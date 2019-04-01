Бардак и хаос из-за внутриэлитных конфликтов, общение «государевых людей» с бизнесом по принципу «люблю — не люблю», тотальное воровство и безграмотность управленцев — это сегодняшний день Курганской области. Об этом прямым текстом заявил врио губернатора Вадим Шумков 29 марта 2019 года на расширенном заседании Совета глав городских округов и районов области. И представил свой пятилетний план, как оттянуть регион от точки невозврата в необратимость изменений. Причём о стратегии вытаскивания Зауралья из пропасти проблем заставили задуматься и глав соседних регионов в рамках стратегии пространственного развития РФ до 2025 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Курганская область

В шаге от точки невозврата

Доклад Вадима Шумкова в регионе называют эпохальным, «мартовскими тезисами» о пятилетке развития и активно обсуждают. Эксперты считают речь главы Зауралья предвыборным программным заявлением будущего кандидата в губернаторы региона, хотя сам Шумков об участии в выборах 8 сентября 2019 года официально не заявлял. Напомним, он по указу президента России Владимира Путина сменил прежнего главу региона Алексея Кокорина 2 октября 2018 года. Ранее Вадим Шумков занимал пост заместителя губернатора Тюменской области, где курировал экономический блок. Он родился и вырос в Варгашинском районе Курганской области, однако карьеру выстроил в одном из самых успешных регионов страны. И возглавил Курганскую область в момент полной её разрухи.

«Я не пугаю, я констатирую, исходя из информации, которая у нас есть. За последние 30 лет был накоплен критический груз проблем, навалившихся практически разом. Это до предела изношенные сети и инфраструктура, высокие тарифы на энергоносители, низкая покупательная способность и отток населения, среди которого оказались самые молодые и самые лучшие высококвалифицированные кадры. Мне вчера один человек прислал сообщение, в котором он говорит, что весь его класс, где училось более 30 человек, получил высшее образование, и никто из них не остался в Кургане. Это показательный факт», — констатировал Вадим Шумков.

Kurganobl.ru Вадим Шумков

Глава региона освежил в памяти глав муниципалитетов, что Курганская область имеет слабо дифференцированную структуру экономики, 31% которой занимает промышленность и 13% сельское хозяйство. В отличие от других регионов Уральского федерального округа, здесь отсутствуют собственные топливно-энергетические ресурсы. Валовый региональный продукт на душу населения в два раза ниже, чем в среднем по России, и в 3,5 раза ниже, чем по Уральскому федеральному округу.

В 2018 году из 40 миллиардов рублей доходов Курганской области собственные составили всего 19 млрд, 49% бюджета региона формируется из дотаций. При этом дамокловым мечом висит затяжной госдолг в 16,5 млрд рублей, большая часть которого, 11 млрд рублей, — это коммерческие кредиты под высокий процент. Иными словами, по состоянию на 1 января 2019 года долговая нагрузка Курганской области составляла 88% от собственных доходов, по рыночным заимствованиям — 60%. В сравнении с соседними регионами бюджетная обеспеченность на душу населения в Курганской области по собственным доходам почти в четыре раза меньше, чем в соседней Тюменской области.

Доходы курганцев продолжают падать. В январе 2019 года среднедушевой денежный доход населения Зауралья составил 14 727 рублей, или 94,8% к аналогичному периоду 2018 года. Об этом сообщает региональный департамент экономического развития. Реальные денежные доходы с начала 2019 года уменьшились на 10,8%. Реальная заработная плата (скорректированная на инфляцию) увеличилась лишь на 1,5% к январю 2018 года. Потребительские цены на товары и услуги с начала 2019 года выросли на 1,6%. Более всего подорожали овощи и хлеб — на 11,8% и 5,5% соответственно. Максимальный рост цен из непродовольственных товаров произошел на медикаменты — на 2,1%. Стоимость минимального набора продуктов питания в Курганской области с 1 января 2019 года возросла на 4,3% и составила 3 904 рубля.

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Население Зауралья стареет. Растёт инвалидизация. Старше трудоспособного возраста уже 29% зауральцев, инвалидов — 11% граждан от общего числа населения. С 1991 года население региона сократилось на 300 тысяч человек, причём в последние годы нарастает миграционная убыль.

Винсент Ван Гог. На пороге вечности (фрагмент). 1890

Процент износа системы водоснабжения Кургана, где проживает более трети жителей области, составляет 96%. Очистные сооружения центрального водопровода областного центра введены в эксплуатацию еще в 1939 году. Из 1220 населенных пунктов Курганской области централизованное водоснабжение отсутствует в 80%.

Всего 30% дорог регионального значения соответствуют нормативным требованиям. В большинстве сельских населенных пунктов отсутствуют асфальтовые дороги. В 10 муниципальных районах нет магистрального природного газа, а общий уровень газификации сельских территорий почти в два раза ниже, чем в среднем по стране. С 2012 года на пять тысяч, или на 22% сократилось число субъектов малого и среднего бизнеса. Практически максимальные ставки налогов делают Курганскую область неконкурентоспособной.

«Так выстроили схему энергоснабжения региона и тарифную политику, что в регионе с самым малообеспеченным населением по УФО оказались самые высокие тарифы», — сообщил Вадим Шумков.

И заявил «без преувеличения», что приходится в ручном режиме ежедневно «разгребать ситуации, связанные с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих задач и функций управленцами разных сфер и ведомств», которые общаются с бизнесом по принципу «люблю — не люблю», а в общении с жителями области «позволяют себе игнорировать нужды населения, говоря проще — своего главного работодателя, вести себя грубо и несдержанно». Нерадивость чиновников из контролирующих органов влетает в «копеечку» с шестью нулями.

«Мы делаем кровли, которые текут на следующий день. Строим объекты, которые не можем ввести годами. Ремонтируем детские учреждения так, что мебель в них рассыпается от прикосновения. Формируем лоты в наших строительно-ремонтных работах и поставку в социальные учреждения таким образом, что цена на отдельные позиции взлетает от 30 до 220%. Закрываем актами невыполненные работы. Завышаем стоимость оргтехники и строительных материалов. И на фоне всего этого мы просто кричим о том, что ни на что не хватает денег!» — возмущается врио губернатора Зауралья в своём докладе о текущей ситуации в регионе.

Порядка 94% лесного фонда области было сдано в аренду в частные руки. И на фоне такого количества арендаторов нет ни одного вменяемого инвестиционного проекта по деревообработке. При этом в Зауралье наблюдается значительный объём незаконных рубок леса и его транзит в Казахстан.

(сс) skoddeheimen Вырубка леса

Вместе с тем население региона практически не имеет возможности законно получить положенную ему древесину для жилищного строительства. Дрова жителям ряда районов приходится покупать в соседней Тюменской области. Данная ситуация сложилась явно при попустительстве отдельных должностных лиц, считает глава Зауралья.

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Как следует из мартовского доклада врио начальника УМВД России по региону Андрея Шамина о деятельности полиции за 2018 год, в Курганской области увеличилось количество заявлений о преступлениях и на 15% выросла подростковая преступность. Удельный показатель числа преступлений на душу населения превышает средний как по России, так и по Уральскому федеральному округу.

При этом главный полицейский Зауралья признал недостаточное приложение усилий правоохранителей в раскрытии преступлений, связанных с незаконными рубками лесов и браконьерством. Хромает профилактика тяжких и особо тяжких преступлений против личности, мошенничества и краж с использованием дистанционных технологий.

По мнению Андрея Шамина, сложившаяся криминогенная обстановка в регионе связана с низким уровнем жизни населения, безработицей, ростом цен и тарифов. Более половины раскрытых преступлений совершены лицами, не имеющими постоянного источника дохода.

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Запущенные проблемы сиротства и детства выливаются в дикие инциденты. Отвратительное питание в социальных учреждениях и необеспеченность детей-сирот жильём гремят на всю страну.

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Поль Шарль Шокарн-Моро. Возможность превращает в вора (фрагмент)

После январских пожаров в Юргамышском районе, в которых погибли шесть детей и женщина, наказаны девять должностных лиц.

«В отношении семей, в которых погибли дети, не была своевременно организована работа по социальной реабилитации, меры по оздоровлению обстановки в них не принимались. Несмотря на имеющуюся информацию в органах здравоохранения, факты злоупотребления некоторыми членами семей алкоголем не были своевременно переданы в заинтересованные учреждения, медицинская диспансеризация детей не проведена», — сообщает пресс-служба прокуратуры по Курганской области.

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Безысходное деревенское пьянство чуть не унесло жизни ещё троих детей в марте. В Альменевском районе многодетная мать на несколько суток в неотапливаемом доме без пищи бросила своих чад. Дети выжили благодаря найденным грязным овощам.

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В Кургане оштрафована специалист городского отдела опеки и попечительства за изготовление подложных актов проверки условий жизни семи детей в приёмных семьях. Чиновница наготовила фальшивых актов на полгода вперёд.

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В сухом остатке всё это вызывает депрессивные настроения у жителей региона в целом.

«У простых людей на это может быть только один ответ: «А зачем нам такая власть?» Скажите, долго бы вы терпели такого работника, который неэффективен, обслуживает только самого себя, да еще и вороват?» — задаётся практически риторическими вопросами врио губернатора.

«У нас один шанс — прекратить путь деградации, разрушения и депрессии. И мы, поверьте мне, коллеги, очень близки к точке невозврата, пройдя которую, все пагубные процессы становятся просто необратимы», — заявил Вадим Шумков.

Станислав Ленц. Забастовка (фрагмент). 1910

«Шаг за шагом подчищать бардак»

Армагеддон в Зауралье, бесспорно, знатный. Но за полгода работы в Зауралье Вадима Шумкова всё-таки стоит похвалить. По сведениям регионального департамента экономического развития, численность населения Курганской области за январь 2019 года сократилась на 590 человек и на 1 февраля 2019 года она составила 834,1 тыс. человек. Впервые за последние годы фиксируется преобладание естественной убыли перед миграционной — потери от миграции населения составили 98 человек.

Одними лишь благими рассуждениями в этой жизни мало что можно изменить, отмечает Вадим Шумков и предлагает в своих «мартовских тезисах» «шаг за шагом, этап за этапом подчищать бардак и хаос, царящие в самых важнейших для нас и нашего населения отраслях и сферах».

Хроническое безденежье предлагается преодолевать начиная с экономии. Сегодня в регионе только учреждения социальной сферы платят за тепло и электроэнергию почти 3 млрд рублей. В объектах, где нет ночного пребывания, путём регуляторов температуры «день-ночь» прекратить круглосуточно «греть воздух». Поменять энергооборудование и снизить платежи. По разным оценкам, такая работа может дать экономию от 10 до 30% затрат.

«Экономию же оставить в смете учреждений, чтобы начать долгожданные ремонты и обеспечить поэтапный рост заработной платы», — предлагает Шумков.

В марте выбран путь сокращения затрат в сельском хозяйстве при использовании природного газа в виде топлива. К примеру, в настоящее время для сушилок зерна в регионе используют в качестве топлива природный газ на 43%. Применение компримированного (сжатого) природного газа метана для сушилок позволит снизить затраты на топливо в четыре раза. Использование природного газа в качестве топлива позволит снизить себестоимость сельхозпродукции, повысить качество и конкурентоспособность.

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Кроме того, только по структурам правительства Курганской области, где прошла оптимизация дублирующих и избыточных должностей, было сокращено 200 штатных единиц, заявил на совещании с мэрами Вадим Шумков.

«У нас было пять органов, параллельно занимающихся закупками. В нормальной структуре — это, как правило, два органа: один, осуществляющий закупки, другой — контроль. У нас до последнего времени было два органа, осуществляющих функции строительного надзора. Объемы строительства в регионе мизерные, а в других субъектах, где стройки на порядок больше, это выполняет один уполномоченный орган», — отметил врио губернатора Зауралья.

Советский плакат. Каждая лишняя должность — помеха делу

Однако у Росстата иные цифры, согласно которым число чиновников в Курганской области с 2017 года уменьшилось незначительно. Количество федеральных служащих на конец 2018 года, по данным всероссийской статистической службы, в Зауралье составило 3 091 человек, региональных — 1028, муниципальных — 2440. В целом их численность составляет 0,7% от общего числа населения региона. Это больше, чем в Тюменской области, где чиновничества 0,6% населения, и меньше, чем в ЯНАО, где служащих 1,3%.

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Прирост средней зарплаты сотрудников региональных органов исполнительной власти составил по итогам 2018 года 12,2% — показатель совпадает со средним по России. У федеральных чиновников оплата труда стала выше на 4,6%, у муниципальных — на 6,7%.

Средняя заработная плата федеральных служащих в Зауралье составила в 2018 году 37 477 рублей, региональных — 40 510, муниципальных — 24 287 рублей. Как видно из цифр, в Курганской области чиновники регионального уровня на 8,7% получают более федеральных. А средняя заработная плата в регионе, по данным того же Росстата, в 2018 году в целом составила 30 471 рубль и выросла на 9,7%.

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Впрочем, всероссийская статистика — ещё та «фабрика грёз». И если Росстат говорит, что всё плохо, значит, на деле всё гораздо хуже. По данным регионального департамента экономразвития, в январе 2019 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в Курганской области составила 27 616,3 рубля.

Посадки и назначения

Говоря о новой кадровой политике в Зауралье, невозможно обойти тему чистки рядов.

«Я не берусь судить никого, я точно такой же урожденный курганский житель, которому не менее других горько и больно за нашу малую родину», — заявил Вадим Шумков в докладе.

Громкие суды и «посадки» в Зауралье резонировали весь март. Судом продлён до 28 мая 2019 года срок нахождения под стражей бывшему заместителю губернатора, экс-директору регионального департамента строительства и ЖКХ Роману Ванюкову.

По мнению следствия, находясь под домашним арестом, Роман Ванюков может оказывать воздействие на родственников и других фигурантов уголовного дела. Кроме того, бывший замгубернатора отказывается от дачи показаний и участия в экспертизах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Напомним, Роман Ванюков, а также депутат Щучанской районной думы Авак Бабаян были задержаны и арестованы в конце ноября 2018 года по подозрению в коррупционном преступлении. Речь идёт о миллионных «откатах» за контракты. В ходе расследования сотрудники СКР выявили новые эпизоды их противоправной деятельности.

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Возбуждено два уголовных дела, связанные с грузовым транспортом, против экс-директора одного из муниципальных унитарных предприятий города Кургана и экс-руководителя МУП «Шуховский полигон ТБО». Между тем бывшие высокопоставленные чиновники, а ныне осуждённые, Владимир Рыжук и Сергей Чебыкин пытаются в судах через апелляции добиться изменения вынесенных им приговоров. Больших и реальных сроков заключения никто из них не ожидал.

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За махинации с земельными участками осуждены две бывшие чиновницы Большечаусовского сельского совета Кетовского района. Одна из них уже отбывает наказание в исправительной колонии, и ей добавили срок.

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В курганском посёлке Варгаши осуждён бывший глава администрации сельского совета за служебный подлог, злостное неисполнение решения суда и покушение на хищение бюджетных денежных средств. Мужчина оштрафован на 120 тыс. рублей. Установлено, что, занимая должности главы Варгашей и председателя сельской думы, 59-летний чиновник увеличил размер своего денежного содержания.

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На фоне пристального внимания правоохранительных органов к прошлой работе чиновников всех уровней Вадим Шумков ставит перед своей командой амбициозную задачу воплощения «той власти, которую ждут люди».

По его мнению, власть должна быть сильной, волевой, справедливой, внимательной к проблемам людей не на словах, а на деле, «умеющей держать свои обещания и не забывающей за масштабными проектами и проблемами о судьбе и о проблемах каждого конкретного человека».

«Мы обязаны решать самые принципиальные негативные вопросы, не пряча голову в песок. Именно на такую власть люди надеются, и именно такую власть они готовы поддержать», — заявил Вадим Шумков 29 марта.

В качестве примера ответственности власти Вадим Шумков привёл отказ от реализации «мусорной» реформы в регионе в 2019 году, декабрьское расторжение договора с региональным мусорным оператором, в соглашение с которым был заложен тарифный рост в 5,5 раза без рубля капитальных вложений. «Невидимая рука» рынка не должна грабить население, провозгласил глава Зауралья. И в своём докладе анонсировал публичное обсуждение новой региональной территориальной схемы обращения с отходами в апреле 2019 года.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Контейнер с мусором

Между тем в конце марта стало известно, что чиновникам правительства Курганской области ограничат использование служебных автомобилей в нерабочее время для обеспечения эффективного использования средств областного бюджета. Соответствующему проекту постановления главы региона осталось пройти лишь антикоррупционную экспертизу.

В документе говорится, что в будние дни с 9:00 до 18:00 чиновники смогут вызвать свою служебную машину через диспетчера управления по обеспечению деятельности правительства Курганской области. Для автотранспортного обслуживания должностных лиц с 18:00 до утра, в праздничные и выходные дни в целях выполнения поручений губернатора Курганской области будет использоваться дежурный автотранспорт.

Исключение составляет лишь губернатор Курганской области, который «обеспечивается круглосуточным автотранспортным обслуживанием в любых целях», говорится в проекте.

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В правительстве Курганской области за полгода «правления» Шумкова сменился практически весь пул заместителей губернатора. Сейчас кадровые назначения не так резки, но не менее занятны. В марте произошла рокировка: исполняющая обязанности директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Лариса Галченко назначена на пост главы регионального департамента имущественных отношений. На должность директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды с 7 марта 2019 года назначен Андрей Саркисов, который ранее работал в полпредстве президента России по Уральскому федеральному округу. Ранее пост начальника имущественного департамента занимал Михаил Герштанский. Его новое место работы пока неизвестно.

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На должность заместителя губернатора по социальной политике назначена директор Куртамышского специального профессионального училища №1 Татьяна Менщикова. И самая неожиданная отставка: уход заместителя губернатора — директора департамента агропромышленного комплекса Сергея Пугина, который занимал эту должность с марта 2014 года. При нём ведомство работало «как часы», АПК Зауралья единственное, не имеющее серьёзных нареканий, — сплошные достижения. Но, видимо. что-то пошло не так и Сергей Пугин ушёл с поста в связи с переходом на другое место работы, как сообщает пресс-служба главы региона.

Густав Клуцис. Кадры решают всё! (фрагмент). 1935

Экономика — основа любых изменений

«Основа любых изменений — это экономика», — заявил главам муниципалитетов Вадим Шумков.

Дума Курганской области 26 марта 2019 года приняла пять дополнений к соглашениям о предоставлении региону бюджетных кредитов на 5,5 млрд рублей. Их утверждение было необходимо для вхождения региона в федеральную программу. Реструктуризация бюджетных кредитов предоставлена Зауралью сроком на семь лет.

Однако отныне Курганская область обязана педантично гасить реструктурированную задолженность и выплачивать проценты по чёткому графику. Дефицит областного бюджета должен сохраняться на уровне не более 10% от суммы доходов региона. К 1 января 2025 года долговые обязательства Курганской области не должны превышать 43% от доходов бюджета в 2024 году. За несоблюдение условий реструктуризации предусмотрена ответственность.

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Мартовский Совет губернаторов Уральского федерального округа запомнился обращением полномочного представителя президента Николая Цуканова к главам Тюменской, Свердловской, Челябинской областей, Югры и Ямала с предложением скооперироваться в помощи Курганской области в рамках стратегии пространственного развития Урало-Сибирского макрорегиона.

Среди целей стратегии — сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни людей, ускорение темпов экономического роста и технологического развития. Для выравнивания с соседями Зауралью необходима помощь инвестициями, сам же регион способен предложить рабочие руки, 300 тысяч гектаров неиспользованной пашни, недорогую плодоовощную, молочную и мясную продукцию, а также технику для нефтегазового комплекса и налоговые льготы на трёх территориях опережающего развития.

Полпред поставил задачу в перспективе выйти на принятие комплексного инвестиционного плана в рамках Уральского макрорегиона. До 2025 года Курганская область должна экономически подтянуться до уровня соседей. По итогам Совета губернаторов было принято условное комьюнити, вылившееся в ряд межрегиональных соглашений о сотрудничестве по взаимным интересам.

Kremlin.ru Николай Цуканов

Глава Курганской области заявил, что инвесторы, открывшие бизнес в регионе после 1 января 2019 года, получат налоговые льготы, спецтариф на электричество, равный более низкому, тюменскому, и могут рассчитывать на государственную поддержку в виде субсидий и льготных займов.

Для инвесторов установлена льгота по налогу на имущество организаций. Ставка будет в четыре раза ниже общедействующей в первый и в два раза ниже во второй налоговый период, заявил Вадим Шумков.

«Вводим льготную ставку по упрощённой системе налогообложения «доходы» в 1% для ряда видов экономической деятельности, характеризующих новые и высокотехнологичные сферы экономики, которых сейчас крайне недостаточно в нашем регионе. Начинаем с IТ-отрасли, далее смотрим еще несколько новых видов. Сейчас уже идет работа по их определению», — сообщил глава региона.

Предполагается, что вновь регистрируемый малый бизнес, реализующий новые инвестиционные проекты, будет работать по ставке 5% налоговых отчислений.

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Инвестор не решает проблемы, а финансирует, гласит поговорка. И бардак сам собой не рассосётся. Курганская область в апогее системного кризиса, и от некоторых экспертов уже звучат предложения инкорпорировать её по частям в Тюменскую и Свердловскую области. Это и есть та точка невозврата, о которой говорит Вадим Шумков. Он считает, что регион способен стать самодостаточной, интегрированной в уральскую экономику единицей.

«Инвестор пойдет туда, где есть власть, которой можно доверять, которая поможет и поддержит те инициативы, что дают развитие региону, а не выгоду конкретному чиновнику или узкой группе лиц. Где у власти у самой есть понимание, что она хочет и что она собирается делать в части развития инфраструктуры, экономики, социальной политики», — заявил в своих «мартовских тезисах» Вадим Шумков.

stevepb Надежда на инвесторов

В феврале сделан первый шаг к снижению энерготарифа для категории «прочие потребители». Были достигнуты соответствующие соглашения с компанией СУЭНКО. В марте заявлено и о перезагрузке работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства региона, с управляющими компаниями в частности. На встрече с руководителями управляющих компаний областного центра Шумков представил массу жалоб жителей многоквартирных домов, которые поступили в правительство региона в течение зимы. С началом весны увеличилось количество обращений, связанных с протечкой кровли и работой водосточной системы. Недовольны жильцы домов и тем, как с ними общаются диспетчеры аварийных служб.

В ближайшее время в Курганской области планируется сформировать собственный парк техники, которую управляющие компании смогут брать в аренду. Кроме того, власти намерены субсидировать УК и покупку собственной техники. А также чётко определить границы придомовых территорий, чтобы избежать наличия бесхозных участков. Тем временем в Курганской области в среднем 30% горожан систематически не платят за коммунальные услуги. В некоторых домах долг доходит до 50%.

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В этом году началось проектирование модернизации Курганского водоканала 1939 года постройки. Приступить к реконструкции планируется в 2020 году. Всего предполагается направить на эти цели порядка 2 млрд рублей. В ближайшие несколько лет предстоит ввести и очистные в Шадринске, направив на эти цели почти полмиллиарда рублей. На очереди Далматово, Каргаполье, Половинное. Безусловно, запрошено федеральное софинансирование.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода из-под крана

«Производство продукции машиностроения с относительно новым для нас уклоном на нефтегазовый сектор — это огромное будущее и стабильный заработок. Практически каждую неделю наши заводы проводят встречи с гостями из нефтегазовых компаний. Уже сейчас мы ведем работу по оживлению пяти индустриальных площадок Кургана. Есть уверенность, что эти объекты последовательно начнут втягиваться в новые проекты и работать», — заявил Вадим Шумков.

Он упомянул модернизацию Петуховского литейно-механического завода, которая позволит сохранить сотни рабочих мест, и масштабные проекты с флагманом фарминдустрии заводом «Синтез». В середине марта дан старт промышленного освоения предприятием одного из подразделений Росатома «Далур» Хохловского месторождения урана возле Шумихи.

Опытно-промышленные работы здесь начались в 2013 году. Через два года введён в эксплуатацию локальный сорбционный участок. Вскоре начнётся строительство прирельсовой базы на окраине Шумихи.

Пуск Хохловского месторождения означает дополнительные денежные поступления в бюджет Зауралья и рабочие места. Как и разработка месторождения Добровольное осенью 2019 года тем же АО «Далур». Напомним, это первое в России предприятие по добыче урана способом подземного выщелачивания, не дающего отходов производства.

В регионе стартует несколько проектов, связанных с производством строительных материалов и конструкций, а также в сфере АПК, в том числе путём восстановления и развития ранее полузаброшенных объектов. В Кургане готовится ряд новых проектов в жилищном строительстве. Делается ставка на индивидуальное жилищное строительство через Курганскую ипотечно-жилищную корпорацию.

Столбовой путь Зауралья

Один из залогов развития — транспортная доступность. На дорожное строительство из региональной казны в 2019 году выделили почти в три раза больше денег, чем в предыдущем. Ремонту подлежат 37 км дорог в городе Кургане, 14 км в Шадринске, более 345 километров дорог внутри других муниципалитетов и региональных трасс. Данная работа проводится одновременно с ремонтом федеральных трасс.

В 2019 начнётся реконструкция автотрассы Курган — Звериноголовское, которая проходит через Притобольный район. Ремонт планируют завершить в течение двух лет, заявил Вадим Шумков 22 марта на встрече с жителями в селе Глядянское.

Каргапольский и Шадринский районы Курганской области свяжет новая автомобильная дорога. Строительство будет вестись на двухкилометровом участке Осиновское — граница Шадринского района. На данный момент там проложена сооружённая десять лет назад грунтовая насыпь. В период осенне-весенней распутицы дорога становится труднопроходимой для транспорта.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Ремонт дороги

Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области направил в Минтранс документы в надежде на федеральное финансирование реконструкции проблемного моста ЖБИ, как называют его жители столицы Зауралья. Данному путепроводу, связывающему центр Кургана с другими районами города, более 40 лет. Строился он под другую пропускную способность, не под нынешние 16 тысяч автомобилей в день. Поэтому мост изношен до такой степени, что в декабре 2018 года движение по нему пришлось ограничить. На реконструкцию 462 метров моста требуется миллиард рублей. К ремонту планируется приступить в 2019 году, завершить работы — в 2021 году.

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Также в связи с капитальным ремонтом на полгода ограничили движение на трассе Р-354 Екатеринбург — Курган через реку Миасс. До 1 августа на автомобильной дороге Екатеринбург — Шадринск — Курган действует реверсивное движение транспорта по одной полосе с помощью светофорного регулирования.

Помимо этого, Вадим Шумков выразил надежду, что совместно с Росавтодором будет найдено решение застарелой проблемы с передачей и ремонтом 45 км автомобильной дороги по маршруту Шадринск — Ялуторовск. Там в связи с движением грузового транзитного транспорта имеется большой износ дороги в виде разрушений и просадок покрытия.

«Эту дорогу эксплуатирует транзитный транспорт, а значит, и приводить ее в соответствие необходимо совместными усилиями, а не только за счет Курганской области», — заявил Вадим Шумков.

Пятилетний план: ТОСЭР, газ, инициативный бюджет

Ещё один момент, который тормозит развитие региона, — недостаточная газификация. Ввиду того что ни программы, ни защищенных лимитов на эти цели в бюджете области не было, то возникала постоянная почва для спекуляций, сообщил глава региона. Это приводило к тому, что у людей возникали обманутые ожидания и полное непонимание, что и когда будет построено в части присоединения к газу. Подготовлен план газификации Курганской области.

«Сперва газ должен зайти в наиболее крупные муниципалитеты. В этом году мы начинаем работы по трассе на Лебяжье. Затем на Макушино — Петухово. Далее она пойдет на Частоозерье и Мокроусово. Параллельно с этим нужно вести газ в южные негазифицированные районы», — пояснил Вадим Шумков.

Дарья Антонова ИА REGNUM А у нас в квартире газ!

Драйверами развития экономики Курганской области призваны стать три муниципалитета, где созданы территории опережающего развития (ТОСЭР). Это Далматово, Катайск и рабочий поселок Варгаши. Теперь нужно наполнить эти площадки новыми предприятиями и производствами.

«Здесь мы тоже предлагаем двигаться неординарно — на территории ТОСЭР создавать индустриальные парки, когда инвестору, кроме комплекса налоговых льгот, будет предлагаться земельный участок с готовыми сетями. Неплохую активность мы набираем по Варгашам. Не вижу пока активной поступательной работы по Далматово и Катайску — ощущение, что коллеги в муниципалитетах чего-то ожидают», — отметил Вадим Шумков.

Отрадно отметить, что в марте у старейшего предприятия Зауралья ОАО «Кургансельмаш» появился учредитель из Саратова. Им стало ЗАО «Энергомашинвест», которому принадлежит в регионе ещё и «Курганспецарматура». С приходом инвестора на предприятии должна пройти модернизация производственных мощностей и освоение новых направлений деятельности.

«Кургансельмаш» создан ещё в царской России, в 1904 году. В советские годы на заводе выпускали доильные аппараты, резервуары-охладители и другое оборудование для оснащения ферм. После развала СССР предприятие стало испытывать серьезные проблемы из-за плохого сбыта продукции, и поныне завод находится в кризисном состоянии.

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Экономическая жизнь налаживается. И, помимо этого, в Курганской области готовятся пятилетние планы развития территорий, куда войдёт всё, что планируется создавать и строить за счет областного и муниципальных бюджетов, средств национальных проектов и средств отдельных федеральных программ.

«Такой подход даёт возможность работать спокойно и устойчиво и не раздавать пустые обещания, а гарантировать то, что уже вошло в план. Все проекты должны быть основаны на просьбах и обращениях граждан, как личных, так и собранных в ходе массовых опросов. Более того, план будет увязан с «Инициативным бюджетом» и учётом воли населения, когда жители получат возможность проголосовать за конкретные объекты, которые должны быть построены или отремонтированы на их территории в приоритетном порядке», — отметил Шумков.

«Пациент скорее мёртв, чем жив»

Центральным конфликтом и точкой пересечения различных интересов в марте стала констатация состояния здравоохранения в Курганской области. Оно похоже на вердикт доктора Совы, фельдшера Жабы и народного знахаря Богомола из «Золотого ключика» Алексея Толстого: «Пациент скорее мёртв, чем жив». Деньги, кадры, неверные диагнозы, кареты скорой помощи без лекарств, как и льготники, ветхое состояние зданий, ожидание отставки главы профильного департамента Ларисы Кокориной вплоть до опасений, что уход «по собственному желанию» станет для неё самым безопасным.

Картина неизвестного художника. Аллегория медицины.XIX

Чтобы добраться до истинного положения дел в курганской медицине, ревизионной комиссии, образованной в правительстве Зауралья в декабре 2018 года, пришлось пройти массу документальных закоулков. Наскребли по сусекам до жуткой картины, которую глава региона Вадим Шумков назвал «аморальной» и «банальным воровством». После проверки 24 центральных районных больниц выявился ущерб региональной казне на десятки миллионов рублей, который наносили представители административно-финансового блока медучреждений Зауралья.

Выяснилось, что в 19 больницах превышена нормативная численность работников, занимающихся бухгалтерским учетом и финансово-экономической деятельностью. Здесь обнаружился ущерб на сумму более 19 млн рублей.

Основательно разворошили ревизоры гнездо госзакупок. Выявлены случаи завышения начальной цены контрактов, а также превышения стоимости закупок над реальной ценой от 30 до 300%. Закупаемое оборудование в отдельных больницах заменялось более дешёвыми образцами. В некоторых медучреждениях не использовалась новая техника, купленная за миллионы бюджетных рублей.

Были неоднократно превышены лимиты по годовому объему закупок, которые учреждения вправе по 44-ФЗ проводить без конкурсных процедур. Здесь суммы контрактов завышены минимум на 10 млн рублей. Порядка 45−50 млн рублей за два года было переплачено за услуги санитарной авиации, считает региональная Счётная палата.

По данным областного департамента строительства, при проверках ремонтов установлены неоднократные случаи оплаты невыполненных работ и завышения стоимости используемых строительных материалов. Качество ремонтов — откровенно ненадлежащее.

В Куртамышском, Шумихинском, Петуховском, Шатровском, Половинском и других районах Курганской области автомобили скорой помощи были недоукомплектованы препаратами и медицинскими приборами. Обнаружены нарушения при проведении иммунизации и оказании медицинской помощи в Шадринском, Каргапольском, Варгашинском, Шатровском и других районах.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

Федеральные и региональные льготники не всегда обеспечивались положенными бесплатными лекарственными препаратами. В Юргамышском районе страдающей сахарным диабетом женщине медиками незаконно отказано в получении тест-полосок для измерения уровня глюкозы в крови.

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Реанимировать «больного», по мнению Вадима Шумкова, «надо обстоятельно, не махая шашкой». Для начала 28 марта он потребовал пересмотреть фонды оплаты труда учреждений здравоохранения в сторону увеличения окладов врачей.

«Когда бухгалтер получает в два раза больше, чем медицинский сотрудник, работающий на три ставки, я считаю это неправильным», — подчеркнул он.

А материалы ревизионной комиссии уже направлены в правоохранительные органы.

Отдельного обзора требует политическая обстановка в Курганской области, которая при существующих проблемах закономерно нестабильна. Парламентская оппозиция тоже стремится на выборы губернатора Курганской области, которые запланированы на 8 сентября 2019 года. И Вадим Шумков явно осознаёт, что за каждое слово в его «мартовских тезисах» ему придётся отвечать конкретным делом. К чему он, в принципе, призывает.