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Задержанным руководителям нижегородского «Торпедо» избрали меру пресечения

Происшествия

Они подозреваются в растрате

Нижний Новгород, 20 мая 2019, 20:59 — REGNUM  В отношении задержанных 17 мая членов руководства хоккейного клуба «Торпедо» Московский районный суд Нижнего Новгорода избрал меру пресечения. Двое представителей руководства клуба подозреваются в растрате.

Исполнительному директору «Торпедо» запрещено совершать определенные действия в течение 1 месяца и 21 дня, директор департамента по финансовым и правовым отношениям отправляется под домашний арест на 1 месяц и 20 суток, сообщает «Коммерсантъ-Приволжье».

Напомним, клуб регулярно испытывает финансовые трудности. Летом прошлого года в отношении «Торпедо» проводилась аудиторская проверка, которая показала «почти полное отсутствие документооборота, учета средств на выплату зарплат — независимо от финансового состояния команды».

В декабре 2018 года министерство спорта Нижегородской области начало проверку для выявления возможных финансовых нарушений в деятельности хоккейного клуба. Поводом для проверки стали обращения граждан.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, руководство клуба было задержано в пятницу 17 мая. В отношении руководителей возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

По версии следствия, должностные лица клуба вопреки интересам организации совершили присвоение денежных средств в особо крупном размере на сумму 13 млн рублей. Средства были получены из кассы «Торпедо» и потрачены на личные нужды.

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