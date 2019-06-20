СК объявил о проверке по обращению жительницы Красноярска к Путину

Красноярск, , 15:49 — REGNUM В Красноярске по поручению председателя Следственного комитета России организована проверка по информации о нарушении прав граждан, проживающих в микрорайоне Солнечном. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 июня в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю.

Жительница Солнечного в ходе «прямой линии» рассказала президенту РФ Владимиру Путину о том, что в микрорайоне, где проживают молодые семьи, практически отсутствует необходимая инфраструктура. Не хватает школ, детских садов и скверов. Также красноярка пожаловалась на застройку территории, ранее отведённой под парковую зону, коммерческим жильём.

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«В рамках проверки следователи тщательно изучат обстоятельства нарушения прав граждан и дадут правовую оценку должностным лицам, допустившим нарушения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пробиться на «прямую линию» и обратиться к президенту 20 июня удалось жительнице Красноярска Ксении Бессоновой. Она попросила главу государства от лица жителей всего микрорайона посодействовать в строительстве школы, детского сада и парка.

Школы переполнены, «нет ни единой зелёной зоны, нет ни единого парка, ни сквера», детям негде гулять, говорит Бессонова.

Для решения вопроса президент обратился к губернатору Красноярского края Александру Уссу, отметив, что «сделать это, безусловно, нужно, как бы сложно это ни было».

Также Путин велел губернатору Александру Уссу «съездить поговорить с людьми», посмотреть, что можно сделать для развития социальной инфраструктуры.

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