторона развития нашей страны. И здесь не всё так гладко. Во-первых, ощущение полной оторванности власти от народа. Уровень жизни россиян стремительно падает, тем более, если мы говорим о городах с невысокой численностью населения. Если в крупных городах устроиться на работу возможно, то в маленьких — это большая проблема. Не говоря уже о том, что на селе работы вообще нет. Несмотря на то, что Владимир Путин высказал недоверие поступившей на «прямую линию» информации о том, что ежемесячная заработная плата составляет порядка 10 тысяч рублей, я всё же с полной уверенностью могу заявить, что это факт. Заработная плата во многих городах не дотягивает даже до прожиточного минимума. Зачастую ежемесячная заработная плата остается на уровне 2015 года, несмотря на рост цен потребительской корзины, услуг ЖКХ и так далее. Что касается Омска, то низкая заработная плата — это один из первых негативных факторов, который влияет на миграцию молодых специалистов из региона».

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По словам общественницы, большое количество трудоустроенного населения работает в частном бизнесе, но частный предприниматель не всегда добросовестно относится к оформлению работника. Зачастую люди получают «серые зарплаты»:

«Можно много говорить о том, что это незаконно, но в условиях, когда в городе работы просто нет, человек вынужден соглашаться на «зарплату в конверте», что, безусловно, негативно влияет на его пенсионные отчисления».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Омичи идут на работу

Особенно остро, по мнению Татьяны Садилиной, для всей страны стоит вопрос «мусорной» реформы и тарификации за вывоз отходов.

«А для города Омска этот вопрос является актуальным уже на протяжении нескольких месяцев. Дело в том, что тариф за вывоз мусора региональным оператором в Омской области однозначно завышен. Здесь требуется тщательный пересчёт, и этот пересчёт должен проходить не «с закрытыми глазами» путем подмахивания нужных цифр. Если посмотреть на отчёты управляющих компаний, то бумаги и реальность очень расходятся — по факту на площадке стоит три контейнера, на бумаге — пять. И это всего лишь один пример из множества. А таких недочётов масса. В этой связи меня, безусловно, порадовало то, что президент поручил ФАС разобраться с этим вопросом. Но в целом, если говорить объективно, то ожиданий на глобальные перемены в регионе нет», — подытожила собеседница ИА REGNUM.

Прилететь в «центр силы»

Сюжет из Горно-Алтайска, который показали в ходе «прямой линии», был больше позитивным. Аэропорт здесь восстановили после 20-летнего простоя. Построили новую взлётно-посадочную полосу, новый аэровокзальный комплекс, новую диспетчерскую вышку, установили новое аэронавигационное оборудование.

«Смотрите, в 2011 году, когда открывался аэропорт заново, поток был 1 миллион 350 тысяч туристов, сейчас уже больше 2 миллионов человек. Сейчас июнь, вся долина вдоль Катуни, все турбазы заняты. Конечно же, россияне могут прилететь в этот центр силы, напитаться энергией Алтая. Ну, а для местных жителей это, прежде всего, новые зарплаты, конечно же, более высокие, и новые рабочие места», — говорит ведущий.

При этом в сюжете прозвучало, что для местных жителей летать — всё-таки «дороговато». Билет в Новосибирск стоит порядка 3800 рублей, в Красноярск — 4900.

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По последним данным Новосибирскстата, в Сибири средняя зарплата в январе-феврале 2019 года составляла 37 030,5 рубля. При этом Республика Алтай по зарплатам — вторая с конца среди всех регионов округа (29 382 рубля). Меньше только в Алтайском крае — 24 566 рублей.

Стоит отметить, что в Республике Алтай в сентябре текущего года пройдут губернаторские выборы. В том числе на пост главы республики претендует назначенный президентом в марте врио главы региона Олег Хорохордин.

(сс) Gleb Osokin Аэропорт Горно-Алтайска

Упоминание региона в позитивном контексте в ходе «прямой линии» могло поднять его рейтинг. Однако жители республики считают, что проблем у региона предостаточно и обратить внимание нужно было именно на них, а не на горно-алтайский аэропорт.

«Правильно, кроме аэропорта других проблем-то нет в городе», — иронизирует подписчик паблика «Подслушано Горно-Алтайск».

Кстати, на странице паблика опубликована запись, в которой утверждается, что опрошенный корреспондентом сотрудник аэропорта — «ненастоящий». Якобы роль сотрудника аэропорта исполнял некий популярный блогер. Однако подтверждения этой информации нет.

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Итак, 20 июня в ходе «прямой линии», продолжавшейся более 4 часов, Владимир Путин ответил более чем на 80 вопросов. Из Сибири в эфир смогли прорваться лишь двое человек — омич и красноярка. Вопросы заданы, ответы получены, проблемы будут решаться.

Однако множество вопросов из Сибири — важных и злободневных — всё-таки пока остаётся без ответа. Они публиковались на сайте Moskva-putinu.ru, в соцсетях и региональных массмедиа.

Сообщало о них и ИА REGNUM :

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