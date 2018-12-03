В Екатеринбурге последняя неделя осени (26 ноября — 2 декабря) оказалось богатой на громкие заявления, в том числе и скандального характера. Также своё продолжение получили уже давние темы. Депутат городской думы Первоуральска Вадим Чертищев всё же потерял свой мандат, хотя выиграл во всех судах. А 13-летняя школьница из Берёзовского пока не отправится в спецшколу. Все подробности — ниже.

Иван Шилов ИА REGNUM Телебашня в Екатеринбурге

После проигрыша

Одним из первых с громким заявлением выступил мэр города Александр Высокинский. Он прокомментировал журналистам перспективы Екатеринбурга после очередного проигрыша в борьбе за всемирную универсальную выставку «ЭКСПО». Она пройдёт в 2025 году. К этому времени в столице Среднего Урала собирались построить «умный город», «ЭКСПО-парк», вторую линию метрополитена…

Но 23 ноября оказалось, что выставка пройдёт совсем не в Екатеринбурге. Такое решение приняли участники генеральной ассамблеи Международного бюро выставок. Это означает, что можно не торопиться реализовывать все эти проекты к 2025 году. Времени теперь — вагон и маленькая тележка. На месте планировавшегося ЭКСПО-парка собираются возвести жилые дома. Но и все проекты, которые власти запланировали к ЭКСПО-2025, планируют воплотить в жизнь. Правда, теперь это растянется на десятилетия.

Проблема, с которой власти столкнутся при реализации этих грандиозных проектов — деньги. Без федерального финансирования не потянуть. Только где его сыщешь… Ещё несколько лет назад Москва дала понять: на вторую ветку метрополитена денег выделяться не будет. Тем не менее 29 ноября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил своим подчинённым продумать в том числе и финансовый вопрос.

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За ГУЛАГ и против журналистов

Громкими скандальными заявлениями на ушедшей неделе удивили депутаты Екатеринбургской городской думы. Один из них — Андрей Пирожков, избранный от КПРФ, в интервью изданию The Village заявил: «ГУЛАГ — хорошая вещь, на самом деле».

Дарья Антонова ИА REGNUM Тюрьма

Речь в интервью зашла об исправительной системе. Если не вырывать фразу из контекста, то можно узнать о том, что, по мнению Пирожкова, «в прежние времена людей отправляли в лагеря работать на благо общества, и тогда от них «хотя бы была польза». Зато в нынешнее время заключённые «чифирят и не работают, а на их содержание тратятся деньги». При этом депутат добавил, что на одного заключённого в год государство тратит 60 тыс. рублей, тогда как кормящей матери выделяет в десять раз меньше — около 500 рублей в месяц.

Хвалебные слова депутата про ГУЛАГ вызвали широкий резонанс и публичное осуждение. После разразившегося скандала Пирожков поспешил оправдаться на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, те трудовые лагеря, что существовали в СССР, не должны быть воссозданы в современной России. Но при этом он полагает, что сама концепция имеет право на существование. Нужно лишь убрать «жестокость, беззаконие и тот произвол, что существовал в советские годы».

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А 27 ноября своим громким заявлением прославился депутат Александр Колесников от партии «Справедливая Россия». На заседании городской думы он назвал журналистов бестолочами. Журналистское сообщество возмутилось и потребовало извинений. Также слова извинения представителям СМИ принесли его коллеги по депутатскому корпусу.

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«Эрмитаж-Урал» всё же построят

На прошедшей неделе стало известно о судьбе очередного аукциона на поиск подрядчика для строительства в Екатеринбурге филиала Государственного Эрмитажа. Реконструкцией здания на улице Вайнера, 11 займётся местная компания — «Атомстройкомплекс».

Первые две попытки найти подрядчика были безуспешными. Желающих не нашлось. В этот раз повезло — на конкурс поступила ровно одна заявка. Заявившейся компании предстоит провести реконструкцию существующего здания на Вайнера, 11. В частности, планируется возвести пристрой.

На все эти цели предусмотрено 217 231 939, 65 рублей. Заказчиком является Управление капитального строительства Екатеринбурга, а деньги выделят из бюджета города.

Emii.ru Художественный музей

Если всё пойдёт по плану, то весной 2020 года центр «Эрмитаж-Урал» будет готов. Правда, пока все финансовые расходы лежат на местных. Министр культуры России Владимир Мединский ранее обещал поддерживать проект. Но ещё раньше, летом, стало известно о том, что из федерального бюджета денег не будет.

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Зачем дети рисовали геев

В середине недели разгорелся скандал вокруг школы №115 Екатеринбурга. Местные СМИ поместили у себя фотографии со школьной выставки рисунков, и особо обратили внимание на изображения гомосексуалистов. Родственники учащихся возмутились этим школьным творчеством и обратились в СМИ и полицию.

На ситуацию отреагировал свердловский уполномоченный по правам ребёнка Игорь Мороков. Он уточнил, что дети нарисовали свои рисунки в рамках школьной «недели толерантности». При этом, по его словам, тема гомосексуализма заявлена не была.

Разразившийся скандал дошёл до Москвы. Один из местных активистов — руководитель областного общественного движения «Доброволец» Алексей Коршунов — попросил детского омбудсмена России Анну Кузнецову вмешаться в ситуацию.

Видимо, во всей этой ситуации действительно есть странности. Мороков утверждает, что темы гомосексуализма не было. Хорошо. Предположим, что кто-то из школьников создал скандальные рисунки. За всеми не уследишь. Но вот как они оказались на школьной выставке? Это вопрос, на который ещё только предстоит найти ответ.

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Уже не депутат

Четверг, 29 ноября, стал последним депутатским днём для Вадима Чертищева из Первоуральска. Городская дума прекратила его полномочия.

Ещё в июне прокуратура города выступила с претензиями к нему и нескольким его коллегам по гордуме. Суть претензий, как это бывает часто, сводилась к ошибкам в сведениях о доходах и имуществе за отчётный год. В данном случае за 2017-й. Прокуратура потребовала от представительного органа прекратить их депутатские полномочия. Но этого сделано не было.

Prvduma.ru Удостоверение депутата

Затем прокуратура повторила своё требование в отношении троих депутатов уже в суде. Но и там надзорный орган ждало разочарование. Городской суд отказался лишать депутатов мандатов. Но потребовал от гордумы рассмотреть представление прокуратуры в течение 30 дней после вступления решения в законную силу.

Затем было ещё интереснее. Депутат-справедливоросс Вадим Чертищев и его адвокат Иван Кадочников направили апелляцию в областной суд. И там 15 ноября добились полной победы над прокуратурой! Прежнее решение облсуд отменил и выдал новое — отказать по всем пунктам.

Таким образом, в конце ноября ничего не предвещало лишения кого-либо из депутатов думы мандата. Тем не менее 29 ноября это всё же произошло. Правда, полномочий был лишён лишь один депутат. А как же остальные? Они, видимо, останутся депутатами до конца полномочий думы.

Отметим, практика, когда представительный орган лишает полномочий лишь одного депутата, хотя прокуратура указывает на нескольких, не нова. В мае мандат потерял депутат областного Законодательного собрания, тоже справедливоросс, Армен Карапетян. Перед этим прокуратура требовала лишить полномочий сразу нескольких его коллег. Добиться восстановления в депутатских рядах ему не удалось.

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За что арестован политтехнолог

29 ноября разразился грандиозный скандал в медиа-среде. Местные СМИ оповестили своих читателей о том, что в центре Екатеринбурга, в отеле Hyatt задержан уральский политтехнолог Александр Устинов.

С именем Устинова связывают несколько интернет-сайтов и telegram-каналов. Также одно время он имел самое прямое отношение к порталу ystav.com, ныне закрытому. На ресурсах публиковались материалы зачастую весьма негативного характера о крупных бизнесменах, а также о региональных и федеральных политиках. Были там публикации и о губернаторе Свердловской области Евгении Куйвашеве.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Официально правоохранительные органы не спешили комментировать задержание известного на Урале политтехнолога. Зато с разъяснением ситуации в социальных сетях выступили представители завода «Вентпром». Оказалось, что именно по заявлению этого предприятия и был задержан Устинов. Более того, также задержали ещё нескольких человек.

1 декабря политтехнологу была избрана мера пресечения. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга постановил отправить его в СИЗО до конца января. Также выяснилось, что речь идёт о мошенничестве. Именно по этой статье возбуждено и расследуется уголовное дело. Подробности следственные органы разглашать не спешат.

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Отправят ли девочку в спецшколу?

30 ноября Свердловский областной суд так и не решил вопрос о судьбе 13-летней девочки из города Берёзовского. Очередное заседание назначено на 14 ноября. К нему сторонам предстоит предоставить сведения о личности подростка и об условиях её воспитания и проживания, а также доказательства её причастности к резонансному преступлению.

Напомним, в начале августа компания подростков до смерти забила 20-летнего инвалида. Четверо юношей его избивали, а 13-летняя девочка снимала это на телефон и затем выложила в интернет. Преступление вызвало широкий резонанс. На стихийном митинге жители Берёзовского потребовали наказать подростков по всей строгости закона.

Двое из обвиняемых были отправлены в СИЗО, ещё двое — под домашний арест. А 13-летняя девочка ещё не доросла до уголовной ответственности. Впрочем, жители города требуют и её изолировать, в спецшколу. Их позицию поддерживает инспекция по делам несовершеннолетних.

Однако пока окончательного решения не принято. Слово за судом. Районный суд в сентябре не нашёл оснований для изоляции девочки. Теперь всё зависит от позиции областных судей. Возможно, ясность появится уже в середине декабря.

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