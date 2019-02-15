Ростовские власти назвали причину арестов трёх главных архитекторов

Ростов-на-Дону, 15 февраля 2019, 17:57 — REGNUM Министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц высказался об аресте трёх главных архитекторов. По его словам, произошедшее поможет решить ситуацию с дольщиками на Дону.
«Ростовская область в этой ситуации пострадала несколько больше, чем другие регионы. То, что произошло — одно из звеньев той программы и тех следственных действий, которые производятся с одной целью — прекратить ситуацию, которая сложилась у нас в отношении дольщиков», — цитирует чиновника издание «Панорама».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 февраля на официальном сайте следственного управления СКР РФ по Ростовской области появилась информация о задержании трёх крупных чиновников — главного архитектора Ростовской областиАлексея Полянского, главного архитектора Ростова-на-ДонуРомана Илюгинаи главного архитектора Мартыновского района Александр Корчиги. В отношении них возбуждены уголовные дела о превышении должностных полномочий.
Все трое заключены под стражу на два месяца.
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