В Нижнем Новгороде будут судить убившую своих детей женщину

Нижний Новгород, , 21:24 — REGNUM В Нижнем Новгороде предстанет перед судом 27-летняя женщина по обвинению в убийстве своих малолетних детей по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух малолетних»), а также по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Краж с причинением значительного ущерба гражданину»). Об этом ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ следственного управления СКР по Нижегородской области Юлия Склярова.

По версии следствия, в апреле 2018 года женщина арендовала автомобиль в одной из нижегородских компаний и вывезла на нем своих детей в Семеновский район. Там в салоне машины она лишила жизни 4-летнюю дочь и 2-летнего сына.

На портале управления опубликован видеоролик из магазина, где видно, что женщина покупает жидкость для розжига.

В лесополосе около одной из деревень она подожгла тела детей, пытаясь от них избавиться. Однако испугавшись, что ее могут увидеть охотники, женщина сбила огонь водой и с телами в салоне автомобиля вернулась в Нижний Новгород. На следующий день она вновь поехала в Семеновский район и подожгла тела в заброшенном строении.

Кроме того, проживая у своих знакомых в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, похитила драгоценности на общую сумму около 140 тыс. рублей.

Первоначально женщина признала свою вину, но потом стала настаивать на своей непричастности к убийству. Сразу после задержания по ходатайству следствия женщина была арестована.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением вскоре будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, перед Новым годом в Нуримановском районе Башкирии в частном доме были найдены тела двоих детей — в возрасте двух и 11 лет. У обоих следователи обнаружили признаки насильственной смерти.

По предварительной версии, после убийства женщина пыталась устроить пожар, но вернулся муж, который работал в ночную смену и вывел женщину из дома.