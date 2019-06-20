Иркутский автомобилист показал Путину ремонт дороги в дождь

Иркутск, , 08:48 — REGNUM На «прямую линию» с президентом Владимиром Путиным поступило видеообращение из Иркутской области. Автомобилист заснял то, как дорожники в ливень ремонтируют трассу Иркутск — Ангарск.

«Идёт сильный дождь, а наши дорожники кладут асфальт. Не знаю, может это какие-то нанотехнологии, но по мне так это пустая трата денег. Это хорошо, что дороги в России делаются, и делаются оперативно. Но то, как их делают, экономией средств не назовешь. На следующий год это все рассыпется, и регион опять будет просить денег», — отметил автор послания.

Напомним, «прямая линия» с президентом Владимиром Путиным начнётся сегодня, 20 июня, в 12:00 по московскому времени. В адрес главы государства поступило более миллиона обращений и вопросов.