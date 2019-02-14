«Вопиюще! Цинизм, дальше некуда» — соцсети об инциденте с Василием Лановым

Ростов-на-Дону, , 21:52 — REGNUM Пользователи социальных сетей осудили сотрудников авиакомпании «Победа», не пустивших на борт самолёта народного артиста СССР Василия Ланового. Всенародно любимого актёра в Ростове-на-Дону ждали зрители, раскупившие билеты на творческий вечер, посвящённый 76-й годовщине со дня освобождения города от фашистских оккупантов.

«Пока Лановой утрясал оргвопросы, его самолёт улетел. Такой «подарок» сделали 85-летнему артисту в День освобождения Ростова сотрудники авиакомпании, цинично названной Великим именем «Победа». Я не люблю флешмобы, призывающие игнорировать ту или иную компанию, в данном случае — авиаперевозчика (хотя, может, и надо бы), но как миниму, считаю, что руководство авиакомпании должно принести извинения! А правила авиаперевозок должны быть унифицированы и нуждаются в доработке на законодательном уровне», — высказался на своей странице в Facebook общественный деятель Григорий Болдырев.

По его словам, ветераны Великой Отечественной войны, дети войны должны летать бесплатно, независимо от авиакомпании.

«Их [ветеранов] осталось по пальцам пересчитать. В каждом городе», — обратил внимание общественник.

«Там, где надо, они не бдят и нарушают правила. А тут просто цинизм, дальше некуда. Хорошо, что он [Василий Лановой] всё-таки прилетел, и мы посетили его мероприятие. Невероятной энергетики человек, талантище, гений. Таких остались единицы, и ими надо дорожить», — подчеркнула Алена Л.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, прибывший на творческий вечер в Ростов-на-Дону Василий Лановой прокомментировал инцидент в аэропорту.

«Просто мы немножко опоздали на рейс, но всё-таки достаточно было [времени], 10 минут оставалось. Но человек, который пропускал, сказал, что у нас не тот вид, не те у нас чемоданы. Кофра, обычная кофра — это авиакомпания считает чемоданом. В общем, глупость несусветная. И когда мы предложили какой-то выход, то он взял выключил всё и сказал, что посадка окончена. И тогда мы обратились к дирекции», — сказал Лановой журналистам.

В авиакомпании «Победа» ответственность за случившееся возложили на менеджеров артиста.

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