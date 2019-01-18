Аудиторы нашли недочёты на 923 млн при строительстве нижегородского метро

Нижний Новгород, , 04:30 — REGNUM Аудиторы Контрольно-счётной палаты Нижегородской области совместно со Счетной палатой России обнаружили нарушения и недочёты при реализации продления Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде, в рамках которого возвели новую станцию метро «Стрелка». При проверке расходования свыше 8,956 млрд рублей нарушения и различные недочёты обнаружились на сумму более 923 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на отчёт аудитора.

Напомним, контракт на реализацию проекта был подписан с подрядчиком ООО «СК «Управление строительства-620», а заказчиком выступило муниципальное учреждение «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде». Сумма контракта, заключённого в марте 2015 года, составила более 11,66 млрд рублей, из которых часть выделила федеральная казна. По условиям соглашения, проект должны были реализовать не позднее 37 месяцев, то есть не позднее конца апреля 2018 года, но в итоге срок сдвинули на конец мая, а фактически «Стрелку» сдали в начале июня. За нарушение промежуточных сроков строительства с подрядчика была взыскана неустойка, но вместо запрашиваемых более 0,6 млрд рублей по иску заказчику было присуждено 20 млн рублей.

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Аудиторская проверка использования межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, выделенных области на развитие метрополитена, выявила различные недостатки на сумму более 923,026 млн рублей. Самым весомым предъявленным нарушением стало необеспечение ввода объекта в срок не позднее 30 апреля 2018 года, как было предписано соглашением. Общий срок просрочки за период с 1 июня по 29 октября 2018 года аудиторы насчитали в 150 календарных дней. Размер неустойки, по данным аудиторов — более 17,454 млн рублей.

Материалы проверки направили главе региона Глебу Никитину, областным депутатам, а также в администрацию города и заказчику стройки. Даст свою оценку ситуации и прокуратура области.

По вопросу строительства новых станций метро в Нижнем Новгороде на днях заявление сделал мэр города Владимир Панов, который отметил, что осторожен с любыми прогнозами, и говорить, что к 800-летнему юбилею будут построены новые станции, он не берётся.

«На настоящий момент я могу только сказать, что у меня нет информации о каком-либо подтвержденном финансировании ни в сегодняшней повестке ни в завтрашней», — заявил Панов.