Сын экс-замгубернатора Ростовской области заключён под стражу

Ростов-на-Дону, , 19:51 — REGNUM Бывший мэр города Шахты (Ростовская область) заключён под стражу. Денис Станиславов подозревается в превышении должностных полномочий. Расследование уголовного дела продолжается, уточнили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 14 февраля.

Следователи полагают, что в должности градоначальника Станиславов издал незаконное постановление о предоставлении предпринимателю в аренду без проведения торгов участок, государственная собственность на которые не разграничена, с завышенной площадью. На территории планировалось строительство жилого дома. Таким образом мэр лишил других добросовестных застройщиков принять участие в торгах на право заключения договора аренды.

ИА REGNUM напоминает, что Иван Станиславов — отец задержанного — долгое время занимал должность первого заместителя губернатора Ростовской области области. С 1997 года до конца 2008 года на этом посту он курировал строительство, ЖКХ, отношения с монополиями, а затем программы социально-экономического развития области, контролировал формирование бюджета.

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