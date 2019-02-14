«Глупость несусветная» — Лановой об инциденте в аэропорту

Ростов-на-Дону, , 18:22 — REGNUM Народный артист СССР Василий Лановой, прибывший на концерт в Ростов-на-Дону, прокомментировал действия сотрудников авиакомпании «Победа».

"Просто мы немножко опоздали на рейс, но всё-таки достаточно было [времени], 10 минут оставалось. Но человек, который пропускал, сказал, что у нас не тот вид, не те у нас чемоданы. Кофра, обычная кофра — это авиакомпания считает чемоданом. В общем, глупость несусветная. И когда мы предложили какой-то выход, то он взял выключил всё и сказал, что посадка окончена. И тогда мы обратились к дирекции», — сказал Лановой журналистам.

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ИА REGNUM напоминает, что творческий вечер, посвящённый дню освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков, состоялся. В конгресс-холл Донского государственного технического университета пришли сотни зрителей. В зале не было свободных мест — зрители занимали места в проходах.

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