В Нижнем Новгороде не могут определиться с датой Дня города

Нижний Новгород, , 04:18 — REGNUM Вопрос с датой празднования Дня города депутаты думы Нижнего Новгорода планируют решить 22 мая 2019 года на очередной сессии. Предполагается, что вместо привычного, начиная с 2014 года, 12 июня праздник перенесут на третью субботу августа. Если решение будет принято, то День города в столице региона будет совпадать со Всемирным Днем бездомных животных. Есть также данные, что в 2019 году празднование будет сдвинуто на неделю — с 17 на 24 августа, но официально решение пока не принято, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, День города в Нижнем Новгороде, начиная с 2014 года, празднуют 12 июня, совместив с празднованием Дня России. До этого его отмечали осенью. И вот дату снова решили поменять.

Среди звучащих за перенос аргументов есть и то, что возможная дата основания города — 19 августа и третья суббота августа — это ближайший выходной к ней. В 2021 году город празднует своё 800-летие, сейчас идёт подготовка к масштабным мероприятиям.

Телеграм-канал «Нижегородский эксперт» отметил, что при переносе даты празднования Дня города на третью субботу августа, он будет совпадать со Всемирным Днем бездомных животных:

«Каждый новый мэр Нижнего Новгорода должен поменять дату дня города, это самый простой для градоначальника способ войти в историю родного края. На ближайшее заседание гордумы вынесен вопрос о переносе Дня города с 12 июня (совпадал с Днём России) на третью субботу августа. Если депутаты поддержат идею, День города будет совпадать со Всемирным Днем бездомных животных. И плавно перетекать в День воздушного флота».

Между тем, нижегородский политобозреватель Андрей Вовк на своей странице в соцсетях уточнил, что в 2019 году дата празднования может быть сдвинута ещё на одну неделю — на 24 августа вместо 17-го.

«Городская дума 22 мая примет постановление о новом дне празднования — третьей субботе августа. И на этом же заседании может принять ещё одно постановление — о переносе перенесённого празднования. В итоге День города в Нижнем в этом году будут отмечать 24 августа. Это связано с тем, что 16−18 августа в Нижегородской области пройдёт очередной фестиваль Alfa Future People. Чтобы не накладывать одно мероприятие на другое, в этом году будет решено перенести День города на 24 августа. В 2020 году День города выпадет на 15 августа (главное — предупредить организаторов, чтобы AFP в этот день не проводили). В 2021-м году День города выпадет на 21 августа, но там будет юбилей, отмечать будем всё лето», — уточнил Вовк.