«Ничего святого!» — ростовские зрители об инциденте с Василием Лановым

Ростов-на-Дону, , 18:11 — REGNUM Концерт народного артиста СССР Василия Ланового в Ростове-на-Дону, оказавшийся под угрозой срыва, состоялся. Зал конгресс-холла Донского государственного технического университета был переполнен, сообщает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.

Инцидент, который повлиял на время начала творческого вечера, посвящённого дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, вызвал возмущение среди поклонников артиста.

«Ничего святого у работников авиакомпании. Где чувство глубокого уважения к великому актёру? Как можно было не пропустить Василия Семёновича, спешащего к сотням ожидающих его зрителей, на борт? Например, «Аэрофлот» в качестве ручной клади принимает багаж, не превышающий 10 кг. Нельзя ли было применить к артисту эти правила?», — отметил в беседе с ИА REGNUM один из зрителей.

ИА REGNUM напоминает, что авиакомпания «Победа» возложила ответственность за случившееся на менеджеров артиста. По мнению представителей перевозчика, они не позаботились заранее о комфорте и не ознакомились с правилами авиакомпании.

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