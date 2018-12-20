Нижегородский депутат может занять «хороший пост в Самарской области»

Нижний Новгород, , 04:57 — REGNUM На сессии Законодательного собрания Нижегородской области, которая намечена на сегодня, 20 декабря 2018 года, вероятнее всего, будет рассмотрено заявление депутата Михаила Манухина о досрочной сдаче мандата. Есть версия, что народный избранник, проходивший на выборах по спискам «Единой России», может «может получить хороший пост в Самарской области», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Политобозреватель Андрей Вовк на своей странице в соцсетях рассказал, что депутат написал заявление о сложении полномочий 19 декабря 2018 года.

«Манухин уходит «по личным обстоятельствам». Но все понимают, что он в скором времени может получить хороший пост в Самарской области, где он выбирал в сентябре своего друга Александра Хинштейна депутатом Госдумы. Хинштейн как раз и привёл Манухина из Питера на север Нижегородчины, — пишет Вовк. — Манухин второй созыв избирался по спискам «Единой России» в региональной группе № 24. В неё входят Варнавинский, Семеновский, Воскресенский, Ковернинский и Краснобаковский районы. На выборах в 2016 году «Единая Россия» получила там почти 70% голосов избирателей. По закону мандат должен быть передан второму номеру в региональной группе. Им является директор ООО «Мебелюкс» Андрей Вилков (как я понимаю, близкий к Александру Вайнбергу)».

Напомним, 57-летний Александр Вайнберг, упоминаемый политобозревателем, с июне 2011 года является сенатором и в Совете Федерации работает в комитете по науке, образованию и культуре. До избрания был депутатом Законодательного собрания Нижегородской области шестого созыва, где прославился строительством персонального туалета с душевой прямо в здании нижегородского парламента. По итогам 2017 года сенатор задекларировал доход свыше 4,626 млн рублей. Из известных фактов его биографии — участие в музыкальной группе «Любэ» в качестве гитариста.

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Вопрос досрочного сложения полномочий депутата Манухина между тем в официальной повестке сессии на 20 декабря 2018 года не значится.

По данным с сайта Законодательного собрания Нижегородской области, Михаил Манухин родом из Санкт-Петербурга, окончил Балтийский государственный технический университет им. Д.Ф. Устинова по специальности «менеджмент» и Национальный исследовательский университет — Высшая школа экономики (факультет юриспруденции). В качестве нижегородского депутата работает с 2011 года, переизбран в 2016 году, является зампредседателя комитета по агропромышленному комплексу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в думе Нижнего Новгорода в ближайшее время планируется также рассмотреть вопрос досрочного сложения полномочий вот уже три срока бессменного депутата Алексея Гойхмана, который с 2005 года занимал пост главы комитета по транспорту и связи, но покинул его в декабре 2018 года. Сложение полномочий в комментариях нижегородским СМИ он объяснил тем, что решил «избавиться от негативных эмоций в своей жизни и сделать себе подарок на День рождения». Гойхману исполняется 61 год 28 декабря.

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