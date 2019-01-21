На «Оздоровление Волги» направят 140 млрд рублей

Москва, , 12:48 — REGNUM В России на реализацию федерального проекта «Оздоровление Волги» до 2−24 года будет выделено 140 млрд руб., из федерального бюджета — 85,6 млрд руб., На 2019 год выделено 15,5 млрд руб., сообщили в Минстрое РФ.

В ведомстве уточнили, что общая сумма на реализацию проекта «Чистая вода» составляет 245 млрд руб., из них 147 млрд руб. — средства федерального бюджета. На 2019 год предусмотрено 5 млрд. руб.,

Минстрой РФ уже начал работу по формированию и направлению на предварительное согласование регионам проектов. Все соглашения по реализации регпроектов должны быть отработаны и подписаны к 1 февраля 2019 года.

Подробнее: Минприроды представило правительству проект «Оздоровление Волги»

Как сообщало ИА REGNUM, работы по восстановлению экологической обстановки на Волге ведутся Минприроды России с 2013 года в рамках ФЦП «Вода России».

C 2019 года начнется переформирование приоритетного проекта в федеральный — «Оздоровление Волги», который является одним из 11 направлений национального проекта «Экология».

Читайте также: Оздоровление Волги в Нижегородской области обойдется в 15,8 млрд