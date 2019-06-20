«Школы переполнены»: красноярка пожаловалась Путину, губернатор ответил

Красноярск, , 14:40 — REGNUM На «прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным пробилась жительница Красноярска Ксения Бессонова. Она попросила главу государства от лица жителей всего микрорайона посодействовать в строительстве школы, детского сада и парка.

По словам Бессоновой, в Солнечном, в основном в новостройках, проживают более 70 тысяч человек, большинство — это молодые семьи с маленькими детьми.

«Школы переполнены более чем в три раза. У нас самый высокий уровень рождаемости в Красноярске, но с социальной инфраструктурой большие проблемы. Нехватка детских школьных и дошкольных мест — более 3 тысяч. Жители отстояли территорию под школу и детский сад в третьем микрорайоне в 2018 году, потому что узнали о том, что на этом месте, где планировалась школа и детский сад, решили построить жилые дома. Жители вышли с протестом, и данные разрешения на строительство отозвали. Но на сегодняшний день, буквально месяц назад, мы узнали, что последняя муниципальная земля в третьем микрорайоне, которая осталась под парк… Администрация города также выдала разрешение на строительство жилых домов», — объясняет красноярка.

Она рассказывает, что для жителей «нет ни единой зелёной зоны, нет ни единого парка, ни сквера», детям негде гулять.

Для решения вопроса президент обратился к губернатору Красноярского края Александру Уссу, отметив, что «сделать это, безусловно, нужно, как бы сложно это не было».

В целом по стране, по словам президента, проблема решалась таким образом: когда привлекались напрямую деньги вкладчиков, которые софинансировали строительство, то тогда в договорах совместного строительства были заложены и вопросы, связанные с возведением социальной инфраструктуры. Школ, больниц, детских садов, и так далее.

«Почему-то в вашем случае мы этого не наблюдаем. Но это явное упущение тех, кто принимал решения на местном и соответственно региональном уровне. Но даже региональный уровень здесь ни при чём, это на местном уровне принимают решения. Но эта проблема, к сожалению, сейчас будет более острой, я говорю об этом для того, чтобы ещё раз обратить на это внимание и правительства России, и коллег в регионах. Почему? Потому что мы переходим на новые формы жилищного строительства, связанные с тем, что мы снимаем нагрузку и риски точнее даже с граждан, чтобы не плодить новые проблемы с недостроем, и перекладываем эту нагрузку и эти риски на плечи финансовых организаций при поддержке государства. Но если в первом случае, повторяю, дольщики платили за это, так или иначе, в конечном итоге это вкладывалось в стоимость всего жилья, то теперь по закону социальную инфраструктуру должно возводить государство», — подчёркивает президент.

Он добавляет, что задача правительства сейчас — вместе с регионами Российской Федерации выработать правовую систему, которая бы обеспечивала возведение социальной инфраструктуры наряду с жилищным строительством, и определить источники финансирования этого строительства.

Затем Путин передал слово красноярскому губернатору.

«Действительно, микрорайон Солнечный — далеко не идеальный. И переуплотнённая застройка — это типичное наследие ещё 90-х годов. Он находится на окраине и как-то особо зоной приоритетного внимания никогда не был, должен сказать откровенно. В то же время отмечу, что в этом году там сдана школа, и сдан детский сад, на открытии которого я сам был. Относительно того, что земля пригодная для застройки, в том числе и вот такого социального плана, в этом году отдана муниципалитетам под коммерческое жилье, это для меня новость. И если это так, то мы подкорректируем это решение», — заверил Александр Усс.

Он сказал, что этот район входит в приоритетный проект «Жильё», и «в этом смысле современные градостроительные подходы там, конечно, могут быть реализованы, хотя вот наследие того, что мы получили, до конца устранить, конечно, невозможно».

Путин велел губернатору «съездить поговорить с людьми», посмотреть, что можно сделать для развития социальной инфраструктуры.

«Если нужна какая-то помощь, мы готовы в индивидуальном порядке точечно её оказывать, но мне кажется, Красноярский край в состоянии справиться с этой задачей», — резюмировал глава государства, попросив Усса отчитаться перед ним по решению этого вопроса в ближайшее время.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 июня, в 12:00 по мск началась «прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным. В 2018 году «прямая линия» продолжалась 4 часа 20 минут.

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