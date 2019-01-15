Главным политическим событием прошедшей недели в Нижегородской области стала годовщина нахождения на посту мэра Владимира Панова. В рамках итоговой пресс-конференции Панов среди главных сложностей в работе назвал необходимость постоянного выбора между непростыми решениями, а также кадровый вопрос и кризисную повестку. Тем временем опрошенные Научно-исследовательским институтом проблем социального управления нижегородцы оценили первый год работы Владимира Панова на четыре с минусом по пятибалльной системе. По многим блокам градоначальник оказался «твердым троечником», а близкие к четвёрке оценки у него были лишь по предметам «уборка снега» и «вывоз мусора».

Нижний Новгород

Известие о том, что Нижний Новгород в рейтинге качества жизни городов мира занял 109-е место из 226, а отдельные депутаты выдвинули предложение сделать его столицей России, породило всплеск народного басенного творчества. Напомним, депутат Госдумы Александр Курдюмов отметил, «в своё время это входило в планы декабристов, но им так и не довелось сбыться». Губернатор Глеб Никитин в связи с позицией города в рейтинге отметил, что это «не повод расслабляться».

На заводе — крупнейшем налогоплательщике Нижегородской области остановили один из конвейеров. На ГАЗе приостановлена сборка автомобилей Mercedes-Benz Sprinter Classic на неопределённый срок. Представители завода в комментариях нижегородским СМИ говорят, что причиной стали проблемы с комплектующими, добавляя, что альтернативы уже ищут и надеются на скорое возобновление производства. На время «паузы» сотрудники отправлены в оплачиваемый отпуск.

На Гайдаровском форуме Нижегородская область представила предложения по изменениям надзорных требований к бизнес-сообществу, в их числе — пересмотр видов муниципального контроля, закрепленных в федеральном законодательстве, выработка предложений об отмене некоторых видов контроля или передача их на более высокий уровень.

Аудиторы обнаружили недочёты и нарушения при строительстве продления ветки метрополитена в Нижнем Новгороде почти на 1 млрд рублей.

Больше миллиона жителей Нижегородской области получат льготы на оплату вывоза мусора, чтобы «мусорная реформа» не ударила по их кошелькам.

Stolbovsky Мусоровоз

В 2019 году на проект «Оздоровление Волги» в Нижегородской области выделят около 3,3 млрд рублей, что позволит осуществить 26 мероприятий, направленных в том числе и на уменьшение объема отводимых в Волгу загрязненных сточных вод. А на борьбу с онкологией регион, в котором планируют создать онкологический кластер, получит в ближайшие три года 3,2 млрд рублей.

Опыт Москвы при подготовке к юбилею могут использовать для празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Данный вопрос нижегородской губернатор Глеб Никитин обсудил с мэром столицы Сергеем Собяниным. Никитин также добавил, что «хотелось бы предусмотреть участие Москвы в праздновании юбилея Нижнего Новгорода».

Скандальная ситуация сложилась с мерами господдержки ликвидаторов аварии на заводе «Красное Сормово», которая произошла 18 января 1970 года при строительстве атомной подводной лодки. Уже не первый год Заксобрание не принимает инициативу о доплатах ликвидаторам, а ограничивается словесной благодарностью. Эксперт отмечает, что с каждым годом потенциальных получателей мер госпомощи становится меньше, и добавляет: «В прошлом году сделали надбавочку — но просто какие-то смешные копейки, только обидели людей».

Ряды Заксобрания Нижегородской области редеют — досрочно сдаёт мандат ещё один депутат. Нижегородские СМИ сообщили, что полномочия сложит в конце января член партии «Единая Россия», генеральный директор ООО «Элитстрой» Евгений Кузьмин, объясняющий свой шаг переездом в Москву по работе. Он также заявил, что уголовное дело, возбуждённое в 2018 году из-за уклонение от уплаты налогов, было закрыто, а налоги уплачены. Судьба ещё одного народного избранника, также руководителя строительной фирмы, под вопросом. В Нижегородский районный суд поступило уголовное дело областного депутата, чья фирма собрала с граждан 93 млн рублей, но не сдала дом в эксплуатацию. Фамилию депутата следствие не сообщает.

Следственный комитет наградил «Медалью за содействие» свидетеля по делу матери, убившей двоих несовершеннолетних детей. Жительница Нижегородской области задушила в салоне автомобиля двухлетнего сына и четырёхлетнюю дочь, а потом сожгла тела. Свои действия задержанная объяснила невозможностью содержать детей, но следствие выяснило, что женщина в месяц только на аренду транспорта тратила свыше 40 тыс. рублей, а незадолго до трагедии купила путёвку, планируя заграничный отдых.

Олег Константинов ИА Красная Весна Следственный комитет

Год в кресле мэра

Бывший депутат Госдумы Владимир Панов занял кресло главы администрации Нижнего Новгорода 17 января 2018 года после перехода города на одноглавую модель управления. Против Панова — кандидата, выдвинутого главой Нижегородской области Глебом Никитиным, выступал глава администрации Шахуньи Роман Кошелев. Ещё два претендента — депутат Заксобрания области, выдвинутый фракцией ЛДПР, Владислав Атмахов и самовыдвиженец, глава межрегионального отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» Сергей Ромашов, отсеялись ранее.

Напомним, Панов родом из Горького, в 2005—2009 годах был депутатом городской думы Кстово и Земского собрания Кстовского района (в районе проживают порядка 115,8 тыс. человек). В 2006 году Панова избрали главой города Кстово, четвёртого по численности населения города области (около 67,7 тыс. человек). Градообразующее предприятие Кстово — ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез».

В 2010—2015 годах Владимир Панов был главой комиссии по имуществу и земельным отношениям в думе Нижнего Новгорода. 18 сентября 2016 года его избрали депутатом Госдумы РФ по Нижегородскому округу №129, где он был заместителем председателя комитета по экологии и охране окружающей среды. По итогам 2016 года депутат Панов задекларировал доход свыше 10,383 млн рублей.

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В преддверии годовщины управления мэрией Нижнего Новгорода Пановым Научно-исследовательский институт проблем социального управления (ИПСУ) провёл опрос нижегородцев, попросив оценить работу горвластей за этот год по ряду направлений и пятибалльной системе.

«По результатам года градоначальник оказался твердым троечником. Оценки, близкие к четверке, он получил по предметам «уборка снега» и «вывоз мусора», — пишет портал «Нижний Новгород. Онлайн».

Admgor.nnov.ru Владимир Панов

Помимо этого, горожан спросили, отдали бы они свои голоса за Панова, если бы в городе провели прямые выборы мэра. 64% участников опроса оценили работу Панова положительно, но только 11,6% готовы были проголосовать за него в рамках прямых выборов. Треть респондентов — 33,1% считают для себя такой выбор вполне вероятным, а еще четверть — 24,5% готовы голосовать за Владимира Панова при отсутствии более достойного кандидата.

«Результаты опроса показывают, что большинством городского населения Владимир Панов воспринимается как вполне успешный управленец. Однако нельзя не отметить, что значительная часть его действий в 2018 году была направлена на планомерное завоевание симпатии электората с прицелом на всенародные выборы», — цитирует издание мнение директора ИПСУ Максима Лубяного, уточнившего, что «каждый пятый (21,3% опрошенных) заявляет, что ничего не знает о его деятельности».

Владимир Панов в день своей годовщины на посту провёл пресс-конференцию в необычном формате.

«Владимир Панов решил отойти от существующего формата проведения «подобных итоговых годовых пресс-конференций» и не говорить про цифры и достижения, а поделиться «более личным», то есть своими ощущениями», — написало издание «ФедералПресс» по итогам пресс-конференции.

Панов отметил, что самый сложный вызов был кадровым.

«Поэтому первый фундамент, который я старался заложить, — это формирование новой кадровой политики», — заявил он.

Всего за год в команду администрации пришли 35 новых руководителей различных уровней.

Ещё один сложный момент, названный мэром, — это кризисная повестка: «Сложных ситуаций и вопросов в городе возникает очень много, и кризисы — они разного размера и разного масштаба».

При этом Панов добавил, что сложнее всего «всех соединить, убедить», добавив, что «у города должна быть повестка с горизонтом планирования минимум пять лет».

Среди трудностей для главы «постоянный выбор между сложными решениями»: «Очень легко выбирать, когда есть хорошее и плохое решения, и очень трудно делать выбор между сложными решениями. Каждое решение имеет свои преимущества и отрицательные последствия. И выбрать, какое из них будет самым эффективным, — это, наверное, самый тяжелый выбор».

Jane Gulneva Администрация Нижнего Новгорода

Эксперты по-разному оценивают год Панова. Политолог Валентина Бузмакова отметила у нового мэра отсутствие опыта хозяйственной работы.

«А город — это очень большое хозяйство, и пример предыдущих мэров Вадима Булавинова и Ивана Склярова это показал. У Панова нет опыта хозяйственной работы и, к сожалению, нет хозяйственников в окружении. В этом, я считаю, его вина, потому что в городе, несомненно, есть люди с гигантским опытом. Это бывшие главы администраций районов — Владимир Горин, например. Он мог бы стать его советником. Он большой знаток любой трубы в Нижнем и человек, который искренне готов помочь любому мэру города», — цитирует эксперта издание «ФедералПресс».

Одним из главных ресурсов для своей дальнейшей работы мэр назвал поддержку губернатора.

Нижний — столица?

Нижний Новгород в рейтинге, составленном сервисом Numbeo, занял 109-е место из 226 по качеству жизни в городах мира, обогнав серьёзных конкурентов.

Глеб Никитин, комментируя позицию столицы региона, отметил, что рейтинг показал, «насколько серьезна конкуренция среди городов», но «высокие позиции в рейтингах — не повод расслабляться».

"Конечно, нам есть к чему стремиться, и в последние годы был заложен фундамент для дальнейшего развития. Высокие позиции в рейтингах — не повод расслабляться, нам необходимо делать все, чтобы в регионе было удобно и комфортно жить», — заявил губернатор, напомнив, что в 2018 году сделали «большой рывок в развитии города и области в целом».

В 2019 году, по словам губернатора, предстоит «приложить максимум усилий для подготовки к юбилею, привлечь к работе жителей региона».

"Нижний — наше общее достояние. От себя лично могу сказать, что в этот город невозможно не влюбиться. Приезжайте к нам и убедитесь в этом лично!» — резюмировал губернатор, который в сентябре 2017 года был назначен врио, переехал в регион, а осенью 2018 года был избран жителями, похоже, перестав в глазах нижегородцев быть «варягом».

tortic84 Нижний Новгород

Напомним, сервис исследовал качество жизни в городах по семи основным критериям, в том числе уровню безопасности, развитости систем здравоохранения, покупательной способности населения и другим.

Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Курдюмов после обнародования рейтинга предложил сделать Нижний Новгород столицей России.

«Предлагаю перенести столицу России в Нижний Новгород. В своё время это входило в планы декабристов, но им так и не довелось сбыться. К Нижнему у меня особенное отношение. Это один из самых комфортных городов мира. У города прекрасное местоположение: он находится в центре страны и имеет развитую инфраструктуру. Нижний Новгород — столица, Москва — исторический центр», — написал он на своей странице в соцсетях.

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Сеть откликнулась на идею народным творчеством:

Сеть неделю веселится —«Нижний Новгород — столица?!» Депутатам дурно спится, Мысли прут из головы…Может, хитрость здесь таится? Вот завоет заграница! Их писакам бы не спиться С горя — без «руки Москвы»!

Как сообщало ИА REGNUM, ранее различные политдеятели предлагали перенести столицу России то на Урал, то в Санкт-Петербург.

ГАЗ по тормозам: встал конвейер

На прошлой неделе стало известно, что на заводе ГАЗ (крупнейшем нижегородском налогоплательщике) приостановлено производство Mercedes-Benz Sprinter Classic, выпуск которых начали в 2013 году, а уже в 2018 году объёмы продаж упали на 3% — до 5,1 тыс. штук. Общий объем инвестиций в проект — более 190 млн евро, из которых 100 млн евро — это вложения автоконцерна Daimler AG, остальную сумму вложила группа ГАЗ. Известно, что основной объём автомобилей данной модели идёт в страны Таможенного союза, например, в Армению и Белоруссию.

Газете «Коммерсантъ» в Daimler (соинвестор проекта) подтвердили, что приостановка связана с проблемами с комплектующими, ещё ранее ряд источников отметил изданию, что сыграл своё значение и санкционный фактор.

«В концерне сообщили об отсутствии ряда необходимых комплектующих, отметив, что работают над поиском альтернатив и надеются на скорое возобновление производства. Сроки, когда оно было приостановлено, а также комплектующие, с которыми возникли проблемы, в Daimler не раскрывают. В группе ГАЗ также комментариев не дают, сообщая лишь, что на время паузы сотрудники отправлены в оплачиваемый отпуск», — отмечает издание, уточняя, что отпуск продлится до 23 января.

Sven Storbeck Mercedes-Benz Sprinter

Некоторые эксперты выразили мнение, что проблемы у ГАЗа могут ударить по бюджету.

«Ситуация плохая и не очень понятная хотя бы из-за того, что значит «нехватка комплектующих»? То есть немецкий автоконцерн Daimler, поставляющий запчасти, не предусмотрел объёмов выпуска или не предупредил ГАЗ? В этом случае гораздо больше вопросов, чем ответов», — цитирует портал «Нижний Новгород-Онлайн» технолога Константина Барановского, который также уточнил, что «если продукция долго будет отсутствовать, её легко заменят чем-то другим».

«Проблема в том, что Горьковский автозавод — бюджетообразующее предприятие. Это сильно ударит не только по ГАЗу, но и по самому городу или даже области. В любом случае это серьёзный косяк ГАЗа», — резюмировал он.

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Напомним, ранее американская компания Ford, чьи заводы работают в Татарии, заявила о возможном закрытии одного из них — в Набережных Челнах. Окончательное решение по нему примут во втором квартале 2019 года.

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Акценты экономики

На Гайдаровском форуме, прошедшем в Москве, делегация Нижегородской области представила свои предложения по изменениям надзорных требований к бизнес-сообществу.

Министр экономического развития и инвестиций области Игорь Норенков в рамках экспертной дискуссии «Муниципальный контроль как инструмент развития территории» рассказал, что в 2018 году в области приняли «дорожную карту» по интенсификации реформы контрольно-надзорной деятельности в Нижегородской области. Одна из её частей — это реформа муниципального контроля.

«Утверждены перечни видов осуществляемого контроля, почти все муниципалитеты разработали и разместили на своих сайтах перечни нормативных актов, содержащих обязательные требования для предпринимателей, которые проверяются в рамках контрольных мероприятий. Был реализован пилотный проект по проведению публичных обсуждений правоприменительной практики в муниципалитетах, в 2019 году они будут продолжены», — отметил Норенков, уточнив, что нужен пересмотр видов муниципального контроля, закрепленных в федеральном законодательстве, выработка предложений об отмене некоторых видов контроля или передача их на более высокий уровень, в их числе — жилищный контроль.

(сс) kenteegardin Налоговый калькулятор

Напомним, за первое полугодие 2018 года в Нижегородской области количество проверок предпринимателей сократилось на 22,4%.

В сфере экономики региона также не обошлось без событий. Так, в 2019 году на проект «Оздоровление Волги» Нижегородской области выделят около 3,3 млрд рублей.

«В настоящее время формируется перечень мероприятий на 2019 год. На данный момент в перечне 26 пунктов. Работы будут вестись на территории всего региона. Например, в рамках проекта «Оздоровление Волги» планируется реконструкция очистных сооружений в Лыскове. Очистные там были введены в эксплуатацию в 1975 году и не соответствуют современным требованиям. Еще летом жители рассказали мне об этой проблеме. И вот уже в этом году начнутся работы», — рассказал Глеб Никитин.

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Существенное финансирование область получит и для борьбы с онкологией. За три года на борьбу с этим недугом выделят 3,2 млрд рублей. По словам губернатора, это общий объём средств региона и федеральной казны. Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» позволит переоснастить современным оборудованием три медицинские организации, оказывающие помощь онкологическим больным. Помимо этого, в области до 2024 года планируется создать онкологический кластер, который включает строительство взрослого областного онкологического центра на 420 коек и центра детской онкологии и онкогематологии на 80 коек.

«Детский центр будет создаваться на базе областной детской больницы, а для строительства взрослого центра подобран земельный участок в поселке Новинки Богородского района. Уже сейчас из областного бюджета на 2019 год выделено 223 миллиона рублей на проектирование объекта и проведены конкурсные процедуры по выбору подрядчика на разработку проектно-сметной документации», — сообщил губернатор.

Government-nnov.ru Проект онкологического центра

Напомним, смертность от онкозаболеваний в Нижегородской области снизилась с 216,5 на 100 тыс. населения в 2015 году до 179,4 в 2017 году.

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А для жителей региона будут введены льготы при оплате услуги «вывоз мусора». При этом ещё до старта реформы меры соцподдержки предусмотрели для федеральных льготников. Субсидию имеют право получить и те семьи, чьи платежи за ЖКХ превышают 22% от совокупного дохода семьи, независимо от наличия льготных категорий.

«Реформа обращения с ТКО назрела, но она не должна «ударить» по кошелькам людей. В федеральном бюджете для Нижегородской области на данные цели запланировано необходимое софинансирование. Кроме того, около 7 млрд рублей предусмотрено на компенсацию расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе на вводимую с 2019 г. коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами из областного бюджета. Получателями новой льготы в Нижегородской области станут больше 740 тысяч человек», — пояснил замгубернатора Андрей Гнеушев на совещании по вопросам реформы.

Областное правительство также предусмотрело помощь тем территориям, где тарифы были установлены выше средних по области — более 665,67 рубля за кубический метр отходов. Субсидирование затронет более 915 тыс человек, проживающих на четырех территориях деятельности региональных операторов — в Балахнинском районе, Сормово, Богородском, Городецком, Выксунском кластерах.

Снизят вдвое платёж для семей со среднедушевым доходом ниже установленной величины прожиточного минимума в среднем на душу населения (9487 рублей) и для одиноко проживающих пенсионеров с доходом менее 21 674 рублей в месяц.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата ЖКХ

А тем временем, аудиторы обнаружили недочёты и нарушения при строительстве продления ветки метрополитена в Нижнем Новгороде почти на 1 млрд рублей. Среди весомых — нарушение сроков строительства.

«В нарушение условий Соглашения от 16.02.2017 № 328−01−02/18/3/17 о предоставлении в 2017 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нижегородской области бюджету г. Н. Новгород на финансовое обеспечение мероприятий по развитию метрополитена в г. Нижний Новгород в целях транспортного обеспечения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации, Администрация не обеспечила ввод в эксплуатацию объекта «Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга» 1-й этап — Продление линии метрополитена от станции «Московская» до станции «Стрелка», г. Нижний Новгород» (далее — также объект) не позднее 30 апреля 2018 года. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по 1-му пусковому комплексу получено 31 мая 2018 года», — отмечалось в заключении аудитора.

Напомним, контракт с ООО «СК «Управление строительства-620» муниципальное учреждение «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» заключило в марте 2015 года, сумма контракта — более 11,66 млрд рублей, из которых часть выделила федеральная казна. Фактически новую станцию нижегородского метро «Стрелка» сдали в начале июня. За нарушение промежуточных сроков строительства с подрядчика была взыскана неустойка, но вместо запрашиваемых более 0,6 млрд рублей по иску заказчику было присуждено 20 млн рублей.

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800-летие Нижнего Новгорода

Одним из главных общественно-культурных событий Нижегородской области станет празднование 800-летия Нижнего Новгорода. На прошлой неделе Глеб Никитин встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным для обмена опытом по вопросу подготовки к значимому событию, на проведение которого область просит дополнительное финансирование из федерального бюджета. Известно, что к юбилею планируется восстановить более 70 объектов культурного наследия.

«Сегодня Москва один из мировых лидеров по темпам и качеству преображения городской среды. У нас есть свои большие проекты, при реализации которых хотелось бы опираться на опыт столицы, — отметил Никитин. — Также нам хотелось бы предусмотреть участие Москвы в праздновании юбилея Нижнего Новгорода. Это отличная возможность еще больше укрепить нашу культурную и историческую связь».

Government-nnov.ru Глеб Никитин и Сергей Собянин

Помимо вопроса юбилея главы регионов обсудили перспективы привлечения нижегородских предприятий к реализации проекта речных перевозок в Москве.

Нижегородский губернатор отметил, что «Мосгортранс» готовит конкурс на разработку проекта и поставку речных судов для круглогодичных пассажирских перевозок, и в этом ему могло бы помочь нижегородское предприятие «Окская судоверфь».

«Предприятие уже разработало концепт-проект речного пассажирского судна, так называемого речного автобуса», — добавил он, уточнив, что до 95% предусмотренного на судне оборудования является продукцией российских производителей.

«Спасибо» для ликвидаторов

Вокруг ситуации с господдержкой ликвидаторов аварии на заводе «Красное Сормово», которая произошла 18 января 1970 года при строительстве атомной подводной лодки, назревает скандал.

«Спикер нижегородского Заксобрания Евгений Лебедев разослал по СМИ благодарность ликвидаторам аварии на заводе «Красное Сормово», — пишет политобозреватель, нижегородский журналист Андрей Вовк на своей странице в соцсетях. — Вот ни стыда ни совести иногда у наших политиков. Несколько лет КПРФ пытается добиться небольшой доплаты ликвидаторам той злосчастной аварии. С каждым годом их становится всё меньше — и цена вопроса всё меньше. Сейчас, как я понимаю, на доплаты двумстам ликвидаторам нужны какие-то 500 000 рублей. И каждый раз Заксобрание во главе с господином Лебедевым отклоняет эту инициативу только потому, что её авторы — коммунисты. В прошлом году сделали надбавочку — но просто какие-то смешные копейки, только обидели людей. Зато Лебедев каждый год «благодарит» ликвидаторов. Противно читать такое».

Напомним, во время несанкционированного запуска реактора, который проработал на запредельной мощности порядка 15 секунд, в цехе находились порядка 200 рабочих, а если считать с теми, кто был отделён тонкой перегородкой, то — до 1,5 тыс. человек.

Mchs.gov.ru Подводная лодка на заводе «Красное Сормово»

12 рабочих погибли сразу, остальные попали под радиоактивной выброс. Местность не была заражена из-за закрытости цеха.

По информации из открытых источников, из участников ликвидации той аварии в 2012 году в живых остались менее 300 человек, и все они — инвалиды разных групп.

В 2004 году областным законом ликвидаторам предоставили ряд мер социальной поддержки, которые дополнялись вплоть до 2017 года. В частности, была введена ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов платы за наем и платы за содержание и ремонт жилого помещения в пределах социальной нормы площади жилья, 50%-ная денежная компенсация за коммунальные услуги в пределах нормативов, кроме платы за твёрдое топливо (за него компенсация 380 рублей), ежегодно индексируемая ежемесячная выплата в размере 750 рублей, разовая выплата на оздоровление по 1 тыс. рублей в год, единовременная денежная выплата ко Дню ликвидатора последствий аварии на производственном объединении «Завод «Красное Сормово» в размере 2 тыс. рублей, путёвка в санаторно-реабилитационные центры, стационарные отделения санаторного типа, ГБУ «Пансионат ветеранов войны и труда».

При этом в законе уточняется, что «ежемесячная денежная выплата не назначается лицам, получающим ежемесячную денежную выплату в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Ещё в 2011 году представители КПРФ предложили повысить ежемесячные выплаты для ликвидаторов до 1,5 тыс. рублей, а платёж на оздоровление — до 1,5 тысячи. Обсуждение поправок вышло скандальным, на нём министр финансов облправительства Ольга Сулима заявила, что «нет возможности вносить дополнительные выплаты без ущерба имеющимся социальным выплатам».

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Заксобрание «теряет кадры»

В рамках январской сессии Заксобрания Нижегородской области депутаты, вероятнее всего, рассмотрят заявление своего коллеги Евгения Кузьмина о досрочном сложении полномочий. В комментариях изданию «НТА-Приволжье» депутат объяснил уход с поста переездом в Москву по работе. Он также опроверг связь досрочного ухода с уголовным делом, о котором сообщалось весной 2018 года.

«Я сейчас читаю некоторые статьи, в которых утверждают, что я ухожу из Законодательного собрания в связи с возбуждением уголовного дела. Но это неправда, это не так. Уголовное дело закрыто еще в апреле, все налоги мною уплачены», — цитирует депутата издание.

Bestalex Заксобрание Нижегородской области

Напомним, уголовное дело в отношении депутата — директора ООО «Элитстрой» было возбуждено из-за уклонения от уплаты налогов.

Под вопросом также на сегодня судьба ещё одного областного депутата, и также руководителя строительной компании.

Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела по обвинению директора строительной фирмы в привлечении средств дольщиков с нарушением закона. Следствие считает, что обвиняемый в 2016—2017 годах, «не получив разрешения на строительство (реконструкцию) многоквартирного дома на ул. Тверская в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода, заключил 21 договор с гражданами об участии в долевом строительстве указанного дома». Общая сумма ущерба — более 93 млн рублей.

Нижегородские СМИ выяснили, что речь идёт не просто о директоре фирмы, а о депутате.

Напомним, также на декабрьском заседании нижегородского парламента было принято заявление Михаила Манухина о досрочной сдаче мандата. Эксперты предположили, что депутат, который был избран по спискам «Единой России», «может получить хороший пост в Самарской области».

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Мать-убийца

В Нижнем Новгороде завершено расследование резонансного уголовного дела по убийству малолетних детей их матерью. В ближайшее время будет подписано обвинительное заключение и дело уйдёт в суд. 27-летней нижегородке вменяется сразу две статьи — убийство и кража чужого имущества.

Sledcom.ru Следственный комитет

Следствие считает, что в конце апреля 2018 года женщина вывезла двухлетнего сына и четырёхлетнюю дочь на арендованной машине в Семеновский район области, после чего в салоне автомобиля убила их, позднее сделав попытку избавиться от тел.

«В лесополосе около дер. Шалдеж она подожгла малышей. Испугавшись, что ее могут увидеть охотники, она, сбив огонь водой, вновь положила тела своих детей в салон автомашины и приехала в г. Н. Новгород. На следующий день, 26 апреля 2018 г., на той же автомашине она вывезла погибших дочку и сына в Семеновский район Нижегородской области, где в заброшенном строении около дер. Осинки подожгла тела и скрылась с места происшествия», — говорится в официальном сообщении СУ СК РФ по Нижегородской области.

Также, будучи гостьей в доме знакомых, она, по данным следствия, похитила украшения на сумма порядка 140 тыс. рублей. Задержать женщину помог свидетель, и вину изначально она признала, но «в дальнейшем стала настаивать на своей непричастности к смерти детей». Подозреваемая пробудет до суда под стражей.

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Женщина после задержания заявляла, что причиной убийства стала невозможность содержать детей, но следствие выяснило, что подозреваемая в месяц только на аренду транспорта тратила свыше 40 тыс. рублей, а незадолго до преступления купила путёвку для отдыха за границей.

Установить причастную к трагедию помог свидетель, который за помощь следствию награждён медалью.

«Данное жесткое убийство совершено в условиях неочевидности, его раскрытие и успешное расследование обусловлено активной работой следователя со свидетелями», «Следственные действия с участием свидетеля проводились неоднократно, в том числе в ночное время, в условиях, не терпящих отлагательств. Активная гражданская позиция свидетеля способствовала установлению объективной истины по делу и оперативному задержанию подозреваемой — матери погибших детей», — отметили в ведомстве.