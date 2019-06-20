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Освещения каких проблем ждут от «прямой линии» с президентом в Барнауле?

Общество

Должны прозвучать ответы по теме ЖКХ, скорее всего — об ограничении роста тарифов, считает барнаульский депутат

Барнаул, 20 июня 2019, 12:56 — REGNUM  Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых рассказала корреспонденту ИА REGNUM об ожиданиях от «прямой линии» президента.

«Должны прозвучать ответы по теме ЖКХ, скорее всего — об ограничении роста тарифов, могут быть озвучены проблемы ремонта дорог, проблемы оптимизации социальной сети. Полагаю, что будет поставлен вопрос о поддержке семей с детьми. Не обойдется и без проблемы свободы журналистики. Скорее всего, смогут прорваться и предприниматели с трудностями мелкого и среднего бизнеса. Думаю, что может прозвучать предложение о спасении какого-либо значимого для одного из регионов предприятия. Ожидаю вопрос и о высоком имущественном налоге», — отметила барнаульский депутат.

Как уже сообщало ИА REGNUM, «прямая линия» с президентом началась сегодня, 20 июня, в 12:00 по московскому времени. Уже освещались вопросы медицинской обеспеченности и нацпроектов.

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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