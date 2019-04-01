Курганская область в шаге от точки невозврата: «мартовские тезисы» Шумкова
Бардак и хаос из-за внутриэлитных конфликтов, общение «государевых людей» с бизнесом по принципу «люблю — не люблю», тотальное воровство и безграмотность управленцев — это сегодняшний день Курганской области. Об этом прямым текстом заявил врио губернатора Вадим Шумков 29 марта 2019 года на расширенном заседании Совета глав городских округов и районов области. И представил свой пятилетний план, как оттянуть регион от точки невозврата в необратимость изменений. Причём о стратегии вытаскивания Зауралья из пропасти проблем заставили задуматься и глав соседних регионов в рамках стратегии пространственного развития РФ до 2025 года.
В шаге от точки невозврата
Доклад Вадима Шумкова в регионе называют эпохальным, «мартовскими тезисами» о пятилетке развития и активно обсуждают. Эксперты считают речь главы Зауралья предвыборным программным заявлением будущего кандидата в губернаторы региона, хотя сам Шумков об участии в выборах 8 сентября 2019 года официально не заявлял. Напомним, он по указу президента России Владимира Путина сменил прежнего главу региона Алексея Кокорина 2 октября 2018 года. Ранее Вадим Шумков занимал пост заместителя губернатора Тюменской области, где курировал экономический блок. Он родился и вырос в Варгашинском районе Курганской области, однако карьеру выстроил в одном из самых успешных регионов страны. И возглавил Курганскую область в момент полной её разрухи.
«Я не пугаю, я констатирую, исходя из информации, которая у нас есть. За последние 30 лет был накоплен критический груз проблем, навалившихся практически разом. Это до предела изношенные сети и инфраструктура, высокие тарифы на энергоносители, низкая покупательная способность и отток населения, среди которого оказались самые молодые и самые лучшие высококвалифицированные кадры. Мне вчера один человек прислал сообщение, в котором он говорит, что весь его класс, где училось более 30 человек, получил высшее образование, и никто из них не остался в Кургане. Это показательный факт», — констатировал Вадим Шумков.
Глава региона освежил в памяти глав муниципалитетов, что Курганская область имеет слабо дифференцированную структуру экономики, 31% которой занимает промышленность и 13% сельское хозяйство. В отличие от других регионов Уральского федерального округа, здесь отсутствуют собственные топливно-энергетические ресурсы. Валовый региональный продукт на душу населения в два раза ниже, чем в среднем по России, и в 3,5 раза ниже, чем по Уральскому федеральному округу.
В 2018 году из 40 миллиардов рублей доходов Курганской области собственные составили всего 19 млрд, 49% бюджета региона формируется из дотаций. При этом дамокловым мечом висит затяжной госдолг в 16,5 млрд рублей, большая часть которого, 11 млрд рублей, — это коммерческие кредиты под высокий процент. Иными словами, по состоянию на 1 января 2019 года долговая нагрузка Курганской области составляла 88% от собственных доходов, по рыночным заимствованиям — 60%. В сравнении с соседними регионами бюджетная обеспеченность на душу населения в Курганской области по собственным доходам почти в четыре раза меньше, чем в соседней Тюменской области.
Доходы курганцев продолжают падать. В январе 2019 года среднедушевой денежный доход населения Зауралья составил 14 727 рублей, или 94,8% к аналогичному периоду 2018 года. Об этом сообщает региональный департамент экономического развития. Реальные денежные доходы с начала 2019 года уменьшились на 10,8%. Реальная заработная плата (скорректированная на инфляцию) увеличилась лишь на 1,5% к январю 2018 года. Потребительские цены на товары и услуги с начала 2019 года выросли на 1,6%. Более всего подорожали овощи и хлеб — на 11,8% и 5,5% соответственно. Максимальный рост цен из непродовольственных товаров произошел на медикаменты — на 2,1%. Стоимость минимального набора продуктов питания в Курганской области с 1 января 2019 года возросла на 4,3% и составила 3 904 рубля.
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Население Зауралья стареет. Растёт инвалидизация. Старше трудоспособного возраста уже 29% зауральцев, инвалидов — 11% граждан от общего числа населения. С 1991 года население региона сократилось на 300 тысяч человек, причём в последние годы нарастает миграционная убыль.
Процент износа системы водоснабжения Кургана, где проживает более трети жителей области, составляет 96%. Очистные сооружения центрального водопровода областного центра введены в эксплуатацию еще в 1939 году. Из 1220 населенных пунктов Курганской области централизованное водоснабжение отсутствует в 80%.
Всего 30% дорог регионального значения соответствуют нормативным требованиям. В большинстве сельских населенных пунктов отсутствуют асфальтовые дороги. В 10 муниципальных районах нет магистрального природного газа, а общий уровень газификации сельских территорий почти в два раза ниже, чем в среднем по стране. С 2012 года на пять тысяч, или на 22% сократилось число субъектов малого и среднего бизнеса. Практически максимальные ставки налогов делают Курганскую область неконкурентоспособной.
«Так выстроили схему энергоснабжения региона и тарифную политику, что в регионе с самым малообеспеченным населением по УФО оказались самые высокие тарифы», — сообщил Вадим Шумков.
И заявил «без преувеличения», что приходится в ручном режиме ежедневно «разгребать ситуации, связанные с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих задач и функций управленцами разных сфер и ведомств», которые общаются с бизнесом по принципу «люблю — не люблю», а в общении с жителями области «позволяют себе игнорировать нужды населения, говоря проще — своего главного работодателя, вести себя грубо и несдержанно». Нерадивость чиновников из контролирующих органов влетает в «копеечку» с шестью нулями.
«Мы делаем кровли, которые текут на следующий день. Строим объекты, которые не можем ввести годами. Ремонтируем детские учреждения так, что мебель в них рассыпается от прикосновения. Формируем лоты в наших строительно-ремонтных работах и поставку в социальные учреждения таким образом, что цена на отдельные позиции взлетает от 30 до 220%. Закрываем актами невыполненные работы. Завышаем стоимость оргтехники и строительных материалов. И на фоне всего этого мы просто кричим о том, что ни на что не хватает денег!» — возмущается врио губернатора Зауралья в своём докладе о текущей ситуации в регионе.
Порядка 94% лесного фонда области было сдано в аренду в частные руки. И на фоне такого количества арендаторов нет ни одного вменяемого инвестиционного проекта по деревообработке. При этом в Зауралье наблюдается значительный объём незаконных рубок леса и его транзит в Казахстан.
Вместе с тем население региона практически не имеет возможности законно получить положенную ему древесину для жилищного строительства. Дрова жителям ряда районов приходится покупать в соседней Тюменской области. Данная ситуация сложилась явно при попустительстве отдельных должностных лиц, считает глава Зауралья.
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Как следует из мартовского доклада врио начальника УМВД России по региону Андрея Шамина о деятельности полиции за 2018 год, в Курганской области увеличилось количество заявлений о преступлениях и на 15% выросла подростковая преступность. Удельный показатель числа преступлений на душу населения превышает средний как по России, так и по Уральскому федеральному округу.
При этом главный полицейский Зауралья признал недостаточное приложение усилий правоохранителей в раскрытии преступлений, связанных с незаконными рубками лесов и браконьерством. Хромает профилактика тяжких и особо тяжких преступлений против личности, мошенничества и краж с использованием дистанционных технологий.
По мнению Андрея Шамина, сложившаяся криминогенная обстановка в регионе связана с низким уровнем жизни населения, безработицей, ростом цен и тарифов. Более половины раскрытых преступлений совершены лицами, не имеющими постоянного источника дохода.
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Запущенные проблемы сиротства и детства выливаются в дикие инциденты. Отвратительное питание в социальных учреждениях и необеспеченность детей-сирот жильём гремят на всю страну.
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После январских пожаров в Юргамышском районе, в которых погибли шесть детей и женщина, наказаны девять должностных лиц.
«В отношении семей, в которых погибли дети, не была своевременно организована работа по социальной реабилитации, меры по оздоровлению обстановки в них не принимались. Несмотря на имеющуюся информацию в органах здравоохранения, факты злоупотребления некоторыми членами семей алкоголем не были своевременно переданы в заинтересованные учреждения, медицинская диспансеризация детей не проведена», — сообщает пресс-служба прокуратуры по Курганской области.
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Безысходное деревенское пьянство чуть не унесло жизни ещё троих детей в марте. В Альменевском районе многодетная мать на несколько суток в неотапливаемом доме без пищи бросила своих чад. Дети выжили благодаря найденным грязным овощам.
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В Кургане оштрафована специалист городского отдела опеки и попечительства за изготовление подложных актов проверки условий жизни семи детей в приёмных семьях. Чиновница наготовила фальшивых актов на полгода вперёд.
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В сухом остатке всё это вызывает депрессивные настроения у жителей региона в целом.
«У простых людей на это может быть только один ответ: «А зачем нам такая власть?» Скажите, долго бы вы терпели такого работника, который неэффективен, обслуживает только самого себя, да еще и вороват?» — задаётся практически риторическими вопросами врио губернатора.
«У нас один шанс — прекратить путь деградации, разрушения и депрессии. И мы, поверьте мне, коллеги, очень близки к точке невозврата, пройдя которую, все пагубные процессы становятся просто необратимы», — заявил Вадим Шумков.
«Шаг за шагом подчищать бардак»
Армагеддон в Зауралье, бесспорно, знатный. Но за полгода работы в Зауралье Вадима Шумкова всё-таки стоит похвалить. По сведениям регионального департамента экономического развития, численность населения Курганской области за январь 2019 года сократилась на 590 человек и на 1 февраля 2019 года она составила 834,1 тыс. человек. Впервые за последние годы фиксируется преобладание естественной убыли перед миграционной — потери от миграции населения составили 98 человек.
Одними лишь благими рассуждениями в этой жизни мало что можно изменить, отмечает Вадим Шумков и предлагает в своих «мартовских тезисах» «шаг за шагом, этап за этапом подчищать бардак и хаос, царящие в самых важнейших для нас и нашего населения отраслях и сферах».
Хроническое безденежье предлагается преодолевать начиная с экономии. Сегодня в регионе только учреждения социальной сферы платят за тепло и электроэнергию почти 3 млрд рублей. В объектах, где нет ночного пребывания, путём регуляторов температуры «день-ночь» прекратить круглосуточно «греть воздух». Поменять энергооборудование и снизить платежи. По разным оценкам, такая работа может дать экономию от 10 до 30% затрат.
«Экономию же оставить в смете учреждений, чтобы начать долгожданные ремонты и обеспечить поэтапный рост заработной платы», — предлагает Шумков.
В марте выбран путь сокращения затрат в сельском хозяйстве при использовании природного газа в виде топлива. К примеру, в настоящее время для сушилок зерна в регионе используют в качестве топлива природный газ на 43%. Применение компримированного (сжатого) природного газа метана для сушилок позволит снизить затраты на топливо в четыре раза. Использование природного газа в качестве топлива позволит снизить себестоимость сельхозпродукции, повысить качество и конкурентоспособность.
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Кроме того, только по структурам правительства Курганской области, где прошла оптимизация дублирующих и избыточных должностей, было сокращено 200 штатных единиц, заявил на совещании с мэрами Вадим Шумков.
«У нас было пять органов, параллельно занимающихся закупками. В нормальной структуре — это, как правило, два органа: один, осуществляющий закупки, другой — контроль. У нас до последнего времени было два органа, осуществляющих функции строительного надзора. Объемы строительства в регионе мизерные, а в других субъектах, где стройки на порядок больше, это выполняет один уполномоченный орган», — отметил врио губернатора Зауралья.
Однако у Росстата иные цифры, согласно которым число чиновников в Курганской области с 2017 года уменьшилось незначительно. Количество федеральных служащих на конец 2018 года, по данным всероссийской статистической службы, в Зауралье составило 3 091 человек, региональных — 1028, муниципальных — 2440. В целом их численность составляет 0,7% от общего числа населения региона. Это больше, чем в Тюменской области, где чиновничества 0,6% населения, и меньше, чем в ЯНАО, где служащих 1,3%.
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Прирост средней зарплаты сотрудников региональных органов исполнительной власти составил по итогам 2018 года 12,2% — показатель совпадает со средним по России. У федеральных чиновников оплата труда стала выше на 4,6%, у муниципальных — на 6,7%.
Средняя заработная плата федеральных служащих в Зауралье составила в 2018 году 37 477 рублей, региональных — 40 510, муниципальных — 24 287 рублей. Как видно из цифр, в Курганской области чиновники регионального уровня на 8,7% получают более федеральных. А средняя заработная плата в регионе, по данным того же Росстата, в 2018 году в целом составила 30 471 рубль и выросла на 9,7%.
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Впрочем, всероссийская статистика — ещё та «фабрика грёз». И если Росстат говорит, что всё плохо, значит, на деле всё гораздо хуже. По данным регионального департамента экономразвития, в январе 2019 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в Курганской области составила 27 616,3 рубля.
Посадки и назначения
Говоря о новой кадровой политике в Зауралье, невозможно обойти тему чистки рядов.
«Я не берусь судить никого, я точно такой же урожденный курганский житель, которому не менее других горько и больно за нашу малую родину», — заявил Вадим Шумков в докладе.
Громкие суды и «посадки» в Зауралье резонировали весь март. Судом продлён до 28 мая 2019 года срок нахождения под стражей бывшему заместителю губернатора, экс-директору регионального департамента строительства и ЖКХ Роману Ванюкову.
По мнению следствия, находясь под домашним арестом, Роман Ванюков может оказывать воздействие на родственников и других фигурантов уголовного дела. Кроме того, бывший замгубернатора отказывается от дачи показаний и участия в экспертизах.
Напомним, Роман Ванюков, а также депутат Щучанской районной думы Авак Бабаян были задержаны и арестованы в конце ноября 2018 года по подозрению в коррупционном преступлении. Речь идёт о миллионных «откатах» за контракты. В ходе расследования сотрудники СКР выявили новые эпизоды их противоправной деятельности.
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Возбуждено два уголовных дела, связанные с грузовым транспортом, против экс-директора одного из муниципальных унитарных предприятий города Кургана и экс-руководителя МУП «Шуховский полигон ТБО». Между тем бывшие высокопоставленные чиновники, а ныне осуждённые, Владимир Рыжук и Сергей Чебыкин пытаются в судах через апелляции добиться изменения вынесенных им приговоров. Больших и реальных сроков заключения никто из них не ожидал.
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За махинации с земельными участками осуждены две бывшие чиновницы Большечаусовского сельского совета Кетовского района. Одна из них уже отбывает наказание в исправительной колонии, и ей добавили срок.
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В курганском посёлке Варгаши осуждён бывший глава администрации сельского совета за служебный подлог, злостное неисполнение решения суда и покушение на хищение бюджетных денежных средств. Мужчина оштрафован на 120 тыс. рублей. Установлено, что, занимая должности главы Варгашей и председателя сельской думы, 59-летний чиновник увеличил размер своего денежного содержания.
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На фоне пристального внимания правоохранительных органов к прошлой работе чиновников всех уровней Вадим Шумков ставит перед своей командой амбициозную задачу воплощения «той власти, которую ждут люди».
По его мнению, власть должна быть сильной, волевой, справедливой, внимательной к проблемам людей не на словах, а на деле, «умеющей держать свои обещания и не забывающей за масштабными проектами и проблемами о судьбе и о проблемах каждого конкретного человека».
«Мы обязаны решать самые принципиальные негативные вопросы, не пряча голову в песок. Именно на такую власть люди надеются, и именно такую власть они готовы поддержать», — заявил Вадим Шумков 29 марта.
В качестве примера ответственности власти Вадим Шумков привёл отказ от реализации «мусорной» реформы в регионе в 2019 году, декабрьское расторжение договора с региональным мусорным оператором, в соглашение с которым был заложен тарифный рост в 5,5 раза без рубля капитальных вложений. «Невидимая рука» рынка не должна грабить население, провозгласил глава Зауралья. И в своём докладе анонсировал публичное обсуждение новой региональной территориальной схемы обращения с отходами в апреле 2019 года.
Между тем в конце марта стало известно, что чиновникам правительства Курганской области ограничат использование служебных автомобилей в нерабочее время для обеспечения эффективного использования средств областного бюджета. Соответствующему проекту постановления главы региона осталось пройти лишь антикоррупционную экспертизу.
В документе говорится, что в будние дни с 9:00 до 18:00 чиновники смогут вызвать свою служебную машину через диспетчера управления по обеспечению деятельности правительства Курганской области. Для автотранспортного обслуживания должностных лиц с 18:00 до утра, в праздничные и выходные дни в целях выполнения поручений губернатора Курганской области будет использоваться дежурный автотранспорт.
Исключение составляет лишь губернатор Курганской области, который «обеспечивается круглосуточным автотранспортным обслуживанием в любых целях», говорится в проекте.
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В правительстве Курганской области за полгода «правления» Шумкова сменился практически весь пул заместителей губернатора. Сейчас кадровые назначения не так резки, но не менее занятны. В марте произошла рокировка: исполняющая обязанности директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Лариса Галченко назначена на пост главы регионального департамента имущественных отношений. На должность директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды с 7 марта 2019 года назначен Андрей Саркисов, который ранее работал в полпредстве президента России по Уральскому федеральному округу. Ранее пост начальника имущественного департамента занимал Михаил Герштанский. Его новое место работы пока неизвестно.
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На должность заместителя губернатора по социальной политике назначена директор Куртамышского специального профессионального училища №1 Татьяна Менщикова. И самая неожиданная отставка: уход заместителя губернатора — директора департамента агропромышленного комплекса Сергея Пугина, который занимал эту должность с марта 2014 года. При нём ведомство работало «как часы», АПК Зауралья единственное, не имеющее серьёзных нареканий, — сплошные достижения. Но, видимо. что-то пошло не так и Сергей Пугин ушёл с поста в связи с переходом на другое место работы, как сообщает пресс-служба главы региона.
Экономика — основа любых изменений
«Основа любых изменений — это экономика», — заявил главам муниципалитетов Вадим Шумков.
Дума Курганской области 26 марта 2019 года приняла пять дополнений к соглашениям о предоставлении региону бюджетных кредитов на 5,5 млрд рублей. Их утверждение было необходимо для вхождения региона в федеральную программу. Реструктуризация бюджетных кредитов предоставлена Зауралью сроком на семь лет.
Однако отныне Курганская область обязана педантично гасить реструктурированную задолженность и выплачивать проценты по чёткому графику. Дефицит областного бюджета должен сохраняться на уровне не более 10% от суммы доходов региона. К 1 января 2025 года долговые обязательства Курганской области не должны превышать 43% от доходов бюджета в 2024 году. За несоблюдение условий реструктуризации предусмотрена ответственность.
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Мартовский Совет губернаторов Уральского федерального округа запомнился обращением полномочного представителя президента Николая Цуканова к главам Тюменской, Свердловской, Челябинской областей, Югры и Ямала с предложением скооперироваться в помощи Курганской области в рамках стратегии пространственного развития Урало-Сибирского макрорегиона.
Среди целей стратегии — сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни людей, ускорение темпов экономического роста и технологического развития. Для выравнивания с соседями Зауралью необходима помощь инвестициями, сам же регион способен предложить рабочие руки, 300 тысяч гектаров неиспользованной пашни, недорогую плодоовощную, молочную и мясную продукцию, а также технику для нефтегазового комплекса и налоговые льготы на трёх территориях опережающего развития.
Полпред поставил задачу в перспективе выйти на принятие комплексного инвестиционного плана в рамках Уральского макрорегиона. До 2025 года Курганская область должна экономически подтянуться до уровня соседей. По итогам Совета губернаторов было принято условное комьюнити, вылившееся в ряд межрегиональных соглашений о сотрудничестве по взаимным интересам.
Глава Курганской области заявил, что инвесторы, открывшие бизнес в регионе после 1 января 2019 года, получат налоговые льготы, спецтариф на электричество, равный более низкому, тюменскому, и могут рассчитывать на государственную поддержку в виде субсидий и льготных займов.
Для инвесторов установлена льгота по налогу на имущество организаций. Ставка будет в четыре раза ниже общедействующей в первый и в два раза ниже во второй налоговый период, заявил Вадим Шумков.
«Вводим льготную ставку по упрощённой системе налогообложения «доходы» в 1% для ряда видов экономической деятельности, характеризующих новые и высокотехнологичные сферы экономики, которых сейчас крайне недостаточно в нашем регионе. Начинаем с IТ-отрасли, далее смотрим еще несколько новых видов. Сейчас уже идет работа по их определению», — сообщил глава региона.
Предполагается, что вновь регистрируемый малый бизнес, реализующий новые инвестиционные проекты, будет работать по ставке 5% налоговых отчислений.
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Инвестор не решает проблемы, а финансирует, гласит поговорка. И бардак сам собой не рассосётся. Курганская область в апогее системного кризиса, и от некоторых экспертов уже звучат предложения инкорпорировать её по частям в Тюменскую и Свердловскую области. Это и есть та точка невозврата, о которой говорит Вадим Шумков. Он считает, что регион способен стать самодостаточной, интегрированной в уральскую экономику единицей.
«Инвестор пойдет туда, где есть власть, которой можно доверять, которая поможет и поддержит те инициативы, что дают развитие региону, а не выгоду конкретному чиновнику или узкой группе лиц. Где у власти у самой есть понимание, что она хочет и что она собирается делать в части развития инфраструктуры, экономики, социальной политики», — заявил в своих «мартовских тезисах» Вадим Шумков.
В феврале сделан первый шаг к снижению энерготарифа для категории «прочие потребители». Были достигнуты соответствующие соглашения с компанией СУЭНКО. В марте заявлено и о перезагрузке работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства региона, с управляющими компаниями в частности. На встрече с руководителями управляющих компаний областного центра Шумков представил массу жалоб жителей многоквартирных домов, которые поступили в правительство региона в течение зимы. С началом весны увеличилось количество обращений, связанных с протечкой кровли и работой водосточной системы. Недовольны жильцы домов и тем, как с ними общаются диспетчеры аварийных служб.
В ближайшее время в Курганской области планируется сформировать собственный парк техники, которую управляющие компании смогут брать в аренду. Кроме того, власти намерены субсидировать УК и покупку собственной техники. А также чётко определить границы придомовых территорий, чтобы избежать наличия бесхозных участков. Тем временем в Курганской области в среднем 30% горожан систематически не платят за коммунальные услуги. В некоторых домах долг доходит до 50%.
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В этом году началось проектирование модернизации Курганского водоканала 1939 года постройки. Приступить к реконструкции планируется в 2020 году. Всего предполагается направить на эти цели порядка 2 млрд рублей. В ближайшие несколько лет предстоит ввести и очистные в Шадринске, направив на эти цели почти полмиллиарда рублей. На очереди Далматово, Каргаполье, Половинное. Безусловно, запрошено федеральное софинансирование.
«Производство продукции машиностроения с относительно новым для нас уклоном на нефтегазовый сектор — это огромное будущее и стабильный заработок. Практически каждую неделю наши заводы проводят встречи с гостями из нефтегазовых компаний. Уже сейчас мы ведем работу по оживлению пяти индустриальных площадок Кургана. Есть уверенность, что эти объекты последовательно начнут втягиваться в новые проекты и работать», — заявил Вадим Шумков.
Он упомянул модернизацию Петуховского литейно-механического завода, которая позволит сохранить сотни рабочих мест, и масштабные проекты с флагманом фарминдустрии заводом «Синтез». В середине марта дан старт промышленного освоения предприятием одного из подразделений Росатома «Далур» Хохловского месторождения урана возле Шумихи.
Опытно-промышленные работы здесь начались в 2013 году. Через два года введён в эксплуатацию локальный сорбционный участок. Вскоре начнётся строительство прирельсовой базы на окраине Шумихи.
Пуск Хохловского месторождения означает дополнительные денежные поступления в бюджет Зауралья и рабочие места. Как и разработка месторождения Добровольное осенью 2019 года тем же АО «Далур». Напомним, это первое в России предприятие по добыче урана способом подземного выщелачивания, не дающего отходов производства.
В регионе стартует несколько проектов, связанных с производством строительных материалов и конструкций, а также в сфере АПК, в том числе путём восстановления и развития ранее полузаброшенных объектов. В Кургане готовится ряд новых проектов в жилищном строительстве. Делается ставка на индивидуальное жилищное строительство через Курганскую ипотечно-жилищную корпорацию.
Столбовой путь Зауралья
Один из залогов развития — транспортная доступность. На дорожное строительство из региональной казны в 2019 году выделили почти в три раза больше денег, чем в предыдущем. Ремонту подлежат 37 км дорог в городе Кургане, 14 км в Шадринске, более 345 километров дорог внутри других муниципалитетов и региональных трасс. Данная работа проводится одновременно с ремонтом федеральных трасс.
В 2019 начнётся реконструкция автотрассы Курган — Звериноголовское, которая проходит через Притобольный район. Ремонт планируют завершить в течение двух лет, заявил Вадим Шумков 22 марта на встрече с жителями в селе Глядянское.
Каргапольский и Шадринский районы Курганской области свяжет новая автомобильная дорога. Строительство будет вестись на двухкилометровом участке Осиновское — граница Шадринского района. На данный момент там проложена сооружённая десять лет назад грунтовая насыпь. В период осенне-весенней распутицы дорога становится труднопроходимой для транспорта.
Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области направил в Минтранс документы в надежде на федеральное финансирование реконструкции проблемного моста ЖБИ, как называют его жители столицы Зауралья. Данному путепроводу, связывающему центр Кургана с другими районами города, более 40 лет. Строился он под другую пропускную способность, не под нынешние 16 тысяч автомобилей в день. Поэтому мост изношен до такой степени, что в декабре 2018 года движение по нему пришлось ограничить. На реконструкцию 462 метров моста требуется миллиард рублей. К ремонту планируется приступить в 2019 году, завершить работы — в 2021 году.
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Также в связи с капитальным ремонтом на полгода ограничили движение на трассе Р-354 Екатеринбург — Курган через реку Миасс. До 1 августа на автомобильной дороге Екатеринбург — Шадринск — Курган действует реверсивное движение транспорта по одной полосе с помощью светофорного регулирования.
Помимо этого, Вадим Шумков выразил надежду, что совместно с Росавтодором будет найдено решение застарелой проблемы с передачей и ремонтом 45 км автомобильной дороги по маршруту Шадринск — Ялуторовск. Там в связи с движением грузового транзитного транспорта имеется большой износ дороги в виде разрушений и просадок покрытия.
«Эту дорогу эксплуатирует транзитный транспорт, а значит, и приводить ее в соответствие необходимо совместными усилиями, а не только за счет Курганской области», — заявил Вадим Шумков.
Пятилетний план: ТОСЭР, газ, инициативный бюджет
Ещё один момент, который тормозит развитие региона, — недостаточная газификация. Ввиду того что ни программы, ни защищенных лимитов на эти цели в бюджете области не было, то возникала постоянная почва для спекуляций, сообщил глава региона. Это приводило к тому, что у людей возникали обманутые ожидания и полное непонимание, что и когда будет построено в части присоединения к газу. Подготовлен план газификации Курганской области.
«Сперва газ должен зайти в наиболее крупные муниципалитеты. В этом году мы начинаем работы по трассе на Лебяжье. Затем на Макушино — Петухово. Далее она пойдет на Частоозерье и Мокроусово. Параллельно с этим нужно вести газ в южные негазифицированные районы», — пояснил Вадим Шумков.
Драйверами развития экономики Курганской области призваны стать три муниципалитета, где созданы территории опережающего развития (ТОСЭР). Это Далматово, Катайск и рабочий поселок Варгаши. Теперь нужно наполнить эти площадки новыми предприятиями и производствами.
«Здесь мы тоже предлагаем двигаться неординарно — на территории ТОСЭР создавать индустриальные парки, когда инвестору, кроме комплекса налоговых льгот, будет предлагаться земельный участок с готовыми сетями. Неплохую активность мы набираем по Варгашам. Не вижу пока активной поступательной работы по Далматово и Катайску — ощущение, что коллеги в муниципалитетах чего-то ожидают», — отметил Вадим Шумков.
Отрадно отметить, что в марте у старейшего предприятия Зауралья ОАО «Кургансельмаш» появился учредитель из Саратова. Им стало ЗАО «Энергомашинвест», которому принадлежит в регионе ещё и «Курганспецарматура». С приходом инвестора на предприятии должна пройти модернизация производственных мощностей и освоение новых направлений деятельности.
«Кургансельмаш» создан ещё в царской России, в 1904 году. В советские годы на заводе выпускали доильные аппараты, резервуары-охладители и другое оборудование для оснащения ферм. После развала СССР предприятие стало испытывать серьезные проблемы из-за плохого сбыта продукции, и поныне завод находится в кризисном состоянии.
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Экономическая жизнь налаживается. И, помимо этого, в Курганской области готовятся пятилетние планы развития территорий, куда войдёт всё, что планируется создавать и строить за счет областного и муниципальных бюджетов, средств национальных проектов и средств отдельных федеральных программ.
«Такой подход даёт возможность работать спокойно и устойчиво и не раздавать пустые обещания, а гарантировать то, что уже вошло в план. Все проекты должны быть основаны на просьбах и обращениях граждан, как личных, так и собранных в ходе массовых опросов. Более того, план будет увязан с «Инициативным бюджетом» и учётом воли населения, когда жители получат возможность проголосовать за конкретные объекты, которые должны быть построены или отремонтированы на их территории в приоритетном порядке», — отметил Шумков.
«Пациент скорее мёртв, чем жив»
Центральным конфликтом и точкой пересечения различных интересов в марте стала констатация состояния здравоохранения в Курганской области. Оно похоже на вердикт доктора Совы, фельдшера Жабы и народного знахаря Богомола из «Золотого ключика» Алексея Толстого: «Пациент скорее мёртв, чем жив». Деньги, кадры, неверные диагнозы, кареты скорой помощи без лекарств, как и льготники, ветхое состояние зданий, ожидание отставки главы профильного департамента Ларисы Кокориной вплоть до опасений, что уход «по собственному желанию» станет для неё самым безопасным.
Чтобы добраться до истинного положения дел в курганской медицине, ревизионной комиссии, образованной в правительстве Зауралья в декабре 2018 года, пришлось пройти массу документальных закоулков. Наскребли по сусекам до жуткой картины, которую глава региона Вадим Шумков назвал «аморальной» и «банальным воровством». После проверки 24 центральных районных больниц выявился ущерб региональной казне на десятки миллионов рублей, который наносили представители административно-финансового блока медучреждений Зауралья.
Выяснилось, что в 19 больницах превышена нормативная численность работников, занимающихся бухгалтерским учетом и финансово-экономической деятельностью. Здесь обнаружился ущерб на сумму более 19 млн рублей.
Основательно разворошили ревизоры гнездо госзакупок. Выявлены случаи завышения начальной цены контрактов, а также превышения стоимости закупок над реальной ценой от 30 до 300%. Закупаемое оборудование в отдельных больницах заменялось более дешёвыми образцами. В некоторых медучреждениях не использовалась новая техника, купленная за миллионы бюджетных рублей.
Были неоднократно превышены лимиты по годовому объему закупок, которые учреждения вправе по 44-ФЗ проводить без конкурсных процедур. Здесь суммы контрактов завышены минимум на 10 млн рублей. Порядка 45−50 млн рублей за два года было переплачено за услуги санитарной авиации, считает региональная Счётная палата.
По данным областного департамента строительства, при проверках ремонтов установлены неоднократные случаи оплаты невыполненных работ и завышения стоимости используемых строительных материалов. Качество ремонтов — откровенно ненадлежащее.
В Куртамышском, Шумихинском, Петуховском, Шатровском, Половинском и других районах Курганской области автомобили скорой помощи были недоукомплектованы препаратами и медицинскими приборами. Обнаружены нарушения при проведении иммунизации и оказании медицинской помощи в Шадринском, Каргапольском, Варгашинском, Шатровском и других районах.
Федеральные и региональные льготники не всегда обеспечивались положенными бесплатными лекарственными препаратами. В Юргамышском районе страдающей сахарным диабетом женщине медиками незаконно отказано в получении тест-полосок для измерения уровня глюкозы в крови.
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Реанимировать «больного», по мнению Вадима Шумкова, «надо обстоятельно, не махая шашкой». Для начала 28 марта он потребовал пересмотреть фонды оплаты труда учреждений здравоохранения в сторону увеличения окладов врачей.
«Когда бухгалтер получает в два раза больше, чем медицинский сотрудник, работающий на три ставки, я считаю это неправильным», — подчеркнул он.
А материалы ревизионной комиссии уже направлены в правоохранительные органы.
Отдельного обзора требует политическая обстановка в Курганской области, которая при существующих проблемах закономерно нестабильна. Парламентская оппозиция тоже стремится на выборы губернатора Курганской области, которые запланированы на 8 сентября 2019 года. И Вадим Шумков явно осознаёт, что за каждое слово в его «мартовских тезисах» ему придётся отвечать конкретным делом. К чему он, в принципе, призывает.