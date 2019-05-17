В четырех башнях Нижегородского кремля планируется организовать музеи

Нижний Новгород, , 19:33 — REGNUM К 800-летию Нижнего Новгорода планируется провести масштабные ремонтно-реставрационные работы на территории Нижегородского кремля. Проект развития объекта обсуждался вице-премьером правительства РФ Виталием Мутко и губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

По словам Никитина, в рамках проекта планируется провести ремонт и реставрацию работы стен и башен Кремля, а также благоустроить территорию на участке от Зачатской до Георгиевской башни и от Северной до Ивановской. Предполагается музеефикация четырех башен: Дмитриевской, Никольской, Ивановской и Зачатской. Губернатор считает, что необходимо сделать Кремль максимально удобным для горожан и гостей города, а также сохранить красоту древней крепости для будущих поколений.

Также развитие территории предполагает воссоздание исторических парков, реконструкцию тематических площадок и скверов: Губернского сада, исторического амфитеатра, сквера у Часовой башни, площади мемориала «Вечный огонь», экспозиции военной техники, восстановление исторического брусчатого покрытия первой нижегородской улицы — Ивановского съезда. Вместе с тем будет разработана новая система освещения с архитектурно-художественной подсветкой стен, башен и исторических памятников Кремля. Верхнюю и нижнюю часть Кремля вновь должен связать фуникулер.

Чтобы территория Кремля была безопасной для посетителей необходимо провести модернизацию и реконструкцию всей инженерной инфраструктуры Кремля — реконструировать и построить участки ливневой и дренажной системы, заменить аварийные участки наружной канализации и водопровода, переоснастить современным оборудование теплотрассы.

«Есть серьезная концепция: планируется укрепить склоны Кремля, усилить стены и фундаменты, открыть новые музеи, выполнить реставрационные работы в Нижегородском государственном художественном музее. Я хотел бы обратиться к министерству культуры и правительству, чтобы сделать два этапа. Нам нужно раскрывать этот памятник для жителей и гостей города. Это уникальное сооружение и нужно продумать второй этап», — подытожил Мутко.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил заявку на строительство фуникулера на откосе Нижегородского кремля.

Площадь участка составляет 8,5 тыс. км, финансирование строительства в размере 500 млн рублей будет проводиться из федерального бюджета. Проект планируется реализовать в течение 30 месяцев.

Фуникулер будет располагаться на месте ранее существующего, ныне утраченного строения, на откосе Нижегородского кремля около Северной башни. Спуск планируется однорельсовый, по которому будет передвигаться 1 вагон вместимостью до 40 человек.

Таким образом будет воссоздан фуникулер, который открылся в Нижнем Новгороде в преддверии Всероссийской промышленной и художественной выставки в 1896 году.