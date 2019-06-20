Освещения каких проблем ждут от «прямой линии» с президентом в Барнауле?

Барнаул, , 12:56 — REGNUM Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых рассказала корреспонденту ИА REGNUM об ожиданиях от «прямой линии» президента.

«Должны прозвучать ответы по теме ЖКХ, скорее всего — об ограничении роста тарифов, могут быть озвучены проблемы ремонта дорог, проблемы оптимизации социальной сети. Полагаю, что будет поставлен вопрос о поддержке семей с детьми. Не обойдется и без проблемы свободы журналистики. Скорее всего, смогут прорваться и предприниматели с трудностями мелкого и среднего бизнеса. Думаю, что может прозвучать предложение о спасении какого-либо значимого для одного из регионов предприятия. Ожидаю вопрос и о высоком имущественном налоге», — отметила барнаульский депутат.

Как уже сообщало ИА REGNUM, «прямая линия» с президентом началась сегодня, 20 июня, в 12:00 по московскому времени. Уже освещались вопросы медицинской обеспеченности и нацпроектов.