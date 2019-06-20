Жители Иркутской области пожаловались Путину на докторов

Иркутск, , 09:05 — REGNUM На «прямую линию» с президентом поступил вопрос из иркутского города Ангарска. Участник программы спрашивает:

«Скажите, что происходит со здравоохранением? Например, у нас в Ангарске в поликлинике параллельно ведут прием и назначают лечение фельдшер и медсестра. Куда исчезли терапевты из поликлиник? Такими темпами у нас скоро на приеме санитары будут сидеть. И к узким специалистам по полису попасть, когда это нужно, очень трудно, а за плату — пожалуйста».

Напомним, ранее о проблеме медицинских кадров во всеуслышание заявил иркутский спикер Сергей Сокол. По его словам, в Приангарье не решены базовые проблемы медицинского обеспечения, хотя запуск национальных проектов предполагал обратное. Также он раскрыл «секрет» зарплаты в 80 тысяч рублей у медработников.

«Мы проверили, оказалось — это получает человек, работая на три ставки! В итоге врач вынужден приходить к пациентам, даже если болен сам или очень устал. Это недопустимо», — считает Сергей Сокол.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, «прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным начнётся сегодня, 20 июня, в 12:00 по московскому времени. Главе государства задано более миллиона вопросов и обращений.