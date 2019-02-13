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Главный архитектор Ростовской области заключён под стражу — СКР

Происшествия

Следователи выясняют детали совершенных преступлений

Главный архитектор Ростовской области заключён под стражу — СКР
Дарья Антонова © ИА REGNUM
СИЗО

Ростов-на-Дону, 13 февраля 2019, 20:18 — REGNUM  Ростовские следователи продолжают выяснять обстоятельства преступлений, совершённых главным архитектором Ростовской области. Алексей Полянский был задержан силовиками 12 февраля по подозрению в превышении должностных полномочий. По последним сведениям регионального управления СКР, чиновник, написавший заявление на увольнение за несколько дней до задержания, заключён под стражу.

Согласно материалам уголовного дела, должностные полномочия Полянский превысил в 2010 году, занимая кабинет главного архитектора Ростова-на-Дону. Чиновник незаконно выдал застройщику разрешение на строительство многоквартирного жилого дома с подземной парковкой. Решением суда жилой дом был признан не соответствующим нормам строительства.

«Указанное повлекло тяжкие последствия, в виде невозможности восстановления нарушенных прав участников долевого строительства, денежные средства которых в сумме более 35 млн рублей были похищены», — уточнили в ведомстве.

Помимо этого, указали в следственном управлении, Полянский также незаконно выдал разрешение на строительство здания многофункционального назначения в пределах береговой полосы реки Дон.

ИА REGNUM напоминает, что вместе с Полянским в тот же день были задержаны главный архитектор областного центра Роман Илюгин и главный архитектор Мартыновского района Александр Корчига.

Читайте ранее в этом сюжете: Тёмное прошлое архитектуры Ростовской области

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