Фонд ЖКХ выделит средства для переселения нижегородцев из аварийного жилья

Нижний Новгород, , 18:40 — REGNUM Нижегородская область и Фонд содействия реформированию ЖКХ подписали соглашение о предоставлении и использовании финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Подписи под документом поставили губернатор Глеб Никитин и генеральный директор Фонда Константин Цицин в присутствии вице-премьера Виталия Мутко, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

На реализацию первого этапа программы планируется направить из средств Фонда ЖКХ 973,72 млн рублей. В порядке софинансирования из регионального бюджета будет направлено — 14,49 млн рублей. Таким образом, общий объем средств, выделяемых на эти цели, составит 988,21 млн рублей.

«На период 2019—2021 год финансирование составит около 3 млрд рублей, что позволит переселить из аварийного фонда почти 4 тыс. человек. Это очень важное событие, так как предыдущая программа завершилась в прошлом году», — отметил Никитин и добавил, что договор подписан в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

Мутко отметил, что Нижегородская область разработала региональные программы в рамках практически всех нацпроектов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, представляя второй флагманский проект Стратегии социально-экономического развития региона — «Благоприятные условия для жизни и семьи», губернатор ранее заявлял, что до 2026 года планируется расселить 960 многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года.

Указанный план позволит полностью решить проблему аварийного жилья в регионе, убежден Никитин.