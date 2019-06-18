В Красноярске дольщики обратились к Путину: подключилось следствие

Красноярск, , 06:32 — REGNUM В Красноярском крае следствие организовало проверку по обращению обманутых дольщиков на «Прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю.

Уточняется, что обращение инициативной группы граждан к Владимиру Путину появилось в одной из соцсетей. В сообщении говорится, что люди пострадали от мошеннических действий при долевом строительстве.

По предварительным данным следствия, жители Красноярска в 2016 году вложили свои деньги в долевое строительство жилья «ЖК Ясный» в Советском районе краевого центра. Строительство домов не завершено до сих пор.

Сейчас следователи опрашивают заявителей, истребуется необходимая финансовая документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ежегодная прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоится 20 июня в 12:00 мск.

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К 17 июня жители России адресовали главе государства более 600 тыс. вопросов.

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