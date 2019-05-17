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Руководство нижегородского ХК «Торпедо» задержали за растрату 13 млн рублей

Происшествия

Ранее сообщалось, что клуб накопил задолженность по зарплате, которую погасил только после вмешательства прокуратуры

Руководство нижегородского ХК «Торпедо» задержали за растрату 13 млн рублей
Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР
Цитата из мф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

Нижний Новгород, 17 мая 2019, 15:48 — REGNUM  В отношении руководства нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Нижегородской области.

Следствие полагает, что должностные лица клуба вопреки интересам организации совершили присвоение денежных средств в особо крупном размере на сумму 13 млн рублей. Средства были получены из кассы «Торпедо» и потрачены на личные нужды.

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Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Задержаны двое представителей руководства — исполнительный директор клуба и глава департамента по финансовым и правовым отношениям, уточняет «Коммерсантъ-Приволжье».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2017 году доходы команды сложились в общем объёме 1,3 млрд рублей. В них основной объём средств приходился на спонсорскую помощь — 750 млн рублей, 450 млн рублей составили бюджетные квоты и 100 млн рублей были заработаны ХК «Торпедо» самостоятельно. На начало июля 2018 году у клуба возникла просроченная задолженность в размере 484,7 млн рублей.

Клуб регулярно испытывает финансовые трудности. Летом прошлого года в отношении «Торпедо» проводилась аудиторская проверка, которая показала «почти полное отсутствие документооборота, учета средств на выплату зарплат независимо от финансового состояния команды».

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В декабре 2018 года министерство спорта Нижегородской области начало проверку для выявления возможных финансовых нарушений в деятельности хоккейного клуба. Поводом для проверки стали обращения граждан.

В январе была погашена задолженность по зарплате в отношении 163 работников клуба на сумму 6,4 млн рублей. Долг сложился за ноябрь 2018 года.

Январский долг по зарплате работникам клуба на сумму 2,803 млн рублей погасили в марте только после вмешательства прокуратуры.

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