От инвестиций из США до эскиза для нации: неделя Татарии

Анастасия Степанова, , 13:10 — REGNUM

Под знаком отчётных коллегий по итогам 2018 года прошла неделя в Татарии, но не миновали республику и скандалы. Обо всём по порядку.

Остро после происшествий в Магнитогорске, Шахтах, а также нескольких случаев отравления и взрыва газа в республике, встал вопрос газовой безопасности. Глава региона Рустам Минниханов на итоговой коллегии прокуратуры поручил усилить контроль и периодичность проверок во избежание трагедий: «Периодичность проверок надо увеличить, повысить ответственность управляющих компаний. Мы как-то очень спокойно относимся. Это же настоящая бомба! Смотрите, что в Магнитогорске, Шахтах. У нас жесткие требования должны быть!» После этого казанские СМИ заявили, что «в республике объявлена газовая тревога». А 18 января в центре Казани — очередное ЧП: была госпитализирована 39-летняя женщина, по предварительной версии, из-за отравления угарным газом.

Проект стратегии развития татарской нации был представлен Всемирным конгрессом татар, но тут же подвергся критике. Казанские СМИ отмечали, что документ «оказался приправлен разного рода модными сегодня терминами, но при внимательном рассмотрении он выглядел, мягко говоря, настолько «сырым», что ничего, кроме нареканий присутствовавших экспертов, не вызвал». В документе, разработанном по поручению главы региона, поставлена задача «создания единого социокультурного пространства» для татар всего мира, но вопросы федерализма, языковой ситуации авторы документа обошли стороной, вызвав недоумение экспертов, которые отметили, что для властей региона «важно огласить сам документ», а «его содержание может меняться, исходя из политической ситуации». Принять стратегию планируют в августе, а сам эскиз представили под слоганом «Кем мин — татар булмагач» («Кто я, если не татарин»).

А пока ВКТ пишет стратегию, первый глава республики Минтимер Шаймиев отметил 82-й день рождения. Поздравляющие про него говорят, что «редко кому удается вытрясти из себя чиновника и стать политиком — Шаймиев смог!» и добавляют, что была «целая эпоха Шаймиева», так как «большую часть своей жизни Шаймиев отдал служению народу и государству».

Бывший министр спорта, молодёжной политики и туризма Татарии, а ныне депутат Госдумы, избранный по федеральному списку «Единой России», Марат Бариев стал фигурантом иска о банкротстве. К нему, как и к его супруге, соответствующие иски как к поручителям по кредиту им не принадлежащей компании подал «Татфондбанк». Из-за недочётов иски были отозваны, но это не лишает ТФБ возможности попытаться обанкротить Бариева повторно. Сам депутат в комментариях СМИ выразил надежду, что «деньги вернут» сами заёмщики. А казанские СМИ не преминули заметить, что «богатые тоже плачут».

Сфера экономики на прошедшей неделе была весьма богата на события. Руководство региона надеется сохранить заводы американской компании Ford в Набережных Челнах и Алабуге, несмотря на слухи о возможном закрытии первого из них. Тем временем США, несмотря на санкции, стали основным иностранным партнёром Татарии за девять месяцев 2018 года — из $431 млн, инвестированных иностранными компаниями в Татарию, на США пришлось 35%.

Также республика станет пилотным проектом для обкатки ещё одной информационной инновации — мобильного приложения для оформления ДТП, которым можно будет воспользоваться, если участники аварии имеют регистрацию на официальном сайте государственных услуг, а само ДТП подходит под ряд критериев. Помимо республики, экспериментальное приложение, разработанное в 2019 году, проверят в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

Выбор пал на республику не случайно. В рейтинге инновационных регионов России Татария заняла второе место, обогнав Москву. Итоги рейтинга объявили в рамках юбилейного X Гайдаровского форума. А ещё Рустам Минниханов был переизбран председателем Совета Ассоциации инновационных регионов России.

На коллегии минстроя Татарии, состоявшейся на прошлой неделе, не обошлось без мрачных прогнозов. В частности, представитель компании-застройщика, присутствовавший на коллегии, заявил, что «ускоренный перевод всех застройщиков на эскроу-счета может привести к банкротству множества компаний», и добавил, что, по расчётам, от 35 до 50% «не смогут перейти», поэтому предложил внести в законодательство изменения, позволяющие застройщикам, выразившим готовность завершить свои проекты до конца декабря 2020 года, отложить переход.

Прозвучали на коллегии наконец-то и новые «мусорные тарифы»: для жильцов многоквартирных домов платёж составит 71,95 рубля, для обитателей коттеджей — 78,05 рубля с человека в месяц. На ней высказался глава региона и по спорному вопросу строительства мусоросжигательного завода, против которого уже не первый год активно выступают жители региона.

Рустам Минниханов заявил, что «изначально те, кто этот проект делал, специально как будто сделали, чтобы негативное отношение людей было», а «деструктивные силы это очень удачно используют в своей работе», тут же добавив, что технологии раздельного сбора мусора нет, и резко резюмировал: «Ну, куда мы эти отходы будем… Ну, давайте будем захоранивать. Вся республика будет свалкой, что ли? Поэтому эту работу надо провести».

Активисты, несмотря на поддерживающие проект заявления властей, и то, что 18 января Верховный суд региона прекратил производство по иску жителей Осиновского сельского поселения Казани, которые оспаривают постановление кабинета министров РТ о внесении изменений в генплан и решение о перезонировании участка под строительство мусоросжигательного завода, продолжают свою борьбу, напоминая, что на кону здоровье и экология. После суда представитель актива заявила, что «в Европе уже отказываются от сжигания мусора, потому что увидели, к каким последствиям для экологии и здоровья населения это приводит…» и добавила, что истцы будут оспаривать решение суда, а на 3 февраля назначен всероссийский мусорный экопротест.

Обсуждаемой темой стало и предстоящее повышение стоимости проезда в общественном транспорте Казани, и планируемая отмена самых дешёвых на сегодня проездных на 50 поездок стоимостью 750 рублей, на смену которым предложены проездные на 100 поездок, но по цене 1,8 тыс. рублей. Студенты просят республиканские власти о льготах, вернуть специальный проездной, на смену которому более восьми лет назад пришёл транспортный грант, что получают около 6 тысяч из 150 тысяч студентов республики за «активное участие в общественной жизни» своего вуза. Власти подсчитали, что льготы для студентов обойдутся от 200 млн до 1,3 млрд рублей в год, и пока не дали внятного ответа на просьбу. Министр по делам молодёжи Дамир Фаттахов заявил, что вопрос требует проработки и изучения опыта соседей. К студентам присоединились и родители школьников, чьи расходы также вырастут, особенно если детей в семье двое и более.

Итоги 2018 года подвело и ведомство прокурора Татарии Илдуса Нафикова. Своё выступление он начал с самокритики, уточнив, что ведомство нередко «бьет по хвостам», реагируя на уже случившиеся негативные последствия, потребовав «прекратить кабинетный стиль работы» и встряхнуть подчинённых. В качестве приоритетных направлений он отметил надзор за жилищной сферой, особенно в свете второго этапа расселения аварийного фонда, надзор за расследованием уголовных преступлений, борьбу с коррупцией и защиту бизнеса от излишнего давления со стороны органов.

Неделя не обошлась без встреч на высшем уровне. Минниханов в Казани встретился с прибывшим с рабочим визитом министром внутренних дел Белоруссии Игорем Шуневичем. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области борьбы с преступностью и обеспечения общественной безопасности.

Вопрос сохранения культурного наследия Татарии обсудили на итоговой коллегии профильного комитета. В 2018 году в республике поставлено на государственную охрану и включено в реестр 12 объектов, еще 90 включено в список вновь выявленных, из которых 12 памятников — ранее неизвестные объекты археологического наследия. В то же время Рустам Минниханов призвал «не ждать, как бюрократы», а искать заинтересованных инвесторов и добавил, что, «сидя как собака на сене, мы уже потеряли большое количество объектов».

Минниханов на итоговой коллегии прокуратуры также заявил о дестабилизации ситуации в регионе через протестные акции, куда чаще всего вовлекают молодёжь, и призвал надзорную инстанцию «обратить особое внимание на подобные тенденции и своевременно принимать упреждающие меры», а также организовать «профилактическую работу по всем ранее неизвестным формам деструктивного поведения», добавив, что в деструктивные группы молодёжь чаще всего вовлекают через интернет. «Наиболее востребованными на территории республики» он назвал «деструктивные сообщества с криминальной тематикой, сторонников неонацизма, радикальных фанатов». В 2018 году в регионе зарегистрировано порядка 80 террористических и экстремистских преступлений.

В Казани зреет «отопительный» бунт — жители не хотят платить за обогрев коммерческих помещений в домах, а выставить счёт владельцам последних управляющие компании не могут из-за несовершенства законодательства. Эксперты заявляют, что «отопительные» страдания собственников жилья могла бы пресечь новая законодательная инициатива — о пересмотре действующего порядка расчетов».

После ряда ЧП в набережночелнинских школах, в том числе в результате которого был избит пятиклассник с эпилепсией, власти выдвинули инициативу — запретить использование мобильных телефонов в школах. Решение по этому вопросу власти оставили за родительскими комитетами, заявив, что «подобная практика используется в челнинской гимназии №26, в которой перед началом урока ученики оставляют телефоны на полочках».

Между тем именно съемки на телефон сделали достоянием общественности все образовательные конфликты, произошедшие в Татарии в последние полгода.

Газовая тревога

После взрывов газа в домах Магнитогорска и города Шахты, унёсших жизни десятков жителей, в Татарии заговорили о газовой безопасности. На коллегии прокуратуры Татарии выяснилось, что за 2018 год от отравления и взрыва газа погибли восемь человек, начался с трагедий и 2019 год — две семьи отравились угарным газом, причиной, по данным ведомства, стал выход из строя элементов газового оборудования, неправильная его эксплуатация, проблемы с вентиляцией.

«На первый план выходят не только вопросы цены и качества, но, прежде всего, проблема безопасности внутридомового оборудования, прежде всего газового. Несчастные случаи с многочисленными человеческими жертвами в ряде городов страны требуют от нас самого пристального внимания к этой проблеме. На коллегии по итогам прошлого года я акцентировал внимание прокуроров и контролирующих органов на этой проблеме, был проведен ряд проверок и совещаний, распространен опыт прокурора Чистополя, но принимаемые меры явно недостаточны и не соответствуют остроте ситуации», — заявил на коллегии прокурор Илдус Нафиков, добавив, что «недооценена угроза, которую представляют 110 тысяч помещений, оборудованных индивидуальными газовыми котлами и колонками», и «оборудование зачастую остается без должного обслуживания».

Прокурор отметил отсутствие надлежащего взаимодействия между муниципалитетами, газовой службой и Госжилинспекцией, а также недостаточную разъяснительную работу, добавив, что «налицо халатное отношение домовладельцев к соблюдению элементарных требований безопасности».

"Распространенный характер носит недопуск сотрудников газового хозяйства в квартиры, неисполнение выданных ими предписаний, что в совокупности с тотальным «закупориванием» жилых помещений приводит к трагическим последствиям. Требую организовать в ближайшее время полные и всесторонние проверки соблюдения законности в деятельности ЭПУ «Таттрансгаз» и Жилинспекции, управляющих компаний и ТСЖ, обеспечить наведение порядка в данной сфере!» — резюмировал прокурор.

Главу надзорного ведомства поддержал и Рустам Минниханов, отметивший, что надо ужесточить проверки.

«Периодичность проверок надо увеличить, повысить ответственность управляющих компаний. Я думаю, прокуратура нам в этом поможет. Мы спокойно относимся к этой проблеме, но это же бомба! Требования к этому должны быть жесткие», — заключил он.

После коллегии казанские СМИ написали, что «в республике объявлена газовая тревога».

Очередная трагедия, связанная с отравлением угарным газом, не заставила себя ждать. 18 января в доме №4 по улице Гафури в Казани в одной из квартир отравилась угарным газом 39-летняя женщина. Пострадавшую госпитализировали.

Напомним, в жилом доме Магнитогорска из-за взрыва газа и обрушения подъезда погибли 39 человек, в Шахтах Ростовской области — пятеро. А в конце июня 2018 года взрыв газа произошёл в Заинске в пятиэтажном доме №71 на улице Никифорова. В подъезде №8, где произошло ЧП, было зарегистрировано 56 человек. В результате ЧП практически полностью была разрушена трехкомнатная квартира на последнем этаже, повреждены кровля и перекрытия. Всего жертвами взрыва стали десять человек, один из которых десятилетний ребенок, двое скончались.

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Развитие нации по стратегии

По поручению главы республики Рустама Минниханова ведётся разработка стратегии развития татарского народа. Её проект, который сразу же был окрещён экспертами «сырым», представили в Арске.

Целью документа заявлено «развитие татарской нации на основе укрепления национального самосознания», для чего вводятся три основных принципа: создание единого социокультурного пространства, приспособление жизни татар к меняющемуся миру и устойчивое развития татарского народа в современном мире.

«Точки опоры: великая история татарского народа, надёжный вектор его сегодняшнего развития; единство татар, сохранивших свои историко-культурные особенности; Казань — духовная и общественно-культурная столица татарского народа; Всемирный конгресс татар, Государственные структуры в Татарстане, способные решать национальные вопросы; Мониторинг в регионах компактного проживания татар», — уточняется в проекте документа и добавляется, что базовыми направлениями роста станут организация жизнедеятельности татар, в частности популяризация татарского образа жизни, образование и наука, культура и информационное пространство.

В рамках стратегии планируется создание в каждом регионе советов (шура), объединяющих деятельных и мыслящих людей, целевая подготовка национальных кадров, разъяснение соотечественникам важности и необходимости знания родного языка, воспитание татарской элиты, способной занять своё место среди представителей самых передовых наций.

Документ представила в Арске на выездном заседании Всемирного конгресса татар вице-президент Академии наук РТ Дания Загидуллина.

«Представленный в Арске «эскиз» Стратегии развития татарского народа (который во многом перекликался с той самой «языковой платформой») оказался приправлен разного рода модными сегодня терминами, но при внимательном рассмотрении он выглядел, мягко говоря, настолько «сырым», что ничего, кроме нареканий присутствовавших экспертов, не вызвал», — написало после мероприятие издание Idel.Реалии.

Принять стратегию планируют в августе, а сам эскиз представили под слоганом «Кем мин — татар булмагач» («Кто я, если не татарин»). Эксперты, комментируя документ, отмечали, что в нём обошли политические, конфликтные моменты, такие как языковой вопрос и федерализм.

Политолог Руслан Айсин, участвовавший в заседаниях рабочей группы ВКТ по разработке стратегии, заявил, что «представленный эскиз не может быть базой для самой стратегии, поскольку он не учитывает идеологические аспекты».

"Есть опасения, что документ будет выглядеть, как план мероприятий: сегодня — Сабантуй, завтра — песни. Но стратегия должна стать больше теоретическим документом», — цитирует эксперта газета «Коммерсантъ».

Айсин также выразил предположение, что руководство конгресса «попытается избежать в стратегии политических моментов», среди них и вопрос федерализма.

Профессор Казанского национального исследовательского технологического университета, политолог Сергей Сергеев также отметил изданию, что «пока в стратегии не упоминаются ни федерализм, ни языковая проблема, не говоря уже о возвращении суверенитета», а сам «эскиз выглядит очень скромным». Он выразил мнение, что его авторы «попытаются обойти острые моменты», что, в свою очередь, не исключает критики со стороны радикального татарского национального движения. Эксперт добавил, что, на его взгляд, для властей республики сейчас «важно огласить сам документ»: «Его содержание может меняться, исходя из политической ситуации».

Напомним, в рамках послания Госсовету РТ, озвученному в сентябре 2018 года, Рустам Минниханов отметил, что «нас не красит то, что затягивается принятие анонсированной Стратегии развития татарского народа».

"Она должна представлять собой документ, консолидирующий нацию на основе самоидентификации и общности взглядов на прошлое, настоящее и будущее татарского народа. Напомню, центр ответственности в этой работе — Всемирный конгресс татар», — заявил он.

А пока ВКТ пишет стратегию, первый глава республики Минтимер Шаймиев отметил 82-й день рождения.

«Редко кому удается вытрясти из себя чиновника и стать политиком — Шаймиев смог! На самом деле, это непросто. Чиновник скован рамками системы, в его голове субординация и постоянное оглядывание в сторону начальства. Политик же ориентирован на идею, он должен быть по-хорошему амбициозен, рискован — это связанные качества; и решителен», — цитирует Руслана Айсина издание «Бизнес-онлайн».

Издание «Реальное время» к дню рождения первого главы Татарии подготовило фотосюжет под названием «Эпоха Шаймиева», добавив, что «большую часть своей жизни Шаймиев отдал служению народу и государству».

Напомним, на сегодня Шаймиев является государственным советником республики и, пожалуй, самым богатым пенсионером Татарии или даже России в целом. В 2010 году сообщалось, что его ежемесячная пенсия — 352 тыс. рублей. Это при средней по региону не у вип-пенсионеров около 13 тыс. рублей.

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«Богатые тоже плачут»

Список вип-банкротов Татарии имеет шансы пополнить бывший министр молодёжи, спорта и туризма Татарии, занимавший этот пост в 2005—2010 годах, депутат Госдумы Марат Бариев. На прошлой неделе к нему и его супруге Резиде подал иски обанкроченный весной 2017 года республиканский «Татфондбанк». В обоих случаях основанием стали договоры поручительства по кредиту юрлица, к которому юридически чета Бариевых отношения не имеет — ООО «Зайнап». Компания задолжала ТФБ свыше 216 млн рублей и не выплатила в срок. ООО существует с 2012 года и работает в сфере торговли, единственный владелец — Рафаэль Садыков.

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«Не должно было дойти до таких проблем, — цитирует Бариева издание «Бизнес-онлайн». — Проблему просто надо решать. Ну если банкротство начнется… Я надеюсь, деньги вернут».

Одновременно с исками к чете Бариевых, чей совместный доход по итогам 2017 года составил более 6 млн рублей, банкротный иск был подан и к самому ООО, и некой Гузель Саттаровой, выступавшей, вероятно, ещё одним поручителем.

17 и 18 января 2018 года иски ТФБ отозвал, так как устранить недочёты, послужившие основанием для оставления их без движения, вероятно, не смог, но это не лишает банк права повторной подачи претензий.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Марат Бариев, входящий в состав комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, был избран по федеральному списку партии «Единая Россия». За два срока депутатства он был соавтором 233 законодательных инициатив. Помимо министерской должности в период с 2010 по 2014 год он был сначала исполнительным директором Олимпийского комитета России, потом его генеральным секретарём. По образованию депутат — инженер-механик и юрист.

Экономика недели

Сфера экономики на прошедшей неделе была весьма богата на события. Даже после появления слухов о возможном закрытии одного из заводов американской компании Ford, что работает в Набережных Челнах, власти Татарии не теряют надежд.

«Безусловно, мы заинтересованы. Для нас важно, что там задействованы наши люди, во-вторых, для экономики республики это большой плюс, что есть такое предприятие. И, конечно, очень надеемся, что реструктуризация не будет столь масштабной, не будет с какими-либо очень большими последствиями», — цитирует замруководителя пресс-службы президента РТ Лилию Галимову издание Chelny-biz.ruа.

Галимова добавила, что на двух заводах (в Набережных Челнах и Алабуге) работает около 2,8 тыс. человек, «причем высококвалифицированных кадров, которые необходимо сохранить».

Напомним, в январе представители компании заявили, что рассматривается вопрос закрытия двух российских заводов Ford — во Всеволожске и Набережных Челнах. Окончательное решение будет принято во втором квартале 2019 года.

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Между тем по итогам девяти месяцев 2018 года именно США стали основным иностранным партнёром Татарии. Из 431 млн долларов США, инвестированных иностранными компаниями в регион, на США пришлось 35%. Внешнеторговый оборот региона вырос на 12%, достигнув 19 млрд долларов. Инвестиции в основной капитал остались на уровне 2017 года — 600 млрд рублей.

«Потоки иностранных инвестиций падают, по разным оценкам, на 15—20%, в Татарстане, наоборот, иностранные инвестиции растут. За девять месяцев мы превысили годовой объем 2017 года», — заявила на итоговой коллегии Агентства инвестиционного развития РТ его руководитель Талия Миннулина, уточнив, что «основной инвестор — Турция, но в 2018 году она уступила первое место США — докапитализировались Ford и 3M».

В сфере информационных технологий важная новость — республика как пилотный регион совместно с Москвой, Подмосковьем и Санкт-Петербургом примет участие в обкатке мобильного приложения для оформления ДТП, которым можно будет воспользоваться, если участники аварии имеют регистрацию на официальном сайте государственных услуг.

Газета «Ведомости» сообщила, что в разработке приложения приняли участие ЦБ РФ и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

«Правительство уже подготовило проект постановления для упрощения оформления документов о ДТП для получения выплат по ОСАГО через специальное мобильное приложение», — отмечает издание Inkazan, добавляя, что за счёт инновации «водители смогут сократить время на оформление документов в рамках Европротокола без участия сотрудников полиции», а применять норму будут, если нет пострадавших, у водителей есть полисы ОСАГО, а ущерб не превысил 400 тыс. рублей (для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей) или 100 тыс. рублей (для других регионов)».

Выбор на Татарию пал не случайно. В рейтинге инновационных регионов России она заняла второе место, обогнав Москву. Итоги рейтинга объявили в рамках юбилейного X Гайдаровского форума. Также Рустам Минниханов был переизбран председателем Совета Ассоциации инновационных регионов России.

«Татарстан впервые с 2012 года поднялся на вторую позицию, опередив при этом Москву и уступив Санкт-Петербургу. Успеху нашей республики способствовали укрепление социально-экономических условий для ведения инновационной деятельности, активная деятельность организаций, занимающихся технологическими инновациями, а также увеличение числа научных исследований и разработок, — сообщил после награждения «Реальному времени» министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.

Но не везде и не всё гладко в республике. На коллегии минстроя Татарии, состоявшейся на прошлой неделе, не обошлось без мрачных прогнозов, которые касались планируемого с 1 июля 2019 года в России перехода «долевых» застройщиков на использование эскроу-счетов, получить средства дольщиков с которых фирмы смогут лишь после исполнения обязательства, а строить им предлагается на заёмные средства. Региону прочат закрытие до половины строительных компаний.

«Ускоренный перевод всех застройщиков на эскроу-счета может привести к банкротству множества компаний. От 35 до 50 процентов, по нашему мнению, не смогут перейти», — заявил на коллегии гендиректор ООО «Унистрой» Радик Салимгараев, чья компания первой в республике взялась осваивать новую схему стройки на примере одного из объектов в ЖК Art City, и предложил внести в законодательство изменения, позволяющие застройщикам, выразившим готовность завершить свои проекты до конца декабря 2020 года, отложить переход на систему эскроу-счетов.

Прозвучали на коллегии наконец-то и новые «мусорные тарифы»: для жильцов многоквартирных домов платёж составит 71,95 рубля, для обитателей коттеджей — 78,05 рубля с человека в месяц.

«Не просто тариф подняли, но и в целом вся инфраструктура должна обновиться. Понятно, есть увеличение нагрузки, но средой обитания, в которой мы живем, никто кроме нас заниматься не будет», — цитирует главу Татарии Рустама Минниханова издание «Бизнес-онлайн».

Высказался глава региона и по спорному вопросу строительства мусоросжигательного завода, против которого уже не первый год активно выступают жители региона. Он заявил, что «изначально те, кто этот проект делал, специально как будто сделали, чтобы негативное отношение людей было», а «деструктивные силы это очень удачно используют в своей работе», тут же добавив, что технологии раздельного сбора мусора нет, и резко резюмировал: «Ну, куда мы эти отходы будем… Ну, давайте будем захоранивать. Вся республика будет свалкой, что ли? Поэтому эту работу надо провести».

Тем временем активисты, несмотря на поддерживающие проект заявления властей, не оставляют борьбу против мусоросжигательного завода, напоминая, что на кону здоровье и экология.

18 января Верховный суд РТ прекратил производство по иску жителей Осиновского сельского поселения Казани, которые оспаривают постановление кабмина о внесении изменений в генплан и решение о перезонировании участка под строительство мусоросжигательного завода.

«У населения на Западе есть выбор. Они вправе решать, как обращаться с мусором: строить ли мусоросжигательные, мусороперерабатывающие заводы или современные полигоны ТБО, которые, кстати, не наносят такого уж большого вреда окружающей среде. У нас этого выбора нет. А платить за решение строить МСЗ будем мы, население. Это уже заложено в тарифы! И за строительство, и повышенное потребление электроэнергии — за все заплатим. При этом нам рассказывают, что МСЗ — это хорошо и безвредно, а в Европе уже отказываются от сжигания мусора, потому что увидели, к каким последствиям для экологии и здоровья населения это приводит… Поэтому мы будем оспаривать это решение — мы хотим иметь право выбирать, за что будем платить и как жить!» — заявила корреспонденту «Реального времени» по завершении судебного заседания активист Елена Бикташева.

Напомним, на 3 февраля назначен всероссийский мусорный экопротест.

В число обсуждаемых тем попало и предстоящее повышение стоимости проезда в общественном транспорте Казани, и планируемая отмена проездных на 50 поездок стоимостью 750 рублей, на смену которым предложены проездные на 100 поездок и стоимостью 1,8 тыс. рублей. Студенты просят республиканские власти о льготах — вернуть специальный проездной, на смену которому более восьми лет назад пришёл транспортный грант, что получают около 6 тысяч из 150 тысяч студентов республики за «активное участие в общественной жизни» своего вуза.

Власти подсчитали, что льготы для студентов обойдутся от 200 млн до 1,3 млрд рублей в год, и пока не дали внятного ответа на просьбу. Министр по делам молодёжи Дамир Фаттахов заявил, что вопрос требует проработки и изучения опыта соседей. К студентам присоединились и родители школьников, чьи расходы также вырастут, особенно если детей в семье двое и более.

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Ряд интересных заявлений, помимо уже озвученных, сделал на итоговой коллегии прокуратуры и главный прокурор Илдус Нафиков. Своё выступление он начал с самокритики, уточнив, что ведомство нередко «бьет по хвостам», реагируя на уже случившиеся негативные последствия, и потребовал «прекратить кабинетный стиль работы», а также встряхнуть подчинённых.

«Не могу признать достаточной и эффективной работу прокуратуры в таких важных и общественно чувствительных сферах, как здравоохранение и образование. Надзор пока не носит системного характера. Цели и задачи не сформулированы. Недостаёт наступательности и работе на упреждение. Мы, к сожалению, нередко «бьём по хвостам», реагируем на уже случившиеся негативные последствия. Работу в этих сферах мы запланировали серьезно разобрать на коллегиях прокуратуры в первом полугодии. Необходимо качественно улучшить координационную деятельность прокуроров на местах. Нуждается в серьезном усилении надзор за соблюдением жилищных прав граждан, особенно с учетом второго этапа переселения граждан из аварийного жилья. Ошибки, вызвавшие затруднения при реализации первой части программы, должны быть исключены! Требует серьезной перенастройки надзор за законностью привлечения граждан к уголовной ответственности, обеспечение эффективной борьбы с коррупцией, защиты предпринимателей от незаконного уголовного преследования и административного давления», — заявил прокурор и добавил, что в 2019 году предстоит работать в новых условиях.

Неделя не обошлась без встреч на высшем уровне. 19 января глава Татарии Рустам Минниханов встретился с министром внутренних дел Белоруссии Игорем Шуневичем. Пресс-служба была немногословна, сообщив лишь, что «стороны обсудили вопросы сотрудничества в области борьбы с преступностью и обеспечения общественной безопасности».

Культурное наследие: «как собака на сене»

Интересно прошла годовая коллегия комитета республики по охране объектов культурного наследия 14 января.

Глава комитета Иван Гущин отметил, что на сегодня в этой сфере есть ряд важных задач — требуется проведение кадастровых работ для внесения сведений о 566 объектах в Единый государственный реестр недвижимости, нужно разработать зоны охраны по 374 объектам, согласно федеральному закону, проекты должны быть утверждены до 2020 года, а также установить информационные надписи и обозначения на 414 объектах, находящихся в муниципальной и частной собственности. Он также предложил создать центр по изучению деревянного зодчества. Последняя инициатива нашла поддержку у главы Татарии.

Между тем Рустам Минниханов попенял подчинённым, что «надо было немного раньше начинать такую работу по их сохранению», и призвал «не ждать, как бюрократы», а искать заинтересованных инвесторов, и добавил, что, «сидя как собака на сене, мы уже потеряли большое количество объектов».

"Комитет РТ по охране объектов культурного наследия совместно с муниципалитетами должен провести работы по инвентаризации объектов, чтобы все было зафиксировано. И шаг за шагом мы будем работать. Каждый сохраненный объект будет привлекательным для вашей территории», — заявил он.

Напомним, в 2018 году в республике поставлено на государственную охрану и включено в реестр 12 объектов, еще 90 включено в список вновь выявленных, из которых 12 памятников — ранее неизвестные объекты археологического наследия.

«Деструктивное поведение» и протест

На коллегии прокуратуры Татарии, прошедшей 17 января, одной из тем доклада главы ведомства Илдуса Нафикова стало противодействие экстремизму и терроризму. Но, если прокурор отметил, что за участие в экстремистских сообществах и незаконных вооруженных формированиях осуждено 20 жителей республики, то глава региона пошёл дальше.

Рустам Минниханов назвал среди причин дестабилизации ситуации в регионе протестные акции, в которые, как он считает, чаще всего вовлекается молодёжь. Он призвал прокуроров пресечь вовлечение молодежи в деструктивные группы в интернете, добавив, что в регионе «наблюдается повышение числа подписчиков таких групп», а «поскольку молодежь в большей степени подвержена радикальным настроениям, некоторые политические организации привлекают ее для проведения несанкционированных акций».

"Такие акции направлены в том числе на дестабилизацию государственной власти и разжигание межнациональной розни, могут привести к массовым беспорядкам и хулиганским действиям», — подчеркнул Минниханов, попросив «своевременно принимать предупреждающие меры».

В своём выступлении глава Татарии отметил, что в 2018 году в регионе зарегистрировано порядка 80 террористических и экстремистских преступлений. «Наиболее востребованными на территории республики» у молодёжи он назвал «деструктивные сообщества с криминальной тематикой, сторонников неонацизма, радикальных фанатов».

"Важно продолжить деятельность по выявлению и пресечению, и уголовному преследованию фактов финансирования терроризма и экстремизма, уделить внимание агитационной и контрпропагандистской деятельности с использованием интернета и средств массовой информации», — резюмировал он.

«Отопительный» бунт

В многоквартирных домах Казани, анонсированных на этапе проектирования как энергоэффективные, зреет «отопительный бунт».

«Жильцы не хотят платить за обогрев коммерческих площадей в доме, а управляющие компании не могут выставить счета по справедливости», — пишет издание «Реальное время», уточняя, что история началась с сообщения жильца казанского жилкомплекса «Победа».

Житель дома написал в соцсетях: «Восстание назревает. Еще бы! Такие чеки! Соседи, обратите внимание, как нам лихо прибавили оплату за отопление! Перерасчет был в прошлом месяце… Вчера получил счет, посчитал сумму, выплаченную за отопление [в прошлом месяце], поделил на тариф — и получилось, что 2500 переплатил. А в счете долг — 1500 рублей».

В комментариях изданию директор управляющей жилкомплексом УК «Жилище и комфорт» Ильнур Газизов отметил, что перерасчёт был сделан из-за сбоя в компьютерной программе, но в январе была сделана корректировка.

«Но плата за отопление в целом взимается несправедливо, эта несправедливость по отношению к собственникам квартир, к сожалению, заложена в самом законодательстве…» — добавил он, уточнив, что «в квартирах и помещениях магазинов и офисов на первых этажах, без которых сегодня не сдается практически ни один новый дом, разная высота потолков, но методики расчета расхода тепла этого не учитывают», поэтому показания счётчиков тепла и там, и там «сваливаются в кучу».

Несправедливость существующего порядка подтвердил и глава Госжилинспекции РТ Сергей Крайнов: «Вы затронули очень больную тему! Наше законодательство, и в частности 354-е постановление правительства, устанавливает начисление платы всем собственникам жилых и нежилых помещений одинаково, пропорционально площади помещений, хотя при этом, к примеру, в доме, где живу я, есть много офисов, других коммерческих помещений, и «Унистрой» там поставил столько батарей, что сотрудники зимой не энергосбережением занимаются, а открывают все окна и двери и топят улицу. А собственники жилых помещений всячески пытаются снизить плату за тепло, но это невозможно».

Депутат, член комиссии Госсовета РТ по контролю за реализацией государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» Александр Комисаров в комментариях изданию заявил, что «тема крайне сложна, однако мы намерены в ней разобраться и впоследствии, возможно, выступить с законодательной инициативой», добавив, что «претензии жильцов к бизнесу тут очевидно справедливы, и проблема действительно в методике расчета: предпринимателей, собственников и арендаторов коммерческих помещений в жилых домах устраивают существующая ситуация и структура их трат, поэтому они не заинтересованы экономить тепло».

Скандал в школах: у учащихся соберут телефоны

Скандальная ситуация сложилась в образовательной сфере Набережных Челнов — три конфликтные ситуации за неделю: избиение пятиклассника, страдающего эпилепсией, случаи грубости со стороны учителей. В автоград минобрнауки РТ отправило комиссию, в задачи которой входило разобраться в ситуации. Похоже, разобрались, вот только решение, что предложили власти, популярным у родителей не стало, но обо всём по порядку.

Конфликтов было много и в 2017, и в 2018 году, и обо всех из них стало известно из записей, сделанных на телефон учениками.

«Гремела в 2017-м челнинская школа №18. На YouTube родителями школьников была опубликована запись со скрытой камеры в кабинете первоклассников, на которой видно, как учитель кричит на детей за то, что те замешкались с ответом, кому-то сразу ставит «двойки», отчитывает перед классом, повторяет, что они ничего не умеют, и вопрошает, зачем они вообще пришли в школу, — пишет издание Chelny-biz.ru. — Ранее скандал разгорелся вокруг школы №35. Тогда учительница с 15-летним преподавательским стажем приклеила первоклассника скотчем к спинке стула. Со слов одноклассников, причиной стало то, что мальчик «вертелся». Еще одна громкая история произошла в детском саду №67. Девочку с диагнозом ДЦП заведующая попросила не выступать на утреннике, чтобы не портить впечатление от праздника. История закончилась незамедлительным увольнением заведующей».

Набережночелнинские власти предложили довольно странный выход, который не вызвал большой поддержки у родителей, — изымать телефоны на время занятий. При этом решение о запрете будет принимать родительский комитет, у которого, к слову, таковых полномочий нет, что уже вызвало недовольство родителей.

В группе соцсетей «Администрация Набережных Челнов» отмечается, что «решение о запрете использования мобильных телефонов будут принимать родительские комитеты, а не чиновники»:

"Запрет будет касаться только использования телефонов во время уроков. Сейчас подобная практика используется в челнинской гимназии №26, в которой перед началом урока ученики оставляют телефоны на полочках. После звонка гимназисты забирают телефоны. Напомним, что данная гимназия входит в число лучших образовательных учреждений страны».

Родители к отсылу опыта гимназии отнеслись прохладно и активно выражают недовольство предлагаемым решением:

«В случае, если родком решит, что телефоны нужно сдавать, школа за них отвечать не будет. Никто вообще не будет. За сохранность личного имущества (телефонов) будут отвечать только их владельцы. Если телефоны случайно или не очень испортят, сломают, потеряют, украдут, за это никто не ответит. Об этом молчат. Собственно поэтому инициативу и перекидывают на родкомы. Чтобы «рекомендовать», но не отвечать за последствия», «Изъятие телефона, даже на время урока, незаконно. Школа может установить ограничение на использование телефона во время урока, но не изъятие. Родительские комитеты со своим мнением в этом вопросе вообще никаких компетенций не имеют. Мой ребенок должен иметь возможность в любую минуту (в случае экстренной необходимости) связаться со мной. Примеров пожаров, ЧП, терактов и т.п., все знают, предостаточно», «Да при чём тут родкомы? У них нет таких полномочий. Там, где есть здравый смысл (у учителя и родителей), таких дискуссий обычно не возникает. Как только начинается незаконный запрет, начинается противостояние».

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