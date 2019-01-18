На ГАЗе приостановили сборку фургонов Mercedes-Benz

Нижний Новгород, , 11:39 — REGNUM На заводе ГАЗ приостановили производство автомобилей Mercedes-Benz Sprinter Classic. Выпуск микроавтобусов приостановлен из-за нехватки необходимых комплектующих, пояснили в пресс-службе дочерней структуры немецкого концерна Daimler AG — АО «Мерседес Бенц рус».

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В компании отметили, что надеются на возобновление производства в ближайшее время и всесторонне работают над решением этой проблемы. В то же время, не уточняется, в каких именно комплектующих нуждается предприятие.

На время временной приостановки производства сотрудники завода будут отправлены в оплачиваемые отпуска, сообщает РБК со ссылкой на представителя ГАЗ.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, производство автомобилей Mercedes-Benz Sprinter Classic стартовало на площадке ОАО «ГАЗ» в июле 2013 года. Общий объем инвестиций в проект составит более 190 млн. евро. Из низ 100 млн. евро инвестировал автомобилестроительный концерн Daimler AG, остальную сумму — Группа ГАЗ.

Машины выпускались в режиме полного цикла и продавались в первую очередь в России. Компания решила перенести производство Sprinter в Россию из Аргентины, где он раньше выпускался, из-за большей емкости российского рынка.

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