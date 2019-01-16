На борьбу с онкологией в Нижегородской области выделят 3,2 млрд рублей

Нижний Новгород, , 11:48 — REGNUM В рамках национального проекта «Здравоохранение» система профилактики и лечения онкологический заболеваний в Нижегородской области будет развиваться посредством реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». На эти цели в 2019—2021 годах из федерального и областного бюджета будет выделено 3,2 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

По словам губернатор Глеба Никитина, региональная составляющая проекта — это переоснащение современным оборудованием трех медицинских организаций на территории Нижегородской области, а также создание сети из 13 центров первичной амбулаторной онкологической помощи и оснащение их высокотехнологичным оборудованием.

В перечень медучреждений вошли Нижегородский онкологический диспансер, а также Павловская и Арзамасская центральные районные больницы, для них будет закуплено 400 единиц оборудования.

«Мы рассчитываем, что к 2024 году с помощью таких центров уровень ранней диагностики раковых заболеваний составит 63% от всех выявленных случаев», — отметил Никитин.

К этому времени в регионе планируется создать онкологический кластер.

«Проект создания онкологического кластера в регионе предусматривает, во-первых, строительство взрослого областного онкологического центра на 420 коек и центра детской онкологии и онкогематологии на 80 коек. Детский центр будет создаваться на базе областной детской больницы, а для строительства взрослого центра подобран земельный участок в поселке Новинки Богородского района. Уже сейчас из областного бюджета на 2019 год выделено 223 миллиона рублей на проектирование объекта и проведены конкурсные процедуры по выбору подрядчика на разработку проектно-сметной документации», — заключил губернатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в бюджете Нижегородской области на 2019 год предусмотрены средства на развитие онкологического кластера в размере 229 млн рублей.

Всего на развитие здравоохранения на территории области расходы в 2019 году составят 25 млрд рублей.

Отметим, по данным Росстата, смертность в Нижегородской области по итогам 2017 года выше, чем в остальных регионах Приволжского федерального округа. Коэффициент смертности в регионе составил 14,7 на 1 тыс. человек населения. Онкология названа одной из основных причин смертности.

За девять месяцев 2018 года уровень смертности повысился на 2% — с 35 844 до 36 562 человек, то есть на каждую тысячу жителей показатель составил уже 15,1.