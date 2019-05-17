На благоустройство нижегородской «Швейцарии» выделят 3 млрд рублей

Нижний Новгород, , 19:13 — REGNUM В рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода планируется благоустроить «Приокский» парк («Швейцарию»). Концепцию развития площадки вице-премьеру Виталию Мутко и губернатору Глебу Никитину представил глава города Владимир Панов, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Согласно концепции, парк планируется разделить на несколько зон. В детской части будет веревочный городок, тематические площадки, обучающие инсталляции, ДЮСШ по горнолыжному спорту, канатная дорога. На центральном спуске появятся кафе и рестораны, сцена, смотровая башня. В спортивной части расположатся воркауты, скалодром, спортивный центр, прокат оборудования. Ключевыми объектами курортного спуска станут подвесной мост, панорамный лифт, причал и яхт-клуб. Кроме этого проектом предусмотрены парадный и местный спуски, а также инновационная деревня с парковыми коворкингами и павильонами стартапов.

Никитин акцентировал внимание на том, что до парка в течение 20 минут могут доехать около 500 тыс. нижегородцев, а по объему территории парк можно сопоставить с парком Горького в Москве или парком «Коломенское».

"Парк «Приокский» — это самое главное общественное пространство города, которое находится в уникальном месте с точки зрения ландшафта и природы. В некоторых уголках парка еще сохранились деревья, которым не меньше 150 лет, — рассказал Панов и отметил, что при сравнении с фотографиями прошлых лет видно, что основная часть территории сегодня не востребована. — Раньше был хороший берег, пляж. Как раз в концепции развития парка, которую мы представили сегодня, заложена идея его возрождения. Мы хотим создать единое общегородское пространство от воды до его максимальной точки — проспекта Гагарина».

Мутко положительно оценил концепцию развития парка, однако он отметил, что принимать решения по ее реализации необходимо вместе с жителями.

«Необходимо сделать хорошее покрытие дорожек, где-то добавить элементы урбанистики, сделать его более современным, сделать хорошее освещение, продумать систему безопасности. Но также важно и сохранить все эти зеленые насаждения. На мой взгляд, нужно в рамках подготовки к юбилею города ставить в программу и благоустраивать этот парк», — заключил Мутко. По его поручению на реконструкцию площадки в течение трех лет планируется выделить 3 млрд рублей.

ИА REGNUM напоминает, парк был заложен в 1903 году в дачном пригороде Нижнего Новгорода учащимися гимназий, их родителями и преподавателями. Парк расположен вдоль берега Ока в Приокском районе города. Вдоль проспекта Гагарина протяженность парка составляет 3,5 км. Общая площадь — 380 га. С 1958 года парк носил имя Ленинского комсомола, с 1992 года вновь вернулось название «Швейцария».

Некоторым деревьям в парке 150 лет, здесь растут сосны, дубы, маньчжурский орех, амурский бархат, каштан, красный дуб, лиственница, берёза, осина. Ряд растений занесен в Международную красную книгу — орхидея, венерин башмачок и лунник многолетний.

Ежегодно парк посещают около 3 млн человек, после завершения благоустройства ожидается, что посещаемость вырастет не менее чем в пять раз.