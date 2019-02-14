Дело архитекторов: заключены под стражу ещё двое ростовских чиновников

Ростов-на-Дону, , 15:09 — REGNUM В Ростовской области продолжается расследование уголовного дела, связанного с превышением должностных полномочий тремя крупными чиновниками. Как проинформировали ИА REGNUM в региональном управлении СКР 14 февраля, такая же мера пресечения избрана в отношении главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина и главного архитектора Мартыновского района Александра Корчиги. Оба подозреваются в превышении должностных полномочий.

Как пояснили ИА REGNUM в пресс-службе Ворошиловского суда Ростова-на-Дону, Илюгин арестован сроком на два месяца — до 11 апреля 2019 года включительно.

«По версии органов следствия, Илюгин, являясь начальником отдела — архитектором Ворошиловского района Ростова-на-Дону, превысил свои должностные полномочия, незаконно подготовив и выдав разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, а также нежилого здания. Впоследствии решением суда жилой многоквартирный дом и нежилое здание признаны несоответствующими нормам строительства», — уточнили в суде.

Действия чиновника повлекли тяжкие последствия в виде невозможности восстановления нарушенных прав дольщиков. Указанные объекты недвижимости в соответствии с решениями суда подлежат сносу.

Следователи также полагают, что в 2016 году Александр Корчига незаконно выдал разрешение на строительство жилого дома на 16 квартир, достоверно зная, что земельный участок не подключён к сетям инженерно-технического обеспечения. Впоследствии муниципалитет заключил с застройщиком контракт. Жильё предназначалось для детей-сирот.

«До настоящего времени строительство жилого дома не завершено, причиной невыполнения строительных работ является отсутствие подключений к сетям инженерно-технического обеспечения», — уточнили в региональном управлении СКР.

Напомним, 13 февраля было объявлено о том, что главный архитектор Ростовской области — заместитель министра строительства, архитектуры и территориального строительства региона Алексей Полянский заключён под стражу.

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