Мутко: первые дома в нижегородском долгострое будут сдавать в октябре

Нижний Новгород, , 18:27 — REGNUM Вице-премьер правительства России Виталий Мутко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провели выездное совещание на строительной площадке ЖК «Новинки Smart City», а также встретились с представителями дольщиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

«Региональные власти компетентны в решении вопросов обманутых дольщиков. Меня заверили, что четыре дома в вашем жилом комплексе будут вводиться уже с октября этого года. Поэтому мы с вами встретимся через 3−4 месяца и посмотрим, как работа идет», — заявил Мутко представителям дольщиков. Участниками долевого строительства жилого комплекса стали 1906 человек, 1550 из которых на сегодняшний день включены в реестр обманутых дольщиков.

По словам Никитина, сейчас на территории ЖК уже ведутся работы по водоотведению, водоснабжению, подготовке соответствующих инфраструктурных решений по электроснабжению.

Из 34 домов первой очереди жилого комплекса начато строительство 25, четыре из них сегодня находятся в высокой степени готовности. Семь домов находятся на стадии котлована, у трех выполнен фундамент, готовность остальных домов оценивается в пределах 50%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, первоначальным застройщиком жилого комплекса «Новинки Smart City», который должен был включать несколько десятков домов, являлось ООО «Квартстрой Центр». Общество признано банкротом в марте 2018 года, и свои обязательства перед почти 1,9 тыс. дольщиков оно не выполнило.

Осенью 2018 года власти региона заявили, что право на достройку ЖК будет передано областному оператору, который позднее был создан на базе АО «Специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству».

10 апреля Фонд «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства» подал заявление о намерении стать приобретателем прав и исполнить обязательства недобросовестного застройщика перед участниками долевого строительства, требования которых включены в реестр требований. Рассмотрение вопроса об удовлетворении заявления Фонда запланировано на 28 мая.

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