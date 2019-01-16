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В Госдуме предложили перенести столицу России в Нижний Новгород

Политика

«У города прекрасное местоположение»

В Госдуме предложили перенести столицу России в Нижний Новгород
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нижний Новгород

Москва, 16 января 2019, 10:53 — REGNUM  В Госдуме предлагают перенести столицу России в Нижний Новгород и приводят аргументы в пользу такого решения.

«Предлагаю перенести столицу России в Нижний Новгород. В своё время это входило в планы декабристов, но им так и не довелось сбыться», — написал в соцсети Facebook депутат Госдумы Александр Курдюмов (ЛДПР).

Это один из самых комфортных городов мира, о чем мы недавно узнали, привел аргумент парламентарий.

«У города прекрасное местоположение: он находится в центре страны и имеет развитую инфраструктуру. Нижний Новгород — столица, Москва — исторический центр», — предлагает депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России регулярно звучат предложения о переносе столицы — то в Санкт-Петербург, то на Урал.

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