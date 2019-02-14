Четверг, 14 Февраля 2019 года
18:17:37 МСК

«Ничего святого!» — ростовские зрители об инциденте с Василием Лановым

Культура

В Донском государственном техническом университет концерт народного артиста СССР состоялся при полном аншлаге

Ростов-на-Дону, 14 февраля 2019, 18:11 — REGNUM  Концерт народного артиста СССР Василия Ланового в Ростове-на-Дону, оказавшийся под угрозой срыва, состоялся. Зал конгресс-холла Донского государственного технического университета был переполнен, сообщает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.

Инцидент, который повлиял на время начала творческого вечера, посвящённого дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, вызвал возмущение среди поклонников артиста.

«Ничего святого у работников авиакомпании. Где чувство глубокого уважения к великому актёру? Как можно было не пропустить Василия Семёновича, спешащего к сотням ожидающих его зрителей, на борт? Например, «Аэрофлот» в качестве ручной клади принимает багаж, не превышающий 10 кг. Нельзя ли было применить к артисту эти правила?», — отметил в беседе с ИА REGNUM один из зрителей.

ИА REGNUM напоминает, что авиакомпания «Победа» возложила ответственность за случившееся на менеджеров артиста. По мнению представителей перевозчика, они не позаботились заранее о комфорте и не ознакомились с правилами авиакомпании.

Читайте ранее в этом сюжете: «Виноваты менеджеры» — «Победа» об инциденте с Лановым

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить