«Забрали льготы»: томские спасатели просят помощи у Путина

Томск, , 15:44 — REGNUM К президенту РФ Владимиру Путину обратились сотрудники Томской областной поисково-спасательной службы (ТО ПСС). Они попросили главу государства «восстановить справедливость» и вернуть льготы.

Видеообращение спасателей опубликовано в их группе в соцсети «ВКонтакте».

"Мы, спасатели Томской области, наравне с коллегами из МЧС ликвидируем последствия происшествий и ЧС. Ежедневно мы рискуем своими жизнями ради спасения людей и решаем неразрешимые проблемы. Но сейчас мы просим вас о справедливости», — говорится в обращении.

Обратившиеся уточняют, что в своей работе руководствуются 151-м ФЗ «О статусе спасателей»:

«Мы действуем совместно со спасателями МЧС, находимся в их оперативном подчинении, но вся наша работа превращается в их общую статистику. Изменения в законодательстве от 2004 года забрали у нас льготы, положенные по 151 ФЗ «О статусе спасателей» — они теперь не имеют к нам никакого отношения».

Также спасатели подчёркивают, что для них «остаётся нерешаемой проблема получения пенсии», так как закон «О страховых пенсиях» «делит по правам» их и спасателей МЧС:

«Благодаря ему (закону — прим. ред) только они (спасатели МЧС — прим. ред.) имеют право на льготную пенсию. Перед нашими коллегами висит угроза: они могут не пройти ежегодную медкомиссию, оказаться профнепригодными и стать ещё более социально незащищенными. Пенсионный фонд отказывает нам в оформлении льготной пенсии, ссылаясь на этот закон».

Спасатели ТО ПСС просят президента «восстановить справедливость и внести изменения в пункт 16 статьи 30−33 ФЗ №400 «О страховых пенсиях».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, 20 июня состоится «Прямая линия с Владимиром Путиным». К 17 июня жители России адресовали президенту РФ более 600 тыс. вопросов. Все они поступают в центр обработки обращений.

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