«Требует проверки»: Путин ответил на вопрос о «мусорной реформе» из Омска

Омск, , 13:29 — REGNUM Житель Омска Роман Дмитриев в ходе «прямой линии» задал президенту РФ Владимиру Путину вопрос, касающийся «мусорной реформы.

Мужчина рассказал, что проживает в частном секторе. Ещё до реформы на его улицу один раз в месяц привозили большой бак, куда жители несли свой мусор, накопленный за месяц. Сумма в квитанции за март — 90 рублей 27 копеек.

После начала мусорной реформы ситуация не изменилась никаким образом, а вот в квитанциях — всё по-другому. За апрель пришёл счёт уже 133 рубля. Следующая квитанция — уже 266 рублей.

«Почему у нас реформа, значит, на бумаге проходит, а на самом деле никаких продвижений нету?» — спросил омич.

«Я не могу не согласиться с Романом, что это вызывает уже не только вопросы и мнения, но и внутренний протест, естественно, само собой разумеется, такого не должно быть. Хотя, есть некоторые вещи, на которые мы должны обратить внимание. Ну, скажем, никто раньше вообще не считал, сколько стоит вывоз мусора, это первое. Во-вторых, сегодня никто не хочет, чтобы рядом с домом были какие-то свалки. Значит, приходится их вести подальше, а это тоже деньги. Это же транспорт надо использовать, «горючку» надо тратить на это и платить водителям, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, это действительно может быть дороже, но то, что Роман сказал, конечно, это требует дополнительной проверки и внимательного рассмотрения. Повторю ещё раз, самое важное, чтобы нашёлся, в конце концов, хозяин, либо это управляющая компания, либо региональный оператор. Это, безусловно, нужно сделать», — сказал Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что обязательно попросит ФАС, чтобы антимонопольщики обратили на это внимание.

Как уже сообщало ИА REGNUM, «прямая линия» с Владимиром Путиным началась в 12:00 (мск) 20 июня. Подробности — в онлайн-трансляции ИА REGNUM «Прямая линия» с Владимиром Путиным: все новости».